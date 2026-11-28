Salió a la luz acta de reunión de la junta del fondo del Ministerio de la Igualdad para cambiar las reglas de contratación - (Minigualdad/suminstrado)

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Un acta de la Quinta Sesión del Consejo Directivo del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (FonIgualdad), celebrada el 13 de junio de 2025, registra que Juliana y Verónica Guerrero participaron en la discusión para modificar las reglas de operación y contratación del instrumento financiero del Estado colombiano, en una sesión en la que también estuvieron presentes exministros y exviceministros del gobierno Petro.

El liquidador del Ministerio de la Igualdad, John Milton Rodríguez, puso el documento en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República para que determinen posibles responsabilidades.

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La sesión reunió a Carlos Rosero, entonces ministro de la Igualdad; a Diana Morales, entonces ministra de Comercio, Industria y Turismo, y a varios viceministros de esa cartera. También participaron Ricardo Suárez Belmonte, director de FonIgualdad; Andrea Carolina Chacón, entonces directora del Instituto Nacional para Ciegos (Inci), y Geovani Meléndres, entonces director del Instituto Nacional para Sordos (Insor).

Rosero, quien se opuso a alterar la agenda, sostuvo que había un reglamento vigente que permitía avanzar en la contratación de proyectos - (Carlos Ortega/EFE)

El acta a la que accedió Semana identifica a Juliana Guerrero como jefa de gabinete presidencial del despacho del entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, y registra que firmó como asesora de la Presidencia. En su primera intervención pidió un informe sobre las directrices del ahora expresidente Gustavo Petro y sobre la ejecución presupuestal del fondo.

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El documento también registra a Verónica Guerrero como asesora del director de FonIgualdad y señala que intervino durante el debate sobre la aprobación de las nuevas normas. La discusión giró en torno a quiénes tomarían decisiones sobre los recursos, bajo qué procedimientos y con qué reglas se adelantarían las contrataciones.

La disputa por las reglas de contratación de FonIgualdad

John Milton Rodríguez, liquidador del Ministerio de la Igualdad, puso el documento en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República para que determinen posibles responsabilidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suárez Belmonte propuso alterar el orden del día para debatir primero una modificación al reglamento interno del consejo y, después, votar el reglamento operativo del fondo. Rosero advirtió que el instrumento debía ser comprendido por todos los integrantes y planteó resolverlo ese mismo día o, a más tardar, a primera hora del siguiente.

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FonIgualdad no es una entidad pública ni tiene personería jurídica, según se expuso en la sesión, y su funcionamiento está ligado a un contrato de fiducia mercantil. Por ello, el reglamento debía definir la unidad de gestión, los perfiles requeridos, el trámite de solicitudes y la evaluación de procesos de contratación.

Las propuestas enfrentaron montos distintos para cada modalidad. El despacho ministerial planteó $1.500.000.000 para convenios o contratos directos con organismos comunitarios o sociales, frente a $1.000.000.000 previstos en el reglamento; para órdenes de compra, la diferencia era de $150.000.000 frente a $1.000.000.000.

En las invitaciones abiertas y cerradas, la propuesta del despacho fijaba $40.000.000.000 para cada modalidad, mientras que el texto debatido elevaba el límite a $100.000.000.000. Uno de los participantes alertó que las modalidades de selección y sus cuantías debían quedar en el manual operativo, no en el reglamento.

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El cambio del orden del día se aprobó con seis votos favorables, cuatro en contra y una abstención; el acta incluye entre los apoyos los de las hermanas Guerrero. Rosero, quien se opuso a alterar la agenda, sostuvo que había un reglamento vigente que permitía avanzar en la contratación de proyectos y recordó la necesidad de atender recursos aún sin ejecutar.

Alertas jurídicas y presión por aprobar el reglamento

Las propuestas enfrentaron montos distintos para cada modalidad. El despacho ministerial planteó $1.500.000.000 para convenios o contratos directos con organismos comunitarios o sociales, frente a $1.000.000.000 previstos en el reglamento (Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República)

Andrea Carolina Chacón cuestionó que el reglamento operativo incorporara asuntos que, a su juicio, no correspondían a ese documento. La entonces directora del Inci alertó sobre una posible “extralimitación” del consejo que podía derivar en responsabilidades disciplinarias, penales o fiscales, aunque reconoció las demandas de las poblaciones atendidas por el fondo.

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La exviceministra de Pueblos Étnicos planteó que los proyectos podían continuar con el reglamento que ya estaba en vigor, posición que respaldó el director del Insor. Morales, por el contrario, insistió en acelerar la aprobación por las prioridades del Gobierno, mientras Pablo Zabala, entonces viceministro de Juventud, pidió una votación rápida por otros compromisos.

A su turno, la secretaria técnica del consejo, Verónica Ramírez, pidió construir una metodología de trabajo que permitiera consolidar una única propuesta de reglamento y dar tranquilidad a los consejeros. Verónica Guerrero cuestionó esa falta de metodología y afirmó: “Si en quienes está la toma de decisiones no lo entiende , el fondo no puede hacer nada frente a esta situación (sc)”.

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Juliana Guerrero propuso suspender la sesión por una cita de Rosero en la Presidencia y encargar a este y a Suárez Belmonte una versión revisada del documento. Zabala objetó que no podían adelantar una votación “asincrónica”; finalmente, todos respaldaron retomar la reunión el 14 de junio de 2025 para votar el reglamento ajustado.