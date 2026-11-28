Petro le envió fuerte mensaje al presidente de Asofondos Andrés Velasco. (Asofondos/Cristian Bayona/Colprensa)

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El expresidente Gustavo Petro cuestionó al presidente de Asofondos, Andrés Velasco, por plantear que el aumento del salario mínimo para 2027 no debería superar el 7%. El exmandatario calificó la propuesta con una expresión ofensiva y sostuvo que ese porcentaje no compensaría el alza del costo de vida.

Velasco señaló que la discusión sobre el incremento debe considerar dos variables: la inflación y el crecimiento de la productividad. Bajo ese criterio, afirmó que el ajuste no debería ser superior al 7%.

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Petro rechazó ese planteamiento en una publicación. “Mucho hp, solo la inflación del año subirá un 7% y entonces el salario mínimo queda es estancado y se acaba como multiplicador económico”, escribió.

El exmandatario afirmó que el crecimiento de la productividad debe incorporarse al cálculo para definir el aumento del salario mínimo. Según su mensaje, ese indicador tuvo un alza del 2%, resultado que atribuyó a su administración.

Gustavo Petro criticó la propuesta del presidente de Asofondos sobre el aumento del salario mínimo para 2027. (@petrogustavo/X)

“Otra vez a sobre explotar trabajadores y trabajadoras, la productividad creció 2%, buen resultado de mi gobierno que debe sumar a la inflación”, sostuvo Petro.

También cuestionó las consecuencias de establecer un ajuste por debajo del incremento de los precios de los productos básicos. “Debe saldarse la deuda al restringir el salario mínimo por debajo de los precios de la mínima canasta familiar para poder sobrevivir”, agregó.

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El expresidente cerró su mensaje con otra crítica contra el dirigente gremial: “El gerente de Asofondos quiere es matar la gente de hambre”.

Está fue la propuesta del presidente de Asofondos que ocasionó la reacción de Gustavo Petro

Andrés Velasco propuso que el incremento del salario mínimo para 2027 se ubique alrededor del 7%. (Asofondos)

Andrés Velasco pidió el jueves 26 de noviembre que el aumento del salario mínimo de 2027 ronde el 7%, al considerar que un ajuste superior a la inflación y la productividad podría afectar el empleo, la formalidad y el poder adquisitivo de los hogares. El dirigente también respaldó abrir el debate sobre elevar la edad de pensión ante el envejecimiento de la población colombiana.

La mesa de concertación laboral comenzó con posturas distantes: algunos sindicatos propusieron un alza del 38%, mientras sectores económicos plantearon incrementos de entre 8% y 9%. Para Velasco, la discusión debe partir de la inflación anual y del comportamiento de la productividad.

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La inflación anual llegó a 6,30% en octubre y las previsiones apuntan a un cierre de año entre 6,5% y 6,7%, a la espera del dato de noviembre. La productividad total de los factores, presentada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, cayó 0,15%.

Los sindicatos plantearon un alza salarial del 38%, mientras los sectores económicos propusieron entre 8% y 9%. (Colprensa)

El líder gremial sostuvo que un incremento cercano al 7% permitiría evitar consecuencias sobre el mercado laboral y los hogares de menores ingresos. “Si no queremos afectar el empleo, la formalidad y el poder adquisitivo de los hogares, tenemos que ser muy responsables con el aumento del salario mínimo y limitarlo al 7 por ciento o alrededor del 7%o”, afirmó.

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El presidente de Asofondos advirtió que más de la mitad de los trabajadores del país permanece en la informalidad. Esa población no recibe necesariamente los beneficios directos de una decisión sobre el salario mínimo, pero puede afrontar el aumento de costos y precios en la economía.

“En Colombia más de la mitad de la población vive en el rebusque y la informalidad. A esos hogares no les aumentan sus ingresos con un decreto o una concertación de salario mínimo; esos ingresos aumentan con lo que es posible en la economía”, dijo Velasco.

El dirigente gremial planteó que, cuando el salario mínimo sube muy por encima de la inflación y la productividad, los precios también aumentan y se profundiza el empobrecimiento de los sectores más vulnerables. Por eso pidió responsabilidad tanto en la concertación como en una eventual reglamentación por decreto.

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La edad de pensión ante el envejecimiento poblacional

Asofondos respaldó la recomendación de la OCDE para elevar la edad de pensión ante el envejecimiento demográfico. (David Zorrakino/Europa Press)

El debate salarial coincidió con el respaldo de Asofondos a la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de elevar la edad de pensión en Colombia. Velasco señaló que la discusión debe ir más allá de la implementación de la nueva reforma pensional y contemplar una eventual revisión de la Ley 100.

“Colombia está sufriendo un proceso de envejecimiento poblacional que es crítico. A la luz de la nueva reforma pensional e incluso de la Ley 100, es muy importante empezar a pensar en aumentar la edad de pensión en Colombia”, concluyó.