Investigan el robo a la vivienda de Ariel Cortés, director de Medicina Legal en Bogotá (@Subalternativa/X)

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La residencia de Ariel Emilio Cortés Martínez, director de Medicina Legal, fue asaltada este jueves 26 de noviembre de 2026, en el barrio Marantá, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. Cuatro personas ingresaron por la fuerza y se llevaron dinero y otros objetos de valor.

El hecho ocurrió hacia las 6:30 p. m., cuando la vivienda estaba desocupada. De acuerdo con las primeras informaciones, los responsables llegaron en una camioneta Toyota blanca, con placas NIT-036, y entraron tras violentar las puertas del inmueble, según con información suministrada por El Tiempo.

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Los ladrones revisaron varios espacios de la casa

Una vez dentro, los delincuentes registraron distintas áreas de la propiedad. La casa quedó desordenada y los asaltantes también habrían intentado abrir una caja fuerte perteneciente a la familia.

Cortés Martínez fue alertado minutos después y se comunicó con las autoridades. El funcionario indicó al medio de comunicación que su familia no sufrió afectaciones y que aún se evalúa la lista de objetos sustraídos y el monto de las pérdidas.

Investigan el robo a la vivienda de Ariel Cortés, director de Medicina Legal en Bogotá (Medicina Legal)

La Fiscalía y la Policía analizan cámaras de seguridad

La Fiscalía General de la Nación y unidades de la Policía Nacional, entre ellas la Sijín de Bogotá, asumieron la investigación. Las grabaciones de cámaras de seguridad del sector serán una de las principales pruebas para identificar a los cuatro responsables y establecer la ruta que siguieron antes y después del hurto.

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Los investigadores también revisan la información disponible sobre la camioneta Toyota blanca que habría sido utilizada durante el robo.

El hurto a la vivienda del director de Medicina Legal se suma a otros casos conocidos en Bogotá durante 2026:

Los delincuentes usan la modalidad de 'escalera humana' para ingresar a la vivienda, estrategia detectada en varios robos recientes en Bogotá (Imagen Ilustrativa Infdobae/Mebog)

Kennedy, 15 de noviembre: un hombre entró a una vivienda del barrio El Palermo y abrió un vehículo estacionado en el parqueadero. Según la denuncia de residentes, robó un computador avaluado en cerca de $3 millones.

Fontibón, 30 de julio: la Policía capturó a dos hombres y aprehendió a un adolescente de 17 años, señalados de probar llaves en puertas de varias casas del barrio San Pedro Los Robles. Los sospechosos fueron detectados después de que ingresaron a una vivienda y hurtaron una bicicleta.

Suba, 2 de marzo: tres hombres fueron detenidos en Prado Veraniego luego de que, presuntamente, violentaran la cerradura de una vivienda para entrar a apartamentos. Las autoridades incautaron herramientas, celulares, munición y el vehículo que habrían usado.

Teusaquillo, 5 de marzo: un hombre fue capturado dentro de una casa del barrio San Luis, a la que habría accedido por el techo bajo la modalidad de ventosa. La Policía recuperó artículos que superaban los $22 millones.

Suba, 10 de noviembre: dos hombres fueron capturados tras una alerta de vecinos por su presencia dentro de una vivienda del barrio Alhambra. Intentaron escapar por los techos e ingresaron a un colegio, pero fueron ubicados con apoyo del helicóptero Halcón y cámaras de vigilancia.

Vecinos denuncian aumento de robos y violencia en los asaltos, atribuidos a la escasa presencia policial en la zona (red social X)

Entre enero y octubre de 2026, Bogotá acumuló 186.614 casos de delitos de alto impacto, una reducción del 7,4% frente al mismo periodo de 2025. El hurto a personas se mantuvo como una de las conductas con mayor número de denuncias: hubo 92.747 casos, lo que representó una caída del 17,1% en comparación con el año anterior. Con corte a septiembre, la disminución para esa modalidad era del 16%.

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El hurto de automotores registró 2.612 casos entre enero y octubre. En el balance entre enero y septiembre, esta modalidad mostró una reducción del 9%, mientras que el hurto de motocicletas descendió 6%. Las autoridades informaron la recuperación de 832 vehículos y 1.190 motocicletas en el acumulado conocido en octubre.

Kennedy concentró el mayor número de robos de vehículos, con 457 casos, seguida por Engativá, con 286; Suba, con 216; Puente Aranda, con 208; y Ciudad Bolívar, con 199.

En el caso de las viviendas, entre el 1 de enero y el 28 de febrero se registraron 786 hurtos a residencias, frente a 1.012 denuncias en el mismo periodo de 2025. La variación fue de 22,3%, equivalente a 226 casos menos. Sin embargo, el balance acumulado divulgado en mayo indicó una disminución de 2,4% para esa conducta.

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El hurto a comercios disminuyó 22% entre el 1 de enero y el 13 de julio, según el reporte distrital. En ese mismo corte, el robo de celulares cayó 9% y el hurto de bicicletas bajó 4%.