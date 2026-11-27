Los actos firmados por Hacienda establecieron la llegada de Puyo Mesa y Vergara Puccini a dos cargos de presidencia con vigencia inmediata (Fiduprevisora-Banco Agrario - Rtvc/X)

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El Gobierno de Colombia oficializó los nombramientos de Andrés Puyo Mesa como presidente del Banco Agrario de Colombia y de Alberto Mario Vergara Puccini como presidente de la Fiduciaria La Previsora S. A. (FiduPrevisora).

Las designaciones quedaron establecidas en los decretos 1818 y 1819, ambos expedidos el 26 de noviembre de 2026 por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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Los dos nombramientos rigen desde la fecha de expedición de los actos administrativos. Los decretos llevan la firma del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y se sustentan en las facultades de nombramiento del presidente de la República previstas en el artículo 189 de la Constitución.

Los actos administrativos establecen que los nombramientos tienen efecto desde el 26 de noviembre de 2026.

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