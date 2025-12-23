Dónde se celebran las Navidades más extravagantes del mundo

En distintos rincones del mundo, familias y comunidades celebran con rituales que desafían el concepto clásico de la temporada navideñ - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Navidad, celebrada en múltiples rincones del planeta, adopta formas que trascienden la imagen clásica de nieve, villancicos y árboles decorados. Diciembre no solo marca el final del año, sino que introduce un abanico de costumbres que varían según la geografía, la historia y la identidad de cada comunidad. En contraste con las típicas postales invernales que dominan el imaginario colectivo, existen ciudades y pueblos donde las fiestas decembrinas adquieren matices insólitos y sorprendentes.

Durante estas semanas, el espíritu festivo se manifiesta en una diversidad de rituales, muchos de ellos alejados de los cánones tradicionales. Algunas sociedades optan por figuras que inspiran temor, banquetes que desafían el paladar habitual o decoraciones que rompen con la simbología convencional. Estas expresiones, lejos de diluirse en la globalización, se fortalecen año tras año y atraen a viajeros interesados en conocer cómo se vive la Navidad fuera de los circuitos habituales.

Austria: el desfile de Krampus

El desfile de Krampus en Austria transforma pueblos alpinos con máscaras y demonios para celebrar la Navidad de manera insólita - (REUTERS/ Nadja Wohlleben)

En Austria la Navidad adquiere un tono sombrío durante el Krampuslauf o desfile de Krampus, una figura mitad monstruo, mitad demonio que castiga a los niños desobedientes. El desfile nocturno, declarado como uno de los más populares de Europa Central, reúne a miles de personas disfrazadas con máscaras y trajes hechos a mano y recorre pueblos y ciudades al pie de los Alpes. Según datos de Reuters, la procesión de Krampus forma parte de un carnaval invernal que antecede a la llegada de San Nicolás. Esta celebración atrae a turistas de todo el continente.

Finlandia: la casa de Santa Claus

La Santa Claus Village de Rovaniemi, Finlandia, atrae visitantes de más de 120 países durante diciembre gracias a actividades temáticas de Navidad ártica -(foto: REUTERS)

En Rovaniemi, en la región ártica de Finlandia, la Navidad centra la atención en la famosa Santa Claus Village. Las familias pueden visitar la oficina de Papá Noel, enviar cartas con sello oficial y presenciar la llegada de trineos tirados por renos. El parque temático recibe a visitantes de más de 120 países cada temporada, y marca oficialmente el cruce del Círculo Polar Ártico gracias a una línea pintada en el suelo. Durante diciembre, la localidad se transforma en uno de los destinos más concurridos del norte de Europa.

Islandia: la llegada de 13 personajes folclóricos

En Islandia, la tradición de los 13 Yule Lads mezcla folclore y magia con regalos y travesuras durante los días previos a Navidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tradición navideña de Islandia gira en torno a 13 personajes folclóricos cono 13 Yule Ladscidos como los Yule Lads. De acuerdo con AFP, estos trolls bajan de las montañas durante los trece días previos a la Navidad y dejan dulces a los niños que se han portado bien, o papas si han sido traviesos. Las historias de Yule Lads forman parte de un folclore que también incluye a Grýla y al gato de Navidad, figuras temidas por los más pequeños. Las autoridades islandesas han promovido la conservación de esta celebración en escuelas y actividades públicas durante todo diciembre.

Colombia: alumbrados y velitas

Miles de luces y farolitos encienden el Día de las Velitas, inaugurando las fiestas decembrinas en las principales ciudades de Colombia - crédito Fernando Vergara/AP

La Navidad en Colombia inicia el 7 de diciembre con el Día de las Velitas, cuando vecinos encienden miles de pequeñas luces y farolitos de papel en calles, plazas o balcones. Según reporta BBC Mundo, esta tradición se repite en ciudades grandes como Medellín, famosa por su alumbrado que transforma los espacios públicos en verdaderos túneles de luz. Durante los días siguientes, la fiesta se traslada a barrios y plazas, con música y bailes típicos de la región.

Alemania: mercados y miedo al Krampus

Alemania destaca por sus mercadillos de Navidad medievales y la presencia del temido Krampus, fusionando tradición y modernidad - (Adobe Stock).

Alemania comparte con Austria la presencia de Krampus, pero suma una red extensa de mercados de Navidad, conocidos como Weihnachtsmärkte, que datan desde la Edad Media. Según un informe de Deutsche Welle, alrededor de 2.500 mercadillos se despliegan en el país desde finales de noviembre. Allí se comercializan dulces, juguetes hechos a mano, vino especiado y salchichas regionales. Colonia y Núremberg concentran algunos de los mercados más visitados del continente.

Ucrania: árboles con telarañas

Los árboles de Navidad decorados con telarañas en Ucrania simbolizan prosperidad y buena suerte para el año nuevo, según el folclore local - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Ucrania, los árboles de Navidad se decoran con telarañas artificiales, una costumbre vinculada a un cuento popular. Se cree que las telarañas auguran prosperidad y suerte para el año entrante. Familias colocan figuras de arañas y hilos plateados entre las ramas, y muchas tiendas ofrecen versiones artesanales para turistas. Esta decoración ganó popularidad en otros países de Europa del Este y se mantiene firme como un símbolo de la fortuna.

México: posadas y piñatas

Las Posadas mexicanas recrean el peregrinaje de María y José e integran piñatas y ponche en las celebraciones entre el 16 y 24 de diciembre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, la época navideña se caracteriza por las Posadas, celebraciones que simulan el peregrinaje de María y José y reúnen a vecinos o familias cada noche entre el 16 y 24 de diciembre. Se canta, se comparte un ponche y llega el momento de romper la piñata en forma de estrella, que representa la esperanza y el fin del pecado. La costumbre se ha expandido también a Guatemala y El Salvador, y mantiene su fuerza en el calendario de festividades mexicanas.

Italia: la Befana y regalos de reyes

La Befana, la bruja buena italiana, reparte dulces o carbón para cerrar la Navidad, acompañada de productos especiales y encuentros familiares - (REUTERS/Manuel Silvestri)

La figura de La Befana marca el final de la Navidad en Italia. El 6 de enero, una bruja buena visita a los niños y deja golosinas o carbón, según su conducta. La Stampa reporta que la costumbre proviene de la leyenda de la Epifanía y compite en popularidad con Papá Noel en algunas regiones. Las pastelerías ofrecen productos especiales para esa fecha y las plazas organizan encuentros familiares en torno a esta tradición.