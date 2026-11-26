79 personas, entre ellos 34 niños, niñas y adolescentes rarámuris (Tarahumaras) fueron rescatados de trabajo en condiciones de hacinamiento y temperaturas congelantes en Galeana, Nuevo León Foto: Especial

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La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León rescató a 79 jornaleros agrícolas, incluidos 34 menores de edad, durante un cateo en un rancho de Galeana que se realizó después de la muerte de Elba, una adolescente rarámuri de 16 años localizada sin vida en una casa de campaña. La autoridad abrió una investigación por la posible explotación laboral de menores y adultos que trabajaban en la cosecha de papa.

El operativo se llevó a cabo en una bodega y rancho ubicado en el cruce de las calles Arista y Cuauhtémoc, en la comunidad de Catarino Rodríguez, conocida como El Potosí, al sur de Nuevo León. Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones ejecutaron la orden de cateo para recabar indicios relacionados con el fallecimiento de la adolescente.

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Las 79 personas localizadas dormían hacinadas en tiendas de campaña improvisadas dentro del inmueble. El grupo estaba integrado por 35 mujeres adultas, 10 hombres adultos, 16 adolescentes, 11 niños y siete niñas.

Las personas rescatadas eran originarias de Chihuahua y Sinaloa, principalmente de comunidades indígenas, y habían llegado a Galeana para trabajar como jornaleros en la recolección de papa. Tras la diligencia, fueron trasladadas a un refugio seguro en Monterrey para recibir atención.

El presunto reclutrador, un hombre de 33 años fue detenido por portación de sustancias ilícitas Foto: Fiscalía NL

El cateo ocurrió tras la muerte de una adolescente rarámuri

Elba, adolescente rarámuri originaria de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, fue localizada sin vida durante el fin de semana dentro de una de las casas de campaña instaladas en la bodega cateada. Tenía aproximadamente 16 años y trabajaba como jornalera agrícola en la pizca de papa.

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Las primeras investigaciones determinaron que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia externa. La Fiscalía permanecía a la espera de los estudios de patología y de la autopsia de ley para establecer la causa de muerte.

La dependencia estatal mantenía abierta la indagatoria sobre las circunstancias del fallecimiento y sobre las condiciones laborales y de alojamiento de los jornaleros. Ninguna de las conclusiones periciales sobre el deceso había sido difundida hasta ese momento.

Las permosas y menores contratados se dedicaban a la recolección de papas pero vivían en condiciones insalubres a temperaturas congelantes Foto: Especial

Durante el cateo, agentes detuvieron a tres personas por hechos presuntamente relacionados con posesión de sustancias ilícitas y narcomenudeo. La Fiscalía precisó que ninguno de los detenidos había sido vinculado con tráfico de personas, trata o explotación laboral de menores.

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Autoridades detectaron también un grupo de 56 personas

Gabriela Buchanan Ortega, titular de la Secretaría de la Mujer de Nuevo León, informó que su dependencia colaboró con la Fiscalía Especializada en Feminicidios y la Secretaría de Igualdad e Inclusión durante el operativo. La funcionaria señaló que fueron detectadas 56 personas presuntamente originarias de comunidades indígenas que trabajaban en condiciones irregulares.

De ese grupo, 30 eran mujeres, siete eran adolescentes y 14 eran niñas y niños; además, había dos personas que desconocían su edad y fecha de nacimiento. Buchanan Ortega indicó que procedían de Chihuahua y Sinaloa y que habían sido trasladadas para trabajar en distintos lugares.

La secretaria relató que algunas de las personas entrevistadas mostraban una relación de dependencia con el patrón y que algunas ni siquiera hablaban español. “Lo que nosotros observamos es que muchas de ellas tenían un tipo de alienación hacia el patrón, como que venían medio seleccionadas”, declaró.

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Elba, una adolescente de 16 años, murió el 20 de noviembre, en primera instancia no se encontraron huellas visibles de violencia pero ya se hacen pruebas para determinar la causa de su muerte Foto: Fiscalía NL

Las mujeres y los menores de edad fueron trasladados al Centro de Justicia para las Mujeres de Galeana. Los hombres, que viajaban en otra caravana, recibieron asistencia de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, aunque la funcionaria no precisó la cantidad atendida.

Zihuakali había alertado sobre insalubridad desde 2026

Zihuakali, Casa de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas en Nuevo León, había advertido desde el primer semestre de 2026 a autoridades estatales y al municipio de Galeana sobre la precariedad e insalubridad de los alojamientos destinados a familias jornaleras agrícolas.

Representantes de la organización acudieron el martes al Congreso de Nuevo León para solicitar un exhorto dirigido a la Fiscalía, el gobierno estatal, el DIF, las secretarías del Trabajo y de las Mujeres, así como al municipio de Galeana. La petición buscaba que las dependencias coordinaran la atención a las familias jornaleras en tránsito e investigaran lo ocurrido en El Potosí.

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Kenia Del Ángel, coordinadora de Trabajo Comunitario de Zihuakali, cuestionó que las investigaciones se concentraran en intermediarios encargados de reclutar trabajadores, sin exigir responsabilidades a propietarios agrícolas. “Se detiene a la persona que es el enganchador, pero no se les pide cuentas a los agricultores”, señaló.

Del Ángel afirmó que los empleadores no otorgaban prestaciones laborales, acceso a servicios de salud ni vivienda digna. También indicó que el DIF Nuevo León resguardó a 14 menores de edad provenientes de la misma comunidad de Elba.

La organización señaló que durante al menos dos años había atendido a mujeres, menores de edad y bebés con síntomas de sífilis y sífilis congénita. Del Ángel sostuvo que las jóvenes que llegaron a Zihuakali después de haber pasado por el DIF habían sido víctimas de explotación y trata.

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