Álvaro Leyva cuestionó las declaraciones de Gustavo Petro sobre fraude electoral contra Abelardo de la Espriella (Colprensa)

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El excanciller colombiano Álvaro Leyva Durán publicó una nueva carta dirigida al expresidente Gustavo Petro en la que cuestionó sus declaraciones contra Abelardo de la Espriella y sostuvo que Petro planteó desconocer una eventual llegada del abogado a la Presidencia.

Leyva se refirió a una intervención de Gustavo Petro en Cali, Valle del Cauca. Según su versión, le habría dicho a De la Espriella que sería un “presidente ilegítimo” y habría convocado a la ciudadanía a movilizarse para retirarlo de la jefatura del Estado.

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“Se para en una tarima en Cali el día del supuesto Paro Nacional (el pasado 19 del mes que corre), y le advierte y grita en cara a Abelardo De La Espriella @ABDELAESPRIELLA que es un Presidente ilegítimo; e invita al pueblo a salir a la calle a fin de derribarlo de la Jefatura del Estado. Usted, sí, usted, supuestamente encabezando las muchedumbres para lograrlo”.

Leyva cuestionó una eventual convocatoria para retirar a De la Espriella

El exministro de Relaciones Exteriores calificó la convocatoria como una invitación a un golpe de Estado. En el texto, también acusó a Petro de intentar presentarse como líder de movilizaciones sociales, pese a que, según Leyva, su conducta y su gestión lo deslegitiman para ese papel.

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“¿Usted el revolucionario reinventado, invitando a un golpe de Estado?”, planteó Leyva en uno de los apartados de la misiva. El excanciller dirigió la carta de manera personal al presidente y la cerró con una despedida breve, tras una serie de reproches políticos y personales.

Álvaro Leyva desestimó acusaciones de Petro sobre robo en las elecciones presidenciales (@AlvaroLeyva/X)

Y agregó: “¡Una estupidez más de su ya degradada capacidad de raciocinio y juicio! Bájese de esa nube hombre. Si no, terminará subsumiendo responsabilidades por hechos dolorosos que vienen aconteciendo a diario en la nación entera. Aterrice Gustavo”.

En otros pasajes, Leyva retomó críticas que había formulado al jefe de Estado en cartas previas. El exdiplomático afirmó que había enviado tres comunicaciones a Petro durante 2025 y una adicional en 2026, de acuerdo con el texto.

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También mencionó el libro Las Mujeres de Petro, de Felipe Zuleta Lleras, y atribuyó a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, una conversación sobre esas misivas. Leyva escribió que Rodríguez le habría dicho: “Todo lo que usted denunció en esas cartas a mí me tocó vivirlo. Y mucho más”.

El documento contiene acusaciones sobre la vida privada, el consumo de sustancias psicoactivas y hechos de corrupción que Leyva atribuye a Petro y a personas cercanas a su gobierno.

El excanciller habló sobre los hábitos destructivos de Petro durante sus cuatro años al mando del país (@AlvaroLeyva/X)

“Le pregunto: ¿Será que convertir las oficinas y residencia presidencial de un Jefe de Estado en un prostíbulo por la mismísima cabeza de la nación —usted en su momento Gustavo—, puede escapar los registros públicos? Y por Dios, ¿qué decir de su consumo permanente de sustancias psicoactivas, hábito que no inició ayer —lo sabe—, sino desde años atrás, que le comprometió su correcto discurrir?“.

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A renglón seguido escribió: “Recuerde que en un momento dado hasta las paredes del despacho de la gobernadora de La Guajira lloraron. Permítame decirle que la metáfora acá empleada no minimiza su autoría de la porquería entonces sucedida. ¡Antes le ha aguantado el cuerpo Gustavo!”.

Leyva sostuvo que asuntos que considera personales pueden convertirse en materia de interés público cuando afectan a la sociedad o al funcionamiento del Estado. Para argumentarlo, citó al filósofo español Antonio Millán-Puelles y su obra Ética y Realismo.

EEUU investiga a Petro - (Europa Press)

En el cierre, el excanciller aludió a presuntas causas penales contra Petro en Estados Unidos y anticipó que el presidente terminará en prisión.

“Averigüe más bien cómo van las causas penales contra usted en los Estados Unidos @AGToddB y qué habrá de sucederle acá en su tierra. Sin duda, va a terminar en una penitenciaría. Culpa suya porque todo se lo buscó usted solito”, concluyó.

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