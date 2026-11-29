Las familias de estudiantes de preescolar y primaria podrán acudir este 2 de diciembre a la Utopía Mixiuhca para recibir la tarjeta de Mi Beca para Empezar, siempre que cuenten con la documentación solicitada para la jornada. Crédito: Cuartoscuro

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Las familias de estudiantes de preescolar y primaria podrán acudir este 2 de diciembre a la Utopía Mixiuhca para recibir la tarjeta de Mi Beca para Empezar, siempre que cuenten con la documentación solicitada para la jornada.

La entrega está dirigida a personas tutoras que recibieron una carta invitación o que ya completaron el registro del programa. La convocatoria difundida para este evento pide llevar una identificación oficial vigente de la persona tutora, en original y copia, además de la carta invitación o el comprobante de registro.

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El comprobante puede descargarse desde Llave CDMX Expediente.

Las familias de estudiantes de preescolar y primaria podrán acudir este 2 de diciembre a la Utopía Mixiuhca para recibir la tarjeta de Mi Beca para Empezar (X@BienestarEdu)

La entrega de tarjetas será este 2 de diciembre en la Utopía Mixiuhca

La tarjeta funciona como el medio para recibir el apoyo económico de Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar. El programa opera mediante un vale electrónico, por lo que las personas beneficiarias deben conservar el plástico y mantener actualizado su registro.

Para recibir la tarjeta, la persona tutora deberá presentar una identificación oficial vigente. Pueden usarse documentos como INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o licencia de manejo vigente.

La carta invitación o el comprobante de registro son indispensables para acreditar que la alumna o alumno está considerado en la jornada. Las autoridades no han informado en la convocatoria difundida si habrá otra fecha para quienes no puedan acudir a la Utopía Mixiuhca este 2 de diciembre.

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Hoy comienza la entrega de tarjetas Mi Beca para Empezar 2026: ¡prepara estos documentos! (X: Gobierno de la Ciudad de Méxicop)

Mi Beca para Empezar está disponible únicamente para estudiantes inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México. El programa cubre a niñas y niños de preescolar y primaria, así como a estudiantes de Centros de Atención Múltiple, conocidos como CAM, y personas que cursan primaria para adultos.

Mi Beca para Empezar entrega entre 600 y 650 pesos mensuales

El apoyo mensual es de 600 pesos para estudiantes de preescolar. Las alumnas y alumnos de primaria, así como quienes estudian primaria para adultos, reciben 650 pesos al mes. Las personas inscritas en CAM de preescolar, primaria o nivel laboral reciben 600 pesos mensuales.

Las Reglas de Operación del programa establecen que el dinero se deposita en un vale electrónico. La actualización más reciente de las reglas para 2026 contempla diez dispersiones durante el año escolar, con pagos de enero a junio y de septiembre a diciembre.

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Mi Beca para Empezar es un programa para estudiantes de la Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

La meta vigente es atender hasta 650,000 estudiantes de preescolar y primaria de escuelas públicas de la capital. Esa cifra corresponde a la cobertura programada y no equivale necesariamente al padrón definitivo de personas que ya tienen la tarjeta activa.

El programa busca apoyar el ingreso de las familias y evitar que estudiantes abandonen sus estudios por razones económicas. La CDMX puso en marcha Mi Beca para Empezar en septiembre de 2019 y en sus primeros años también incluyó a estudiantes de secundaria. Actualmente, ese nivel recibe la Beca Universal Rita Cetina, a cargo del Gobierno de México.

Foto: X/@ClaraBrugadaM.

El registro en línea se realiza con Llave CDMX

Las personas tutoras que requieren consultar el estatus de su hija o hijo deben ingresar a la plataforma de registro de Mi Beca para Empezar con su cuenta Llave CDMX. El sistema permite verificar los datos de la persona beneficiaria, descargar comprobantes y atender procesos de actualización.

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Para incorporarse al programa, la alumna o alumno debe estar inscrito en una escuela pública de la capital y ser validado por la autoridad educativa o por la institución responsable. El apoyo no está disponible para estudiantes de escuelas privadas ni para planteles ubicados fuera de la capital.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, llevó a cabo la entrega de Mi Beca para Empezar. Foto: X/@BienestarEdu.

Las reglas del programa señalan que el registro exitoso es una condición para recibir las ministraciones. Las familias que ya formaban parte del padrón deben revisar que los datos escolares estén vigentes, sobre todo ante un cambio de grado, plantel o tutor.