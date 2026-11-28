El clip, que muestra el instante exacto del error y la reacción de la influencer al darse cuenta de lo ocurrido, generó risas entre los usuarios y se sumó a la larga lista de momentos que la han hecho popular en plataformas como TikTok (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La creadora de contenido Vanessa Labios 4K protagonizó un nuevo momento viral en redes sociales luego de que un video de maquillaje terminara en un accidente que ella misma documentó frente a cámara. Durante la grabación de un tutorial, confundió su fijador de maquillaje con un spray de tintura, lo que arruinó por completo el trabajo que había realizado en su rostro.

El clip, que muestra el instante exacto del error y la reacción de la influencer al darse cuenta de lo ocurrido, generó risas entre los usuarios y se sumó a la larga lista de momentos que la han hecho popular en plataformas como TikTok.

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Vanessa 4k/Historias Instagram

El accidente durante la grabación

De acuerdo con la transcripción del video, Vanessa comenzaba explicando un paso habitual en cualquier rutina de maquillaje: el uso del fijador para sellar el look y lograr que dure más tiempo. “Usted se sella su maquillaje y ya, se lo echa y ya rápidamente”, relataba mientras mostraba el producto a su audiencia.

La creadora de contenido Vanessa Labios 4K habla frente a la cámara durante una transmisión en vivo para la plataforma TikTok. (Captura de pantalla TikTok)

La creadora aplicó el contenido del envase sobre su rostro, cuello y orejas, convencida de que se trataba del fijador habitual. Sin embargo, al notar el olor y el efecto del producto, se dio cuenta de que algo no estaba bien. “Ay, hermanas, agarré el teste de... ay, no era desodorante”, expresó, antes de identificar que en realidad se trataba de un producto de tintura o retoque de color, y no del fijador que buscaba utilizar.

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El error ocurrió, según sus propias palabras, por la premura con la que tomó el envase equivocado: “Y yo me eché con la emoción”, comentó, mientras evidenciaba las manchas que el producto había dejado sobre su piel.

La reacción de la creadora ante las cámaras

Tras notar el accidente, Vanessa mostró en detalle el resultado del percance directamente a la cámara. “Ay, hermanas, ya me arruiné todo el maquillaje. Mira qué de tiznada”, dijo mientras señalaba las zonas afectadas de su rostro.

En distintos pasajes del video, Vanessa invitó a su audiencia a observar de cerca el efecto que había dejado el producto sobre su piel. “Miren, hermanas, cómo me quedó la cara. Ve nada más hasta acá, hasta parece que traigo barba” (Captura de pantalla TikTok)

La influencer remarcó la sorpresa que le generó el hecho de haber terminado su rutina de maquillaje por completo antes del incidente: “No, no, no la hagas, hermanas, si yo ya me había acabado de maquillar”, relató, visiblemente consternada por el momento.

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En distintos pasajes del video, Vanessa invitó a su audiencia a observar de cerca el efecto que había dejado el producto sobre su piel. “Miren, hermanas, cómo me quedó la cara. Ve nada más hasta acá, hasta parece que traigo barba”, señaló, mientras mostraba las marcas oscuras que se habían formado principalmente en la zona de la mandíbula y el cuello.

La propia creadora resumió el contraste entre lo que pensaba estar haciendo y lo que terminó sucediendo: “Yo estaba pensando que me estaba sellando perrísimo, miren”, dijo, justo antes de mostrar nuevamente el estado final de su rostro tras el accidente.

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Quién es Vanessa Labios 4K

Detrás del apodo se encuentra Vanessa Vázquez, una creadora de contenido originaria de León, Guanajuato, México, aunque reside en Guadalajara. Es una mujer trans que ha construido una comunidad numerosa gracias a su humor y a frases que se han vuelto virales en redes sociales.

Según registros de sus plataformas, Vázquez cuenta con cerca de 94 mil suscriptores en YouTube, 350 mil seguidores en TikTok y poco más de 137 mil en Instagram. Su popularidad creció a partir de clips espontáneos en los que comparte situaciones cotidianas, muchas veces con tono cómico, lo que la llevó a posicionarse como una de las creadoras de contenido transgénero más reconocidas del ámbito digital mexicano.

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Vanessa Labios 4K, la mente creativa detrás de la nueva ola de empoderamiento digital con su frase 'de mujer' (@vanessavazquez4k)

Vanessa Labios 4K ha sido vinculada en diversas ocasiones con Wendy Guevara, figura del clan de Las Perdidas, debido a su cercanía y a comparaciones que algunos seguidores han hecho entre ambas por su estilo de humor en redes. También se le relaciona con otras integrantes de ese grupo de creadoras, como Paola Suárez y Kimberly Irene.

Una trayectoria marcada por momentos virales

El episodio del maquillaje arruinado no es el primer momento de Vanessa Labios 4K que logra viralizarse en redes sociales. La creadora ha protagonizado en el pasado distintos clips con frases y situaciones que se replicaron de forma masiva en plataformas como TikTok, entre ellas la popular expresión “De mujer”, que se convirtió en una de sus marcas registradas dentro de la comunidad digital.

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Vanessa Labios 4K se suma al elenco del Tenorio Cómico Crédito: (Instagram/@vanessavazquez4k)

Su presencia en redes también ha estado vinculada a episodios fuera del ámbito del entretenimiento. De acuerdo con información disponible sobre su trayectoria, la creadora fue asaltada en una ocasión junto con Wendy Guevara y Paolita Suárez, un hecho que también tuvo repercusión mediática.

En paralelo a su actividad en redes sociales, Vanessa Labios 4K ha buscado expandir su carrera hacia otros espacios del entretenimiento. Según registros de su trayectoria reciente, la creadora debutó como actriz en una producción teatral identificada como Tenorio Cómico, lo que representó un salto desde el formato digital hacia el escenario.

Este tipo de contenido espontáneo, generado sin guion ni edición previa, continúa siendo uno de los sellos distintivos de su perfil en redes sociales, donde los accidentes cotidianos y las reacciones genuinas suelen convertirse en el material que más engagement genera entre su comunidad de seguidores.

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