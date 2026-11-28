El exguardameta no ocultó lo que vio en el partido de ida y habló sobre las dificultades que enfrentó el Rebaño.

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Oswaldo Sánchez respaldó a Chivas pese a la derrota ante Pachuca en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 y consideró que el Guadalajara todavía cuenta con argumentos para darle la vuelta a la eliminatoria.

El histórico guardameta rojiblanco reconoció que Gabriel Milito fue superado tácticamente por Benjamín Mora, pero recordó que el equipo tapatío terminó la fase regular en lo más alto de la clasificación, una condición que puede resultar determinante para buscar su boleto a semifinales.

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Aunque el Guadalajara tuvo una complicada presentación en los cuartos de final, el exjugador mantiene intactas sus expectativas sobre el equipo.

El exarquero analizó el funcionamiento del Rebaño tras el primer enfrentamiento contra los Tuzos, donde Oussama Idrissi se convirtió en la figura con dos anotaciones que colocaron al conjunto hidalguense en ventaja. Aunque admitió que el rival tuvo un mejor desempeño, Oswaldo evitó dar por sentenciada la serie y confía en que Guadalajara pueda responder en el encuentro de vuelta.

“El hecho de que hayas quedado en primer lugar te da una ventaja muy amplia en esta serie, con el empate calificas como consecuencia, creo yo que puede ir ascendiendo y por la experiencia de Milito, y por el nivel que están adquiriendo varios jugadores, Chivas puede pelear el campeonato a cualquiera”, sostuvo.

El exfutbolista también señaló que Pachuca encontró la manera de neutralizar a Guadalajara durante buena parte del compromiso, al limitar sus aproximaciones y aprovechar las oportunidades frente al arco. Sin embargo, insistió en que la diferencia en el marcador no representa un obstáculo insuperable para el cuadro tapatío.

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“Bendita posición en la tabla, creo que ayer Pachuca fue mucho mejor que Chivas. Creo yo que ayer de alguna forma le ganaron la partida a Milito, no tuvo mucha llegada, pero insisto, creo que la serie no está definida para nada todavía un gol no es nada”.

Tala Rangel tiene el respaldo de Oswaldo Sánchez

Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Guadalajara - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - March 21, 2026 Guadalajara's Raul Rangel embraces Diego Campillo after saved a penalty missed by Monterrey's Uros Djurdjevic REUTERS/Daniel Becerril

En otro tema, Sánchez habló sobre el desempeño de Raúl ‘Tala’ Rangel, quien ha asumido responsabilidades importantes tanto en Chivas como en la Selección Mexicana. El exguardameta considera que el joven arquero cuenta con las cualidades necesarias para mantenerse como una opción confiable bajo los tres postes del combinado nacional.

A pesar de los cuestionamientos que han surgido en torno a algunas de sus actuaciones, Oswaldo destacó el profesionalismo del futbolista y recordó que tuvo que afrontar un escenario de presión durante el Mundial, cuando existían dudas sobre quién ocuparía la portería mexicana ante las circunstancias que atravesaron Guillermo Ochoa y Luis Ángel Malagón.

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“Lo veo bien, es un tipo que es muy profesional y creo que la prueba de fuego la pasó con creces y asteriscos que fue el Mundial, era donde estaba la tela de juicio de saber quién suplía Ochoa, qué pasaba con la lesión de Malagón, y creo que ‘Tala’ fue de los mejores de la Selección Mexicana”, sostuvo.

Sánchez pidió dimensionar los errores que puede cometer un portero a lo largo de su carrera y no convertirlos en motivo para desacreditar su trabajo. Incluso reiteró que Rangel tiene condiciones, disciplina y una mentalidad enfocada en su profesión.

“Como consecuencia, es normal que a veces puedas cometer errores, yo tengo mucha confianza en él, creo que tiene condiciones, es un tipo trabajador que siempre procura estar alejado de los medios y enfocándose en lo que es su profesión, y no le tengo nada que reprochar, todos los porteros se pueden equivocar en algún momento”, enfatizó Oswaldo Sánchez.

Oswaldo Sánchez compara a Idrissi con Messi y Cristiano Ronaldo

Oswaldo Sánchez queda sorprendido con Idrissi y lo compara con Messi y Cristiano tras sus golazos

El exseleccionado mexicano también se rindió ante la actuación de Oussama Idrissi, quien protagonizó una noche sobresaliente en el primer capítulo de la eliminatoria. El futbolista de Pachuca encontró la inspiración necesaria para marcar dos goles de gran calidad, con los que terminó inclinando el resultado a favor de los Tuzos.

La capacidad del atacante para desequilibrar, su técnica individual y la precisión de sus disparos sorprendieron incluso a Oswaldo Sánchez, quien recurrió a dos de las máximas figuras del futbol mundial para describir lo que vio sobre el terreno de juego.

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“Idrissi estuvo en una tarde soñada. Yo no sabía si era Idrissi, Cristiano o Messi, ¿no? Qué par de goles tan bonitos, pero creo que la serie no está definida, Guadalajara ahorita está vuelta loca con el equipo, con el súperliderato”, declaró.

El exarquero analizó la estrategia del Guadalajara en el primer duelo de la eliminatoria y anticipó lo que todavía puede suceder.

Las palabras del exguardameta reflejan el impacto que tuvo la actuación del neerlandés-marroquí en el primer enfrentamiento, aunque también mantienen la expectativa sobre la respuesta de Guadalajara, que tendrá la oportunidad de hacer valer su posición en la tabla y buscar el pase a la siguiente ronda.

Para Oswaldo, Chivas todavía tiene posibilidades de competir por el título, pero deberá demostrarlo en la cancha y corregir las dificultades que presentó ante Pachuca. La eliminatoria permanece abierta y el Rebaño tendrá que aprovechar su condición de líder del torneo para evitar que la aventura en la Liguilla termine antes de lo esperado.

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