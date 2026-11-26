Durante el informe de actividades de la diputada local Alejandra Morlán en la plazuela de El Pañuelito, en el Centro Histórico de Oaxaca, un grupo de manifestantes arrojó huevos e increpó a los asistentes. Los inconformes exigieron la salida de Francisco Melo, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano.

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La división interna de Movimiento Ciudadano (MC) en Oaxaca quedó expuesta públicamente luego de que Francisco Melo Velázquez, dirigente estatal del partido, fuera agredido con huevos durante el segundo informe de actividades legislativas de la diputada local Alejandra García Morlán, realizado este miércoles 25 de noviembre en la capital oaxaqueña.

La protesta, que incluyó consignas de rechazo contra el coordinador estatal, interrumpió el desarrollo del evento y evidenció el descontento de un grupo de militantes con la conducción del partido en la entidad. El episodio ocurrió frente al dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, quien asistió como invitado especial, así como del diputado federal emecista Gibrán Ramírez.

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De acuerdo con información, alrededor de 30 personas acudieron al jardín El Pañuelito, en Oaxaca de Juárez, para manifestarse y exigir la salida de Melo Velázquez de la dirigencia estatal.

Entre los reclamos destacaron las consignas de “¡Fuera Melo!”, con las que los inconformes expresaron su rechazo a la manera en que se ha conducido la organización política en Oaxaca.

¿Por qué exigen la salida de Francisco Melo?

Francisco Melo, líder de MC en Oaxaca, recibió huevos por parte de manifestantes (especial)

Los manifestantes señalaron que el dirigente estatal no ha realizado el trabajo político que esperan de la organización y cuestionaron que, en lugar de fortalecer la estructura partidista, se concentre en producir videos para redes sociales.

Durante la protesta, una de las inconformes expresó su molestia por la falta de atención a las demandas de la militancia y reclamó que el partido necesita representantes que trabajen por Oaxaca y mantengan comunicación con sus integrantes.

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“Queremos políticos de verdad. No queremos gente que esté nada más haciendo TikToks, videos”, manifestó una de las participantes, quien también cuestionó la falta de interlocución con la dirigencia.

Otro de los principales motivos de inconformidad es la incorporación de personajes políticos provenientes de otros partidos a Movimiento Ciudadano. Los disidentes consideran que estas decisiones han desplazado a quienes participaron en la construcción de la organización en el estado.

El desacuerdo por la llegada de políticos de otras fuerzas ha provocado inconformidad entre los integrantes del partido, así como renuncias y el cambio de bancada de algunos funcionarios municipales.

Los manifestantes también reclamaron que sus peticiones no han sido atendidas, pese a que aseguran haber buscado previamente acercamientos con la dirigencia estatal.

Lanzamiento de huevos interrumpe el informe de Alejandra García Morlán

Francisco Melo MC Oaxaca huevos manifestación (especial)

La movilización ocurrió mientras Alejandra García Morlán presentaba los resultados de su segundo año de trabajo legislativo ante simpatizantes, representantes partidistas y dirigentes de Movimiento Ciudadano.

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Cuando los inconformes comenzaron a lanzar consignas contra Francisco Melo, la diputada interrumpió su intervención para solicitarles que permitieran continuar con el evento y pidió respeto para el acto, ofreció acercarse posteriormente para escuchar las razones de la manifestación.

Mientras tanto, militantes y simpatizantes de MC que portaban banderas naranjas formaron un cerco para impedir que los manifestantes se aproximaran al escenario. Durante los momentos de mayor tensión comenzaron a arrojar huevos, algunos de los cuales terminaron en el suelo e incluso se estrellaron entre los propios participantes.

La protesta se mantuvo con gritos y reclamos mientras se desarrollaba el informe, lo que desplazó la atención del acto legislativo hacia el conflicto interno del partido.

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Jorge Álvarez Máynez presencia la confrontación

Jorge Álvarez Máynez evitó dar su opinión sobre el Líder de MC en Oaxaca, Francisco Melo

La presencia de Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, dio mayor relevancia política al episodio, debido a que los reclamos contra Melo Velázquez se realizaron frente a la dirigencia nacional.

Posteriormente, Álvarez Máynez fue cuestionado por periodistas sobre la situación de Francisco Melo al frente del partido en Oaxaca. De acuerdo con Expansión Informativa Oaxaca, al preguntarle si el dirigente estatal se mantenía firme en su cargo, respondió: “No hay ni firme ni no firme, todo está bien”.

La declaración no aclaró si la dirigencia nacional contempla cambios en la conducción del partido en la entidad ni si atenderá las exigencias de los militantes que participaron en la protesta.

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El dirigente nacional también señaló que Movimiento Ciudadano buscará competir en los 152 municipios oaxaqueños que se rigen por el sistema de partidos y acompañar los procesos electorales de los 418 municipios que utilizan sistemas normativos indígenas.