Un trabajador ingresó al terreno de juego durante el calentamiento para realizar trabajos de último momento y desató todo tipo de reacciones.

Guardar

La noche de Liguilla terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para el León, que vivió una jornada para el olvido frente a Cruz Azul. El conjunto esmeralda no solamente quedó comprometido en los cuartos de final del Apertura 2026 tras recibir una goleada de 4-0, sino que también protagonizó una escena que generó burlas en redes sociales por las condiciones de su cancha antes del encuentro en el Nou Camp.

El regreso de los Panzas Verdes a la fiesta grande del futbol mexicano quedó opacado desde antes de que comenzara el partido. Mientras los jugadores de ambos equipos realizaban sus ejercicios de calentamiento, un empleado del inmueble tuvo que ingresar al terreno de juego con materiales para pintar, con la intención de corregir las líneas del campo a escasos minutos de que arrancara el compromiso.

PUBLICIDAD

La insólita escena ocurrió durante el calentamiento en el Nou Camp y provocó una ola de comentarios entre los aficionados.

La imagen rápidamente llamó la atención de los aficionados, pues el trabajador llevaba un recipiente con pintura blanca y una brocha para retocar el círculo central y la línea de medio campo. La escena fue captada mientras los futbolistas ya se preparaban para disputar uno de los encuentros más importantes del semestre.

El momento generó comentarios, críticas y burlas hacia la organización del León, especialmente porque los trazos realizados sobre el césped no quedaron completamente rectos, lo que dejó una imagen poco común en un partido correspondiente a los cuartos de final de la Liga MX.

León queda exhibido por las condiciones de su cancha

El terreno de juego presentó complicaciones antes del encuentro y obligó al personal del estadio a realizar trabajos de último momento.

Las complicaciones que presentó el terreno de juego estarían relacionadas con el clima que afectó a la ciudad durante las horas previas al encuentro. Las precipitaciones registradas entre el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre ocasionaron problemas en distintas zonas del césped, donde la humedad y el lodo dificultaron los trabajos de mantenimiento.

PUBLICIDAD

Ante estas condiciones, el personal del estadio tuvo que intervenir para tratar de recuperar el terreno y garantizar que el partido pudiera disputarse. Sin embargo, las labores se extendieron hasta momentos antes del inicio, situación que terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la jornada.

Un trabajador ingresó con pintura blanca y una brocha para corregir los trazos del campo, pero el resultado generó todavía más críticas.

El intento de corregir las líneas frente a los futbolistas y aficionados presentes dejó cuestionamientos sobre la preparación del inmueble para recibir un compromiso de esta importancia, particularmente en una fase eliminatoria en la que cada detalle debería estar listo con anticipación.

La polémica por el campo, no obstante, terminó siendo apenas el comienzo de una noche mucho más complicada para los locales.

Cruz Azul arrolla a León y deja encaminada la eliminatoria

La Máquina aprovechó su visita al Nou Camp para firmar una actuación contundente y dejar al conjunto esmeralda contra las cuerdas.

Una vez que comenzó el encuentro, Cruz Azul rápidamente tomó el control de las acciones y aprovechó las deficiencias defensivas del conjunto local para construir una ventaja que terminó siendo prácticamente definitiva. La Máquina mostró contundencia frente al arco y castigó cada oportunidad que encontró, mientras León no consiguió reaccionar ni frenar el vendaval ofensivo de los visitantes.

PUBLICIDAD

El primer golpe llegó apenas al minuto 8, cuando José Paradela encontró espacio fuera del área y sacó un potente disparo de pierna izquierda que terminó en el fondo de las redes, dejando sin posibilidades a Óscar García. La anotación permitió a los celestes manejar el encuentro con mayor tranquilidad y obligó a los esmeraldas a buscar una respuesta.

La Máquina firmó una actuación contundente en los cuartos de final, aunque una insólita escena previa al encuentro también dio de qué hablar.

La situación empeoró para los locales antes de llegar al descanso. Al minuto 30, Nicolás Ibáñez apareció para aumentar la diferencia y colocar el segundo tanto de Cruz Azul, dejando al León contra las cuerdas y con la necesidad de cambiar radicalmente su funcionamiento para la parte complementaria.

PUBLICIDAD

Los esmeraldas intentaron reaccionar, pero sus aproximaciones carecieron de contundencia, mientras que la Máquina mantuvo su peligro cada vez que encontraba espacios para atacar.

Paradela firma doblete y el Toro Fernández sentencia

La Máquina ganó, gustó y goleó en León, 4-0, en el juego de ida (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el segundo tiempo, Cruz Azul no bajó el ritmo y continuó buscando ampliar la ventaja. José Paradela volvió a hacerse presente en el marcador al minuto 66, cuando culminó una jugada en la que participó Agustín Palavecino para colocar el tercer gol de los visitantes y prácticamente liquidar las aspiraciones del León.

La anotación significó el doblete del mediocampista argentino, quien se convirtió en uno de los protagonistas de la noche gracias a su efectividad y capacidad para marcar diferencias en el momento más importante de la eliminatoria.

PUBLICIDAD

La goleada quedó sellada al minuto 73, cuando Gabriel ‘Toro’ Fernández aprovechó un rebote concedido por el guardameta Óscar García y empujó el balón para establecer el 4-0 definitivo. El delantero uruguayo no desperdició la oportunidad y puso la cereza en el pastel de una actuación contundente de los cementeros.

Con este resultado, Cruz Azul se lleva una ventaja de cuatro goles al partido de vuelta y deja a León obligado a buscar una remontada prácticamente heroica. Los esmeraldas tendrán que mejorar considerablemente si quieren mantenerse con vida en la Liguilla, mientras la Máquina se perfila como uno de los equipos más fuertes en la carrera por el título del Apertura 2026.

PUBLICIDAD

La noche en el Nou Camp dejó dos imágenes difíciles de olvidar: las líneas pintadas de último minuto y una goleada que silenció a la afición local. Para León, la eliminatoria se convirtió en una misión casi imposible; para Cruz Azul, el sueño de las semifinales está cada vez más cerca.