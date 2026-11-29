Un cartel anuncia la suspensión de eventos de la Agencia de Atención Animal en la plaza del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México debido al clima. (Gemini IA)

Guardar

La Agencia de Atención Animal (AGATAN) del Gobierno de la Ciudad de México informó a la comunidad sobre la suspensión de sus actividades programadas debido a causas de fuerza mayor relacionadas con las condiciones climatológicas previstas.

Esto con el objetivo de mantener la seguridad de las mascotas y de las personas.

PUBLICIDAD

Actividades suspendidas por la Agencia de Atención Animal

De acuerdo con el aviso oficial emitido por la dependencia capitalina, la determinación de cancelar los eventos responde a la prioridad de garantizar la seguridad y el bienestar de todas y todos los asistentes.

Los dos eventos que quedaron oficialmente suspendidos son los siguientes:

La jornada de esterilización que se llevaría a cabo en el Panteón de San Fernando.

La caminata canina denominada Kilómetros de Esperanza, cuya ruta estaba contemplada en Paseo de la Reforma.

Asimismo, la Agencia de Atención Animal agradeció la comprensión de la ciudadanía ante este cambio de planes y expresó su deseo de reencontrarse pronto con la comunidad.

Condiciones climatológicas previstas en la Ciudad de México

Según el Pronóstico Meteorológico General de este 29 de noviembre de 2026 por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el debilitamiento de la primera tormenta invernal a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera desplazándose sobre el centro del país genera inestabilidad en la región.

PUBLICIDAD

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Para el Valle de México y la Ciudad de México se pronostican las siguientes condiciones durante el día:

Cielo nublado por la mañana con probabilidad de lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros, además de bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en zonas urbanas y tramos carreteros.

Ambiente frío a muy frío durante las primeras horas, con temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius y posibles heladas en zonas serranas de la capital, mientras que para la ciudad en general se espera una mínima de 7 a 9 grados Celsius.

Por la tarde, cielo medio nublado, ambiente frío a fresco con temperatura máxima de 16 a 18 grados Celsius y persistencia de lluvias aisladas.

Viento de dirección norte y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, acompañado de rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

l

Varios transeúntes caminan con paraguas por una calle comercial del centro de Ciudad de México durante una jornada de lluvia. (Visuales IA / Infobae México)

En las últimas 24 horas se registraron lluvias máximas de 34.7 milímetros en Tlalpan, así como temperaturas de 10.5 y 12.6 grados Celsius en Tacubaya.