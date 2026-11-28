TAS obliga a Dani Alves a pagarle indemnización a Pumas (REUTERS/Henry Romero)

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El futuro legal del exfutbolista brasileño Dani Alves vuelve a colocarse en el centro de la atención pública tras confirmarse que el Tribunal Supremo de España llevará a cabo una nueva evaluación de la resolución que en 2025 lo absolvió del delito de agresión sexual en Barcelona.

De acuerdo con la información dada a conocer en torno al expediente, los magistrados de la máxima instancia judicial española se reunirán el próximo martes 1 de diciembre de 2026 para deliberar sobre los recursos presentados contra aquel fallo y determinar el rumbo definitivo del proceso.

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La citación abre una etapa decisiva en un caso que ha atravesado distintas instancias desde que ocurrieron los hechos señalados el 31 de diciembre de 2022 en el baño de una discoteca de la ciudad condal.

El brasileño Dani Alves, exfutbolista del Barcelona, fue demandado por su antiguo club, los Pumas UNAM, ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) por incumplir cláusulas del contrato laboral que los unió entre 2022 y 2023. (EFE/Alex Cruz)

¿Cómo iba el caso?

En primera instancia, la Audiencia de Barcelona había dictado una sentencia condenatoria de cuatro años y medio de prisión contra el exjugador; sin embargo, posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) revocó dicha resolución y decretó su absolución bajo los argumentos de insuficiencia probatoria y respeto al principio de presunción de inocencia.

Aquella decisión del tribunal catalán generó un intenso debate jurídico y social, lo que motivó que tanto la representación legal de la parte acusatoria como la Fiscalía formalizaran sendas impugnaciones ante el Tribunal Supremo con el objetivo de echar abajo la absolución y restablecer la validez de las pruebas valoradas en el juicio inicial.

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¿Por qué se retomará la sentencia?

El eje central de la revisión que realizará el Tribunal Supremo gira en torno a la interpretación que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hicieron sobre el testimonio de la denunciante, una joven de 23 años al momento de los hechos.

Según consta en la acusación, la víctima señaló que ingresó de manera voluntaria al baño del establecimiento junto con el exfutbolista, pero que instantes después cambió de opinión, se arrepintió y pidió salir, momento en el cual Alves presuntamente le impidió abandonar el lugar y cometió la agresión sexual.

El exfutbolista fue acusado por actos de abuso sexual. (Photo: picture alliance / dpa POLITICA DEPORTES picture alliance / dpa)

Al revisar el caso en 2025, el TSJC optó por absolver al exintegrante del FC Barcelona tras cuestionar la credibilidad del relato de la joven. Frente a este razonamiento, la Fiscalía interpuso un recurso de apelación en el que calificó como “no racional” la postura del tribunal catalán, al considerar que los jueces dedujeron erróneamente que el simple hecho de haber entrado de forma voluntaria al sanitario implicaba aceptar cualquier acto que ocurriera en su interior.

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En su escrito de impugnación, el Ministerio Público advirtió con firmeza que validar ese tipo de criterio judicial “sería retroceder siglos en la valoración del consentimiento”, subrayando que la voluntad de una persona puede revocarse en cualquier momento y que el consentimiento inicial para entrar a un espacio cerrado no equivale a una autorización permanente.

Asimismo, la apelación enfatiza que durante el proceso quedaron acreditados elementos relevantes que no debieron ser descartados, entre ellos el bloqueo traumático que experimentó la denunciante durante el episodio y la existencia de vestigios biológicos hallados en el lugar de los hechos.

Alves podría ser citado nuevamente, dependiendo de la resolución de las autoridades. (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

Los alcances de la deliberación y el escenario legal para el exjugador

Ante la inminente sesión del próximo martes 1 de diciembre, una de las principales interrogantes gira en torno a las consecuencias inmediatas que podría enfrentar Dani Alves, específicamente respecto a la posibilidad de que regrese a prisión. En términos procesales, el marco legal español establece límites claros sobre las facultades del Tribunal Supremo en esta fase de revisión.

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En esta audiencia de deliberación, los magistrados del Supremo no tienen la atribución directa de modificar el sentido del fallo para dictar por sí mismos una nueva sentencia condenatoria contra el exdeportista brasileño.

No obstante, el alto tribunal sí posee la facultad de estimar los recursos de la Fiscalía y de la acusación particular, anular la sentencia absolutoria emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ordenar la reposición del procedimiento para que el expediente sea evaluado nuevamente.

El exjugador brasileño deberá esperar la resolución de las autoridades. (REUTERS/Henry Romero)

De concretarse este escenario de anulación, el caso tendría que ser turnado a un tribunal distinto con una nueva composición de magistrados, quienes estarían encargados de analizar otra vez el acervo probatorio y emitir una nueva resolución conforme a derecho.

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Por el contrario, si el Tribunal Supremo decide desestimar las impugnaciones y ratificar el criterio empleado por el TSJC en 2025, la absolución de Dani Alves adquirirá carácter definitivo y firme, cerrando de manera concluyente la vía penal ordinaria en España.

Con la fecha marcada en el calendario judicial, tanto la defensa del exfutbolista como la representación de la denunciante y el Ministerio Público aguardan una resolución que no solo definirá la situación personal de Alves tras años de litigio, sino que también sentará un precedente relevante sobre los estándares de valoración de la prueba y el alcance del consentimiento en los tribunales españoles.

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