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Chivas tendrá que cambiar la historia en casa si quiere mantenerse con vida en el Apertura 2026.

Después de un resultado adverso frente a Pachuca en el partido de ida de los Cuartos de Final, el Guadalajara está obligado a buscar la victoria en el Estadio Akron para conseguir su pase a las Semifinales.

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Pese a la dificultad del escenario, Gabriel Milito aseguró que el vestidor rojiblanco mantiene la confianza en sus posibilidades de avanzar. El entrenador argentino reconoció que su equipo tuvo complicaciones para imponer condiciones en el primer encuentro, pero recordó que todavía dispone de 90 minutos para intentar cambiar el rumbo de la eliminatoria.

“El partido fue tal y como lo imaginábamos: muy disputado. Pachuca terminó muy bien el campeonato y sabíamos que nos enfrentaríamos a una eliminatoria complicada. Lo que sucedió hoy es un reflejo de ello. Todavía quedan 90 minutos en casa y trataremos de hacer valer nuestra localía. Tenemos la necesidad de ganar y la plena confianza de que podemos conseguirlo. Hay aspectos que debemos mejorar, pero la serie sigue abierta y confiamos en que el equipo pueda mostrar su mejor versión para avanzar a la siguiente ronda”, expresó.

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Milito reconoce los problemas de Chivas para controlar a Pachuca

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El estratega rojiblanco también habló sobre las dificultades que encontró su equipo para manejar el partido. Aunque consideró que fue un encuentro equilibrado, admitió que al Guadalajara le faltó precisión para controlar la pelota y desarrollar su juego.

Sobre el arbitraje, Milito descartó que alguna decisión haya sido determinante en el resultado y evitó utilizarlo como argumento para explicar el tropiezo.

“En cuanto al arbitraje, no tengo nada que comentar. Considero que no hubo ninguna decisión determinante. Fue un partido muy parejo, en el que nos costó encontrar el dominio del juego”, señaló.

Uno de los jugadores que destacó por parte de Pachuca fue Oussama Idrissi. El entrenador de Chivas reconoció las condiciones individuales del atacante y explicó que la presión de los Tuzos complicó la circulación del balón.

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“Pachuca tiene buenos futbolistas, como Idrissi, que son capaces de marcar diferencias y hacer cosas distintas dentro del campo. El encuentro se desarrolló como lo habíamos previsto, incluso en la manera en que atacaron. Sin embargo, nos faltó mayor tranquilidad para controlar el partido y tener una mejor circulación de la pelota. Ellos nos presionaron bien, nos quitaron precisión y el juego terminó convirtiéndose en una disputa constante. Ambos equipos salimos con la intención de ganar y tuvimos nuestras oportunidades”, explicó.

Gabriel Milito descarta problemas con Oussama Idrissi

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Durante la conferencia de prensa, Milito también fue cuestionado sobre una posible discusión con Oussama Idrissi. El técnico argentino negó cualquier conflicto con el futbolista de Pachuca y aseguró que desconoce lo que ocurrió durante el encuentro.

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Asimismo, reconoció que una eventual ausencia del neerlandés sería importante para los Tuzos, aunque recordó que cuentan con otros elementos capaces de ocupar su lugar.

“Sobre lo que sucedió con el jugador rival, sinceramente no tengo idea. Conmigo no fue, porque no tengo ningún problema con ningún futbolista de Pachuca. Desconozco exactamente qué ocurrió. Sin duda, es una baja importante para ellos, especialmente por el momento que atraviesa, pero cuentan con otros jugadores de mucha calidad para reemplazarlo. Por nuestra parte, me voy a concentrar en preparar de la mejor manera al equipo para buscar la remontada”, comentó.

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¿Cuándo juegan Chivas vs Pachuca la vuelta de los Cuartos de Final?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La eliminatoria se definirá el domingo 29 de noviembre de 2026, cuando Chivas reciba a Pachuca en el Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco.

El encuentro está programado para las 19:07 horas, tiempo del centro de México. El Guadalajara buscará aprovechar su condición de local para conseguir el resultado que necesita y avanzar a las Semifinales.

Milito dejó claro que su equipo deberá atacar para encontrar el gol, pero sin descuidar su propia portería.

“Tenemos 90 minutos para encontrar ese gol que necesitamos, pero también tengo claro que debemos defendernos bien. Estas instancias nunca son sencillas; ya nos había sucedido el año pasado y en esta ocasión no fue la excepción. Esperamos que el próximo partido se desarrolle de una manera favorable para nosotros y podamos conseguir el objetivo de avanzar”, concluyó.

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