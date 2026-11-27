Sebastián Vega dejó 'MasterChef Celebrity Colombia' y quedó definido el Top 8 (Cortesía Canal RCN)

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El actor Sebastián Vega quedó fuera de MasterChef Celebrity Colombia en la emisión del jueves 26 de noviembre, tras presentar un arroz frito de inspiración tailandesa que no logró convencer al jurado. Con su salida, el programa entró en una instancia con ocho celebridades aún en competencia por el título.

Vega enfrentó el reto de eliminación junto a otros cuatro participantes que buscaban conservar su lugar en el reality gastronómico. La prueba definió una nueva etapa de la temporada 2026, con un grupo reducido de concursantes y una mayor exigencia en las devoluciones de los chefs.

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Para la preparación que determinó su salida, el actor eligió un arroz frito al estilo thai. El plato incluyó arroz basmati, huevo batido, salsa de soja, aceite de ajonjolí, cilantro, albahaca y camarones. La propuesta tenía una base reconocible de la cocina asiática, pero recibió cuestionamientos por su ejecución y por la relación entre la idea anunciada y el resultado que llegó a la mesa.

El jurado coincidió en que el plato tenía aspectos rescatables, aunque no alcanzó el nivel requerido para seguir dentro de la competencia.

El jurado cuestionó la elección del plato y la falta de complejidad

La chef Belén Alonso observó que el recipiente escogido para presentar la preparación no favorecía la propuesta. También señaló que algunos ingredientes no guardaban las proporciones adecuadas y consideró que el plato no reflejaba de forma completa lo que Vega había planteado antes de cocinar.

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El chef Jorge Rausch destacó el sabor del arroz, aunque sostuvo que la elaboración resultaba demasiado simple para una instancia de eliminación. Nicolás de Zubiría compartió esa impresión. Aun así, indicó que la preparación le había parecido agradable.

Las observaciones marcaron el desenlace de la prueba. Vega no consiguió superar la evaluación y se convirtió en el eliminado de la jornada. Su despedida tuvo un elemento particular: fue la segunda vez que abandonó la competencia, ya que antes había logrado regresar al programa después de una primera eliminación.

El recorrido del actor sumó así una nueva salida en una temporada que ha tenido regresos, cambios en la dinámica de competencia y desafíos con mayor peso para los participantes que permanecen en carrera.

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“A quienes frente a la pantalla se rieron de mis payasadas, celebraron mis buenos platos y hasta los malos, me acompañaron en los momentos difíciles y lloraron conmigo en mi primera salida… ¡No sé si esta vez volverán a llorar! 😅Y a los haters, gracias también por ser parte de este proceso. ❤️“, fue la reacción del actor desde sus redes sociales a su segunda salida del programa.

Tras la eliminación de Vega, quedaron definidos los ocho concursantes que continúan en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia. El grupo está integrado por Emmanuel Restrepo, Marcela, Emiro Navarro, Pautips, Sebastián Villalobos, Robert Farah, Julieta Piñeres y Tuto.

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La continuidad de estos participantes los ubica más cerca de las instancias finales del certamen. Cada prueba adquiere mayor relevancia a medida que disminuye la cantidad de competidores y se achica el margen para cometer errores frente a las evaluaciones del jurado.

Tuto, uno de los integrantes del grupo que sigue en competencia, permanece ausente de las grabaciones por cuestiones de salud. Mientras tanto, el resto de los concursantes avanza en los retos que definirán quiénes alcanzarán la recta final de la temporada.

La eliminación de Sebastián Vega dejó cerrada la lista de participantes que integran el Top 8 y abrió una nueva etapa en el reality culinario, con desafíos que serán determinantes para el futuro de los concursantes que siguen en carrera.

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