El cetrero y veterinario Manuel Fuentes, candidato de Vox en Galicia, sujeta un ave de presa (Facebook Manuel Fuentes)

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Vox encara las elecciones generales del 29 de noviembre con grandes expectativas y con el objetivo de abrirse paso en lugares como Galicia, una de las comunidades donde hasta ahora ha tenido menor respaldo electoral, para conseguir el mejor resultado desde que se creó el partido. En A Coruña, las proyecciones sitúan el último diputado en una disputa entre varias fuerzas y conceden a la formación de Santiago Abascal opciones de entrar en el reparto. Lo más probables es que sea una pugna entre Vox y el Bloque Nacionalista Galego (BNG).

El elegido para encabezar la lista es Manuel Fuentes Lamas, presidente provincial de Vox desde octubre de 2023. Si logra el acta, daría a su partido representación por A Coruña en el Congreso de los Diputados y reforzaría la presencia de Vox en una comunidad donde nunca ha conseguido escaños. La formación anunció su candidatura el 21 de octubre, durante una visita de Abascal a A Coruña. Vox presentó al mismo tiempo a Jesús Primitivo Rodríguez por Lugo, María Jesús Morenza por Ourense y Álvaro Díaz-Mella por Pontevedra. Fuentes Lamas participó después en actos de campaña, entre ellos una reunión con la portavoz nacional de Familia, Ainhoa García, y la Asociación Gallega de Familias Numerosas. El partido defendió allí “una Galicia donde vuelvan a nacer niños”.

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Un veterinario ligado al sector rural y la cetrería

Fuentes Lamas reside en A Laracha y está vinculado a la comarca de Bergantiños. Es inspector veterinario de Salud Pública, veterinario de profesión y cetrero. Se licenció en Veterinaria en la Universidad de Extremadura, cuenta con un diploma en Sanidad y se especializó en gestión y conservación del lobo ibérico en la Universidad de León. Su actividad pública está relacionada con el sector agroganadero, la caza, la cetrería y la defensa de posiciones que Vox incorpora a su discurso rural. También integra la asociación Nostra Terra.

El candidato ha mantenido una posición crítica hacia la Ley de Bienestar Animal, cuya derogación forma parte de las propuestas de la formación. En una publicación en X, calificó la norma como una ley “ideológica y sectaria” y cargó contra lo que denominó “Gestapo animalista y las viejas del visillo” que, según escribió, promoverían denuncias por “un delito inexistente”. El mensaje concluyó con una promesa: “Derogamos la ley”. En otra publicación, difundida el 2 de febrero, afirmó que la norma era “realmente una ley ideológica y sectaria en contra de los animales”.

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este sábado en Sevilla que su formación interpondrá de "manera inmediata" querellas por "desobediencia" después de que un medio publicase que el Gobierno ha dado instrucciones para colocar urnas separadas en los consulados destinadas "a los votos de los nacionalizados por la Ley de nieto que el Tribunal Supremo ha suspendido".

Fuentes Lamas ha utilizado sus perfiles públicos para cuestionar al PPP y al PSOE, en especial por su posición ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. El 21 de enero aseguró que Vox había logrado “paralizar” el tratado y sostuvo que PP y PSOE lo apoyaban pese a que, a su juicio, perjudicaba a los españoles. “Tú decides cuál es el voto útil”, escribió en la publicación, acompañada de un vídeo. Ocho días después publicó otro mensaje, sin mayor contexto, en el que afirmó: “La estafa continúa no para”. Sus diferencias con el PP también se han reflejado en sus referencias al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. En diciembre de 2025 pidió a los usuarios seguir la cuenta de Vox A Coruña y escribió que había que “poner al presidente de la Xunta en su sitio”, además de reclamar un mayor peso de la formación en Galicia.