El vocero Miller Soto informó que el consulado fue creado mediante un decreto en noviembre de 2024. Luego, se nombró a una funcionaria como ministro consejero con funciones de cónsul para poner en marcha la sede (@infopresidencia/X)

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia canceló la apertura del Consulado en Tijuana, México. Esto, tras detectar presuntas irregularidades en su creación y arrendamiento. De acuerdo con el vocero del Gobierno nacional, Miller Soto, nunca se atendió a la ciudadanía en una sede física, pero el consulado generó costos por más de 150.000 dólares entre salarios, prestaciones y el arriendo reclamado por el propietario del inmueble.

“Colombianos, imaginen pagar durante nueve meses el sueldo de un cónsul y quedar debiendo el arriendo de una oficina para un consulado que nunca atendió a un solo colombiano en su sede. Eso pasó en Tijuana, en México (...). En sueldos y en prestaciones, entre el 30 de enero y el 30 de octubre, se pagaron aproximadamente 132.600 dólares. Y con el cobro del arriendo, el total llega a 153. 615 dólares”, precisó el funcionario.

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Según explicó, esa cifra equivale a $480 millones en recursos públicos que se gastaron “por un consulado que nunca abrió sus puertas”.

En sueldos y en prestaciones, entre el 30 de enero y el 30 de octubre, en el consulado se pagaron aproximadamente 132.600 dólares (Dado Ruvic/Reuters)

Ante esta situación, la cartera diplomática puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.

Un contrato de USD 7.400 mensuales sin respaldo presupuestal

El consulado fue creado mediante decreto en noviembre de 2024, durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. El 20 de enero de 2026, con otro decreto se nombró a una funcionaria como ministro consejero con funciones de cónsul para poner en marcha la sede, y su posesión se produjo 10 días después, según detalló Soto.

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En consecuencia, desde el 30 de enero comenzó el pago de una remuneración superior a 14.000 dólares mensuales, aunque la dependencia aún no contaba con una oficina para prestar atención consular. A esto se suma que el Comité de Inmuebles de la Cancillería recomendó el 29 de abril un local cuyo arrendamiento superaba los 7.400 dólares mensuales. La instancia pidió negociar las condiciones y detallar los costos antes de suscribir cualquier compromiso.

La cartera diplomática puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación (Colprensa)

Sin embargo, la funcionaria firmó el contrato de arrendamiento el 14 de julio, al parercer, sin contar con un certificado de disponibilidad presupuestal, el documento que acredita que los recursos para un gasto existen y están reservados. La cónsul informó a Bogotá sobre esa firma un mes después, el 14 de agosto.

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“El 27 de agosto, la Dirección Administrativa y Financiera de la Cancillería envió el caso a control disciplinario y dejó constancia de que el consulado no había prestado servicios. Ese mismo día, la Cancillería puso los hechos en conocimiento tanto de la Fiscalía General de la Nación como de la Procuraduría y decidió cancelar el proyecto”, añadió.

El cobro por un local que nunca tuvo atención consular

Posteriormente, el propietario del inmueble reclamó formalmente 20.983 dólares a la Embajada de Colombia en México por concepto de depósito, renta y mantenimiento. La Cancillería autorizó la contratación de abogados en ese país para enfrentar el reclamo.

El Comité de Inmuebles de la Cancillería recomendó el 29 de abril un local cuyo arrendamiento superaba los 7.400 dólares mensuales. Ese contrato se firmó, al parecer, sin contar con un certificado de disponibilidad presupuestal (Dado Ruvic/Reuters)

Con el objetivo de demostrar el desarrollo de actividades consulares, la funcionaria sostuvo en su informe de gestión que realizó visitas a colombianos detenidos y una jornada de consulado móvil. Esas acciones, sin embargo, no se desarrollaron desde la oficina cuya apertura fue suspendida, de acuerdo con Soto.

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Así las cosas, la Procuraduría asumió en noviembre el expediente disciplinario y lo incorporó a la indagación que ya adelantaba sobre otras aperturas consulares que tampoco cumplieron su propósito.

“Una locura. Un consulado existe para atender a los colombianos que viven lejos de casa. Cuando se abre sin plata apartada, sin presupuesto, sin certificado de disponibilidad presupuestal y sin sede lista, el único servicio que se presta o el único efecto que se ocasiona es el costo. Sin papeles en regla, la plata pública no se gasta. Ese es el estándar que estamos, pretendemos y queremos sostener en cada embajada y en cada consulado del mundo”, dijo.

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