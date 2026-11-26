Durante la audiencia se expusieron los horarios de las capturas, la neutralización de Jaider Humberto Muñetón Zapata y el rescate de 76 personas, tras la liberación de otras 11 durante la mediación. (Fiscalía)

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La jueza Ingrid Elena Reyes, del Juzgado 021 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cartagena, declaró legal la captura de Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, señalados de participar en el secuestro masivo ocurrido en el almacén Éxito de La Castellana. Durante la audiencia de imputación, realizada en la noche del 25 de noviembre de 2026, ambos hombres no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación.

El ente acusador les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo, en calidad de coautores, por su presunta participación en la retención de 87 personas que permanecieron dentro del establecimiento comercial durante cerca de 17 horas.

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Según la investigación, los responsables exigían $7.000 millones, dos camionetas blindadas y el despeje de una vía hacia Barranquilla para facilitar su huida.

Al ser consultados por la jueza sobre su decisión frente a la imputación, los dos procesados rechazaron los cargos. “No, señora, no acepto”, respondió el primero. Posteriormente, Jhon Albeiro Mejía Blandón también manifestó: “No, no acepto”.

Diligencia judicial en la que se legalizó la captura y se imputaron cargos a los dos señalados. (captura de video)

Jueza declaró legal la captura de los señalados por el secuestro en Cartagena

Durante la diligencia, el despacho judicial verificó las condiciones en las que se realizaron las capturas y examinó los procedimientos de identificación de los dos hombres.

Para establecer sus identidades se adelantó un cotejo de huellas dactilares. El perito en lofoscopia López Echeverry explicó que las impresiones tomadas durante los actos urgentes coincidían con los registros de la Registraduría Nacional del Estado Civil, consultados a través del servicio web de la entidad.

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Tras revisar el procedimiento, la jueza concluyó que se habían cumplido las formalidades constitucionales y legales, por lo que impartió legalidad a las capturas en situación de flagrancia realizadas durante la madrugada del 25 de noviembre.

La funcionaria también resolvió una solicitud de la Fiscalía relacionada con la legalidad de la incautación de una suma de dinero con fines de comiso. De acuerdo con la información entregada posteriormente por el ente acusador, a Juan Camilo Torres Manco le fueron encontrados $495.000 en uno de los bolsillos de su pantaloneta.

“Procederá a declarar la legalidad de la misma, así como la legalidad de la incautación de la suma de dinero con fines de comiso”, señaló Reyes durante la audiencia.

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La Fiscalía detalló los roles que habrían desempeñado Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón en la retención, vigilancia y sometimiento de las personas. (Fiscalía)

Fiscalía detalló la participación de los dos capturados en el secuestro

Durante la formulación de imputación, la Fiscalía expuso las actuaciones que presuntamente habría realizado cada uno de los procesados durante la retención de las personas en el establecimiento comercial.

Según el ente acusador, Jhon Albeiro Mejía Blandón habría participado en la retención, vigilancia y control de las personas privadas de la libertad. También habría impedido que escaparan y mantenido las condiciones de sometimiento para presionar el cumplimiento de las exigencias económicas y logísticas, mediante amenazas de muerte contra los rehenes.

En cuanto a Juan Camilo Torres Manco, la Fiscalía le atribuyó participación en la toma armada del establecimiento, el sometimiento de las personas presentes y el mantenimiento de su privación de la libertad. De acuerdo con la imputación, habría ejercido control sobre las víctimas, impedido que abandonaran el lugar y contribuido a utilizarlas como rehenes para respaldar las exigencias del grupo.

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El ente acusador también señaló que los presuntos responsables utilizaron a las personas retenidas como escudos humanos, amenazaron con asesinarlas si las autoridades ingresaban al establecimiento y ubicaron artefactos explosivos en las puertas del almacén. Además, habrían colocado explosivos simulados a algunas de las víctimas para aumentar la presión durante el secuestro.

El abogado José Ricaurte, defensor de los dos procesados, manifestó durante la diligencia que sus representados se declararían inocentes. Sin embargo, indicó que no encontraba elementos para oponerse a la legalización de las capturas.

Después de escuchar la posición de los imputados, la jueza dejó constancia de que ninguno aceptó los cargos y explicó que ambos quedaban formalmente vinculados al proceso penal.

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“El despacho dejará constancia de la no aceptación de cargos por parte de los imputados. Sin embargo, esta diligencia tiene unas consecuencias inherentes. La primera de ellas es que, a partir de este momento, ustedes, Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, quedan formalmente vinculados a este proceso penal en calidad de imputados”, indicó la funcionaria.

La no aceptación de cargos significa que los dos hombres no reconocieron responsabilidad frente a la imputación presentada por la Fiscalía. Por tanto, deberán responder dentro del proceso penal por los hechos que les atribuye el ente acusador.

Según la imputación, los dos procesados ingresaron con armas de fuego y explosivos, retuvieron a 87 personas y exigieron $7.000 millones y dos vehículos blindados para permitir su liberación. (Fiscalía)

Así ocurrió el secuestro en el Éxito de Cartagena

El caso se originó el 24 de noviembre de 2026, cuando, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, Juan Camilo Torres Manco, Jhon Albeiro Mejía Blandón y otro hombre habrían ingresado con armas largas al almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, y sometido a las personas que se encontraban en el establecimiento.

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Según la Fiscalía, los responsables retuvieron a 87 ciudadanos y exigieron $7.000 millones, dos vehículos blindados y el despeje de la vía hacia Barranquilla (Atlántico) para facilitar su salida. Durante las negociaciones, 11 personas fueron liberadas, mientras que las otras 76 permanecieron privadas de la libertad.

La emergencia terminó durante la madrugada del miércoles 25 de noviembre, cuando unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional ingresaron al establecimiento para rescatar a las personas que continuaban retenidas. El operativo permitió liberar a los 76 ciudadanos y capturar en situación de flagrancia a Torres Manco y Mejía Blandón.

Durante la intervención murió otro hombre que, según la Fiscalía, sería el coordinador del secuestro. El fallecido fue identificado en la transcripción de la audiencia como Jailer Humberto Muñetón Zapata.

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Por otra parte, las autoridades encontraron armas traumáticas y de balines, que serán sometidas a análisis de balística para determinar si estaban modificadas y tenían capacidad para disparar proyectiles de armas de fuego.