Los trabajadores que perciben el salario mínimo y auxilio de transporte en Colombia reciben una prima de servicios de $1.000.000 en diciembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Para calcular el valor que cada trabajador recibirá por el concepto de prima navideña se deben tener en cuenta diferentes elementos que van desde el salario mensual, horas extras, entre otros.

El auxilio de transporte no constituye salario, pero sí se suma para calcular la prima de servicios. Según el Ministerio de Trabajo, en términos generales se reconoce a trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos y cumplen los requisitos legales establecidos.

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La prestación se paga de forma proporcional cuando el vínculo laboral comenzó después del inicio del semestre. No es necesario haber trabajado los seis meses completos para adquirir el derecho al pago.

Pueden recibir la prima los trabajadores con contrato laboral a término indefinido, fijo o por obra o labor. También están incluidos los empleados del servicio doméstico y quienes trabajan por días o a tiempo parcial.

El salario mínimo de 2026 se fijó en $1.750.905 y el auxilio de transporte en $249.095. Colprensa

Los contratistas por prestación de servicios, los trabajadores independientes y las personas sin vínculo laboral no reciben esta prestación por regla general. Además, no todos los pagos incluidos en un comprobante de nómina tienen naturaleza salarial: el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo contempla conceptos excluidos de esa base.

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La cartera laboral dispone en su página web de una Calculadora Laboral, una herramienta para estimar salarios, horas extra, recargos, prestaciones sociales y aportes conforme a la normativa vigente.

Para realizar el cálculo de su prima navideña puede ingresar al siguiente link: https://calculadoralaboral.mintrabajo.gov.co/inicio.

La ministra de Trabajo, Natalia López, afirmó: “Estamos poniendo la tecnología al servicio de los colombianos para que cada persona conozca sus derechos y cada empleador tenga herramientas que le faciliten cumplir con la ley”.

La plataforma también incorpora los cambios derivados de la reforma laboral, entre ellos la duración de la jornada y las modificaciones en los recargos dominicales y festivos. Sus resultados son estimaciones de referencia.

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Cuánto recibiría de prima de Navidad un trabajador que gane el salario mínimo

Las horas extra y las comisiones que constituyen salario se suman al cálculo del ingreso base para definir el monto final. (Imagen Ilustrativa Infobae/Colprensa/Manuel Saldarriaga)Quintero

Los trabajadores de Colombia que en 2026 perciban el salario mínimo y tengan derecho al auxilio de transporte recibirán una prima de servicios de $1.000.000 por el segundo semestre completo. El pago, obligatorio para los empleadores, vence el 20 de diciembre y corresponde a la prestación que reconoce 30 días de remuneración por cada año trabajado.

El salario mínimo para 2026 se ubicó en $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte es de $249.095. La suma de ambos conceptos da una base de liquidación de $2.000.000 para quienes cumplen las condiciones para recibir ese beneficio.

La prima se paga en dos cuotas anuales. La primera debe entregarse a más tardar el 30 de junio y la segunda tiene como fecha límite el 20 de diciembre, de acuerdo con el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo.

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Del mismo modo, el cálculo se realiza al multiplicar el salario base por los días laborados y dividir el resultado entre 360. Para una persona que trabajó todo el periodo de seis meses, se toman 180 días.

Se debe tener en cuenta que con una base de $2.000.000, la operación es: $2.000.000 multiplicados por 180 y divididos entre 360. El resultado es una prima de $1.000.000.

El derecho al pago de la prima abarca a empleados con contrato indefinido, a término fijo, por obra y a trabajadores del servicio doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es la fórmula con la que se liquida la presatación:

$2.000.000 × 180 ÷ 360 = $1.000.000

Quienes no reciben auxilio de transporte deben hacer la liquidación solo con el salario mínimo. En ese caso, el pago semestral asciende a $875.453.

Así mismo, el monto puede cambiar cuando el trabajador percibe ingresos variables. Las comisiones, horas extra y recargos que constituyen salario deben incorporarse a la base de liquidación, conforme al artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo.

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Si una persona recibió un salario básico de $2 millones y obtuvo $3 millones adicionales en comisiones durante seis meses, el promedio mensual de esos ingresos variables será de $500.000. Su base salarial promedio será entonces de $2,5 millones, antes de sumar el auxilio de transporte si corresponde.