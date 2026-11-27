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Rheinmetall confirmó este jueves que dos de sus empleados murieron en el ataque iraní con drones contra Kuwait, y los describió como “personas a quienes proteger la población de ese país les importaba profundamente”. Las víctimas fueron identificadas como Antonio Saccoccio, de 65 años, oriundo de Formia, y Emanuele Lo Russo, de 36, natural de Roma. Ambos eran ciudadanos italianos y trabajaban para Rheinmetall Italia, la filial local del mayor grupo armamentístico de Alemania.

Saccoccio y Lo Russo se encontraban en Kuwait en el marco de un contrato de asistencia técnica entre el gobierno kuwaití y la compañía. Su tarea específica era el mantenimiento de las antenas de detección del sistema Skyguard, baterías antiaéreas fabricadas por Rheinmetall Italia en las afueras de Roma que Kuwait utiliza desde los años 90. El diario italiano La Repubblica señaló que esos sistemas tuvieron un papel clave para interceptar los drones iraníes.

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El ataque se produjo alrededor de las 14:00 del jueves. El coronel Saud Abdulaziz al Atuan, portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, informó que las fuerzas armadas detectaron una serie de “drones hostiles” y los neutralizaron, pero que la caída de fragmentos de las aeronaves interceptadas hirió a cuatro personas: un ciudadano kuwaití, uno pakistaní y los dos italianos. Estos últimos, inicialmente trasladados a un hospital con heridas graves, murieron poco después, según la agencia ANSA. Kuwait no precisó la ubicación exacta de la instalación atacada.

Empleados de Rheinmetall trabajan en la línea de producción de la planta de Kassel, Alemania (REUTERS/Fabian Bimmer/Archivo)

“Devastados”: la empresa lamentó la pérdida de dos colegas “muy valiosos”

En un comunicado, Rheinmetall expresó que tanto su dirección como toda su plantilla están “devastados” por la muerte de los dos trabajadores. “Dos empleados muy valiosos perdieron la vida en el cumplimiento de sus funciones profesionales, brindando apoyo técnico para sistemas de defensa aérea”, afirmó la compañía, y agregó: “Compartimos el dolor de quienes dejaron atrás”.

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El canciller italiano, Antonio Tajani, informó ante el Senado que drones de origen iraní apuntaron ese mediodía a instalaciones militares kuwaitíes, entre ellas la estación de detección antiaérea donde trabajaban los dos técnicos. Describió una “fuerte explosión” y confirmó que el embajador italiano en Kuwait había comenzado a notificar a las familias. La Cancillería italiana seguía el caso “minuto por minuto”, añadió.

Kuwait e Italia señalaron a Irán, que negó cualquier responsabilidad

Tanto el gobierno kuwaití como el italiano atribuyeron el ataque a Irán. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait calificó el hecho como una “agresión iraní” y una “violación flagrante” de su soberanía nacional y del derecho internacional, y se reservó el derecho de adoptar las medidas necesarias para defender su territorio. El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Mohamed Albudaiwi, afirmó que las incursiones iraníes contra infraestructuras vitales de Kuwait representan una escalada y responsabilizó a Teherán por sus consecuencias. Arabia Saudí también condenó el ataque y reclamó a Irán que cese las violaciones.

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Sin embargo, el canciller iraní negó cualquier participación en el bombardeo, que fue el primero en dejar víctimas fatales en el país del Golfo en varios meses.

Una mujer visita una exposición de drones de la Guardia Revolucionaria de Irán en Teherán (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Los ataques iraníes en Kuwait se habían reanudado pocos días antes

La muerte de Saccoccio y Lo Russo se produjo en un momento particularmente delicado para Italia en la región. Kuwait había repelido otros ataques con drones iraníes en los días previos, los primeros desde comienzos de septiembre, según su Ministerio de Defensa. El 15 de marzo, un dron ya había destruido una aeronave italiana no tripulada en la base de Ali Al Salem, en Kuwait, donde Italia tiene tropas.

Roma trasladó entonces a Arabia Saudí a 239 de sus 321 militares allí destacados. Este jueves, además, una delegación militar italiana encabezada por el comandante general Salvatore Luongo se encontraba en visita oficial en Kuwait, aunque no se informó si su misión estaba vinculada con la instalación atacada.

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, convocó a intensificar la presión sobre Irán y sostuvo que la seguridad del Golfo “es una cuestión de seguridad para todos”. En Italia, la líder del opositor Partido Democrático, Elly Schlein, exigió que el gobierno rinda cuentas ante el Parlamento. La guerra en la región se inició el 28 de febrero, con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.