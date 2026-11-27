Bomberos trabajan tras un ataque en Sanaa (REUTERS/Mohammed al-Mahdi)

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Un bombardeo de Arabia Saudita dejó 11 muertos, en su mayoría niños, este viernes en el oeste de Yemen, informó la agencia de noticias Saba, vinculada a los hutíes. El ataque ocurrió un día después de que el movimiento, respaldado por Irán, atacara una refinería saudita.

De acuerdo con la agencia, aviones de combate sauditas bombardearon un edificio residencial en la ciudad de Al-Turba, en la gobernación de Taiz. La operación causó la muerte de “11 ciudadanos, la mayoría de ellos niños”, según una fuente local citada por el medio.

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Saba también informó de ataques contra depósitos de combustible en la región de Saada, lugar de origen y principal bastión del movimiento hutí.

Los ataques se intensifican a ambos lados de la frontera

Una coalición encabezada por Arabia Saudita, que respalda al Gobierno yemení reconocido internacionalmente, bombardea de forma regular las zonas bajo control del grupo armado desde que la guerra civil volvió a escalar durante el verano.

Como respuesta, las fuerzas hutíes han dirigido ataques casi diarios contra el reino, con objetivos que incluyen infraestructuras energéticas, aeropuertos y el distrito financiero de Riad, la capital saudita.

Vista de los daños sufridos por la torre del Fondo de Inversión Pública (PIF), sede del fondo soberano saudí, tras un ataque hutí en Riad, Arabia Saudita, el 19 de noviembre de 2026 (Agencia de Prensa Saudí/Imagen cedida por REUTERS)

El jueves, los hutíes atacaron la refinería de Jazan, en el sur de Arabia Saudita. Según la Agencia de Prensa Saudita (SPA), un trabajador nepalí murió y varias personas resultaron heridas.

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El ataque provocó además un incendio que obligó a suspender las operaciones de la instalación, informó la SPA.

El conflicto reabrió un frente en Medio Oriente

Yemen volvió a caer en la guerra en julio, tras varios años de relativa calma, con la apertura de un nuevo frente dentro del conflicto regional de Medio Oriente.

Las hostilidades se agravaron en septiembre, cuando los hutíes, que ya dominaban las zonas más pobladas del país, tomaron la franja costera occidental frente al estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, en el mar Rojo.

El grupo avanza ahora hacia Adén, una de las principales ciudades del sur y refugio del Gobierno después de que este fuera expulsado de Saná, la capital, en 2015.

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Desde la reanudación del conflicto, los combates en Yemen han dejado más de 2.300 muertos y más de 364.000 desplazados, según Naciones Unidas. Las autoridades sauditas atribuyen a los ataques hutíes la muerte de 27 personas en su territorio.