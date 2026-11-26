El rey Felipe y la reina Letizia de España saludan a la gente desde un balcón durante su visita a Ceuta, España, el 13 de octubre de 2026. REUTERS/Pedro Nunes

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Las elecciones del 29-N están a la vuelta de la esquina. Los candidatos recorren los principales platós de televisión, quedan plasmados en las páginas de los periódicos y visitan algunos vídeopodcast de youtubers. Es una época en la que la opinión pública bulle y cada persona decide su voto con las últimas propuestas de los partidos políticos.

Los reyes pueden votar. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que todos los españoles mayores de edad pueden acudir a las urnas, sin embargo, deciden no hacerlo, salvo en algunos casos. Los reyes de España, tanto Felipe VI y Leticia como Juan Carlos I y Sofía, han acudido a votar por la permanencia de España en la OTAN o cuando se decidió si se aplicaría una constitución a nivel europeo.

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Y es que la tradición que mantiene la Casa Real establece que sólo votan cuando son asuntos internacionales o relativos a la Constitución. Es decir, cuando son elecciones partidistas no votan por protocolo. Esta norma no está escrita, simplemente es una manera de no posicionarse a favor de una formación u otra.

1976, la primera vez que los entonces reyes votaron

Los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía acuden a las urnas para el referéndum sobre el Tratado para la Constitución europea en febrero de 2005. (EFE)

La primera ocasión en que Juan Carlos y Sofía ejercieron el voto fue en el referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política, celebrado en 1976 y considerado el punto de partida del proceso de transición democrática tras el franquismo. Se trató de la primera consulta popular de la nueva etapa política española y marcó también el inicio de la participación de la Corona en este tipo de citas.

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1978, el voto por la Constitución española

Dos años después, el 6 de diciembre de 1978, los reyes acudieron de nuevo a las urnas con motivo del referéndum constitucional. Según una crónica publicada por Vanitatis, el matrimonio votó esa jornada en el colegio electoral de San Fernando, en El Pardo. Aquella consulta dio paso a la Constitución vigente, el marco legal que hoy regula, entre otras cuestiones, el estatus electoral de la propia familia real.

Los reyes Juan Carlos I y Sofía acuden al colegio electoral San Fernando, en El Pardo, para la votación de la Constitución Española el 6 de diciembre de 1978. (EFE)

1986, Felipe estrena el voto por correo desde la academia militar

El tercer referéndum, celebrado el 12 de marzo de 1986, sometió a consulta la permanencia de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Fue la tercera vez que Juan Carlos y Sofía votaron, pero también la primera en la que lo hizo el entonces príncipe de Asturias. Felipe ejerció su derecho al voto por correo, ya que en ese momento cursaba su formación militar en la Academia General Militar de Zaragoza y no podía acudir presencialmente a un colegio electoral. Según recoge El País, las infantas también participaron en esa consulta.

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2005, el último referéndum y la anécdota del DNI olvidado

La cuarta y hasta ahora última vez que la Corona española votó en un referéndum fue el 20 de febrero de 2005, con motivo de la consulta sobre el Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa. Juan Carlos y Sofía llegaron al colegio público Monte del Pardo, en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo, apenas quince minutos después de la apertura de las urnas.

Los entonces príncipes de Asturias, doña Letizia y el príncipe Felipe, en la votación del referéndum de la Constitución Europea en 2005. (EFE)

La jornada dejó una doble anécdota documentada por la agencia EFE: el rey olvidó mostrar su documento de identidad a los miembros de la mesa electoral antes de depositar el sobre, mientras que la reina se dio cuenta, ya en el aula, de que había dejado la papeleta en casa y tuvo que salir a buscar un sobre nuevo. “Hoy os han quitado de dormir”, bromeó Juan Carlos con los integrantes de la mesa, según la misma crónica.

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Esa cita fue también la primera vez que el entonces príncipe Felipe votó de manera presencial y no por correo, acompañado por Letizia, con quien se había casado meses antes. La pareja acudió al mismo colegio electoral sobre las 13:00 horas. En la jornada también votaron la infanta Elena, en el mismo centro, y la infanta Cristina, en Barcelona, ciudad donde entonces residía.