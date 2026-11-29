El reto entre Cibernético y Poncho de Nigris genera gran expectativa para un posible combate en Ring Royale en 2026. - (Infobae)

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El posible enfrentamiento entre Cibernético y Poncho de Nigris comienza a tomar forma rumbo a la segunda edición de Ring Royale. El luchador mexicano habló sobre la posibilidad de subir al cuadrilátero contra el empresario regiomontano y dejó claro que tiene interés en concretar el combate, aunque no piensa comenzar su preparación hasta que exista un acuerdo formal.

Durante una entrevista exclusiva para el programa El minuto en que cambió mi destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante, el integrante de la lucha libre mexicana fue cuestionado directamente sobre si participará en la próxima función frente a De Nigris. Su respuesta dejó ver que la negociación todavía no está cerrada, pues considera que su posible rival ha mostrado dudas sobre el encuentro.

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“Pues espero que sí, pero el señor anda diciendo: “No, es que no sé, es que quién sabe qué”. Luego anda con Adrián Marcelo, que quiere... O sea, no sé qué quiere el güey. Yo le dije: “Aquí estoy”, expresó el luchador.

Cibernético pone una condición a Poncho de Nigris para aceptar la pelea

La polémica en redes sociales por supuestos comentarios machistas de Cibernético vuelve a colocar al luchador en el centro de la conversación. - (Instagram)

Durante la conversación, Gustavo Adolfo Infante quiso saber si Cibernético sentía temor ante la posibilidad de enfrentarse al empresario. El luchador respondió entre bromas que su preocupación sería “dejarlo, no sé, loco”, aunque también reconoció que las consecuencias legales de un enfrentamiento sí podrían preocuparle.

El conductor comentó que había visto entrenar a Poncho de Nigris y le preguntó si consideraba que sabía golpear. Cibernético puso en duda que la práctica contra un costal fuera suficiente para demostrar cómo se desenvolvería en una pelea real. “Pero no es lo mismo pegarle a un costal que a uno2, comentó, provocando la reacción de Infante.

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El luchador también explicó que no comenzará a entrenar boxeo hasta que su contrincante firme el contrato. “Quiero prepararme, pero cuando él ya firme un contrato”, señaló. Incluso explicó que no quiere invertir tiempo en una preparación específica para un combate que podría no concretarse. Su postura fue contundente: “Si me quiere a mí, órale, que firme y adelante. Si no, que no me haga perder mi tiempo”.

¿Qué dijo Cibernético sobre Alberto del Río y la pelea contra Chuy Almada?

El Patrón enfrentará a Chuy Almada el 15 de marzo en la Arena Monterrey.

En la entrevista también surgió el tema del enfrentamiento entre Alberto del Río y Chuy Almada, una pelea que el conductor aprovechó para preguntarle cómo había visto el desempeño del luchador profesional. Cibernético consideró que Del Río no mostró su mejor versión y explicó que su experiencia en artes marciales mixtas y lucha libre pudo influir en su manera de colocarse frente a su rival.

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“Lo vi un poquito descafeinado”, comentó. Después hizo una distinción entre las disciplinas y destacó que Almada parecía haber trabajado específicamente su técnica de boxeo. Para Cibernético, prepararse para una pelea de este tipo requiere entender que no se trata de una función de lucha libre.

“Tienes que tenerle respeto”, explicó al hablar de la importancia de reconocer las diferencias entre ambas actividades. También lanzó una reflexión sobre quienes llegan al boxeo desde otras disciplinas: “Si están yéndote para que pelees una pelea de box, es box, no es lucha, no es hacer un show, es box, ganes o pierdas”.

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Sobre Poncho de Nigris, reconoció que el empresario ya está entrenando, mientras que él todavía no comienza su preparación. Sin embargo, aseguró que, si se firma el acuerdo, se involucrará de lleno en el aprendizaje de esta disciplina.

Doña Lety y la diferencia de peso: así imagina Cibernético el combate

Poncho de Nigris quiere una pelea entre miembros de La Casa de los Famosos México en Ring Royal, Ese Pérez y Masad Altamimi serían los elegidos (Redes Sociales)

Otro de los momentos llamativos de la entrevista ocurrió cuando Gustavo Adolfo Infante le preguntó si llevaría a Doña Lety, mamá de Poncho de Nigris, a su esquina durante el enfrentamiento. Cibernético respondió afirmativamente y bromeó con la posibilidad de reunir a todo su grupo de seguidoras.

“A todo mi séquito de maníacas. Así nomás, que todas me estén gritando: “Échale, échale”, comentó entre risas. La respuesta mantuvo el tono de provocación que ha acompañado la posibilidad de este encuentro.

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También habló de las diferencias físicas que podrían existir entre ambos y planteó que estaría dispuesto a modificar su peso para buscar condiciones más equilibradas. Dijo que actualmente pesa alrededor de 102 kilos y que podría bajar hasta los 95, mientras que consideró que De Nigris tendría que aumentar su peso. Estas cifras fueron estimaciones expresadas durante la conversación, no condiciones oficiales de una pelea.

El posible combate se enmarca en Ring Royale 2, programado para el 14 de marzo de 2027 en la Arena Monterrey, Nuevo León. Entre los participantes anunciados para el evento figuran Aquivaldo Mosquera, Jorge ‘Chatón’ Enríquez, Wendy Guevara, Nicola Porcella, Marcela Mistral, Óscar Burgos y Marie Claire Harp. Sin embargo, el enfrentamiento entre Cibernético y Poncho de Nigris todavía no queda confirmado mediante un contrato, por lo que su realización dependerá de que ambos concreten el acuerdo.

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