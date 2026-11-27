En Islandia, la Nochebuena incluye una tradición que invita a regalar libros y comenzar a leerlos esa misma noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En Islandia, la Nochebuena incluye una costumbre que pone a los libros en el centro de la celebración: familias y amigos intercambian ejemplares y empiezan a leerlos esa misma noche. La tradición se conoce como Jólabókaflóð, una expresión que suele traducirse como “inundación navideña de libros”, y combina el regalo de nuevas lecturas con una velada en casa, bebidas calientes y tiempo reservado para abrir las primeras páginas.

El ritual se celebra el 24 de diciembre, cuando los libros se entregan junto con los demás obsequios navideños. A diferencia de un presente que queda para otro momento, los títulos recibidos pasan a formar parte inmediata de la reunión: muchos lectores los abren y comienzan a leerlos antes de que termine la noche.

PUBLICIDAD

Cómo surgió la tradición y la manera en que se consolidó

Los orígenes del Jólabókaflóð se remontan a la Segunda Guerra Mundial, cuando la escasez de productos importados limitó las opciones disponibles para los regalos de fin de año. En ese contexto, el papel no quedó alcanzado por las mismas restricciones que otros bienes, lo que permitió sostener la impresión de libros y facilitó que las familias los eligieran para Navidad.

Esa situación favoreció que las editoriales islandesas concentraran una parte importante de sus novedades en las semanas previas a las fiestas. Con el tiempo, la costumbre dejó de estar asociada únicamente a las restricciones materiales y se consolidó dentro del calendario cultural de Islandia. La tradición sobrevivió al final de la guerra y se mantuvo como una práctica extendida cada diciembre.

PUBLICIDAD

El sitio Icelandair explica que el ciclo anual comienza con la publicación del Bókatíðindi, un catálogo de novedades de la Asociación de Editores de Islandia. La guía se distribuye gratuitamente en los hogares durante el otoño y permite a los lectores conocer los títulos disponibles antes de decidir qué regalar a familiares y amigos en Nochebuena.

La aparición del catálogo organiza una secuencia que conecta a la industria editorial con las celebraciones familiares. Los lectores revisan las novedades, seleccionan ejemplares para otras personas y los entregan durante la noche del 24 de diciembre. Según Icelandair, después del intercambio, muchas personas dedican el resto de la velada a leer los libros que acaban de recibir.

PUBLICIDAD

Los libros, las bebidas calientes y la lectura compartida forman parte de la celebración de Nochebuena en Islandia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nombre de la celebración remite a esa concentración de lanzamientos, compras y lecturas. La palabra jól alude a la Navidad, mientras que bókaflóð se relaciona con la idea de una inundación de libros. La costumbre se inserta en un país con una extensa producción literaria, que abarca desde las sagas islandesas medievales hasta la narrativa contemporánea y la novela policial nórdica.

Cómo la tradición promueve la lectura por placer

La vigencia del Jólabókaflóð despertó el interés de organizaciones educativas fuera de Islandia. La entidad británica National Literacy Trust publicó en noviembre de 2025 una guía gratuita para que las escuelas adapten esta idea durante el invierno y propongan actividades de lectura destinadas a estudiantes de distintas edades.

PUBLICIDAD

La iniciativa sugiere trasladar al aula algunos componentes centrales de la tradición: que los alumnos puedan escoger sus libros, que la lectura tenga un momento propio y que los ejemplares se presenten como un obsequio antes que como una obligación escolar. La organización planteó la propuesta en un escenario en el que la lectura por placer entre los jóvenes alcanzó su nivel más bajo en 20 años.

La adaptación educativa no reproduce necesariamente la fecha ni el ámbito doméstico de la celebración islandesa. Sin embargo, conserva su principio básico: dar autonomía a quien lee y crear un espacio específico para la actividad. El objetivo es que los libros circulen dentro de la comunidad escolar y que la lectura se asocie con una experiencia voluntaria y personal.

PUBLICIDAD

En los hogares de Islandia, la tradición suele acompañarse de bebidas y alimentos propios de las fiestas. Entre las opciones citadas por Icelandair se encuentra el jólabland, una bebida gaseosa elaborada a partir de malta y refresco de naranja. Estos elementos acompañan una noche en la que la lectura forma parte de la reunión navideña.

El componente colectivo también define al Jólabókaflóð: cada persona recibe un título seleccionado por alguien cercano y comparte el momento de lectura con el resto de la familia o los invitados.

La costumbre mantiene así el vínculo con las condiciones que la impulsaron durante la guerra, aunque su continuidad responde a una práctica cultural consolidada.

PUBLICIDAD