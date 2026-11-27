Foto de archivo de aviones de entrenamiento de Taiwán en una exhibición de sus capacidades ante las incursiones de aviones chinos en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán (ADIZ) (EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)

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Taiwán detectó este viernes 30 aeronaves militares chinas en torno a la isla, 26 de las cuales cruzaron la línea media del estrecho en el marco de una “patrulla conjunta de preparación para el combate”, en vísperas de las elecciones locales que se celebran este sábado.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán indicó que, desde las 09:25 horas (01:25 GMT), había detectado 30 salidas de aeronaves chinas en dirección al mar, entre ellas cazas de combate J-10, J-16 y Su-30, bombarderos estratégicos H-6K y aviones de alerta temprana KJ-500, además de drones.

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Del total de aparatos, 26 atravesaron la línea media del estrecho e ingresaron en la región norte, centro, suroeste y este de la autoproclamada Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa para llevar a cabo una “patrulla conjunta de preparación para el combate” y un “entrenamiento de largo alcance en alta mar” con buques de la Armada.

“Las Fuerzas Armadas siguieron de cerca la situación con medios conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, y desplegaron aviones, buques y sistemas de misiles costeros para responder de forma adecuada”, indicó el MDN, en línea con su lenguaje habitual para este tipo de operaciones.

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Foto de archivo de tres aviones de la Fuerza Aérea de Taiwán (EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)

Este repunte de la actividad militar china se produce en la antesala de las elecciones locales de Taiwán, unos comicios que se celebran cada cuatro años y que abarcan todos los niveles de la administración, incluyendo las alcaldías de los seis municipios especiales —Taipéi, Nuevo Taipéi, Taoyuan, Taichung, Tainan y Kaohsiung—.

Aunque China no ha sido un tema de campaña, el Gobierno taiwanés ha denunciado en las últimas semanas presuntos intentos de injerencia por parte de Pekín, que van desde la financiación de determinados candidatos hasta la promoción de tácticas de “guerra informativa” para influir en los votantes.

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Uno de los principales rostros de estas elecciones es el legislador del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) Puma Shen, aspirante a la alcaldía de Taipéi, a quien Pekín sancionó en 2024 por su papel en la Academia Kuma, una organización de defensa civil que China acusa de “separatismo”, y contra quien la Policía china abrió el año pasado una investigación penal por “secesión”.

Las autoridades de Pekín consideran Taiwán “parte inalienable” del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

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