Pabla Toloza, Milagro Osorio, Jason Smith, José Jiménez y José Carranza fueron los maestros reconocidos durante la Noche de los Mejores 2026. (Suministrada)

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Cinco docentes de instituciones educativas públicas del Magdalena viajarán a Argentina como reconocimiento a su trabajo en la preparación de estudiantes que ocuparon los primeros lugares en las Mega Olimpiadas del Saber y el Desafío de Ajedrez. La distinción se entregó durante la Noche de los Mejores 2026, organizada por la Gobernación del Magdalena, a través de la Secretaría de Educación Departamental.

Entre los maestros que recibirán este reconocimiento se encuentran:

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Pabla Josefa Toloza Cervantes/ IED Sagrado Corazón.

Milagro de Jesús Osorio Escorcia/ IED San José/ Sitionuevo

Jason Smith Díaz Rivero /IED Simón Bolívar

José Rafael Jimenez López/ IED Victor Camargo Alvarez

Jose Carlos Carranza Pabón/ IED Liceo Santander

Adicionalmente, durante la ceremonia se sortearon otros dos viajes a Argentina entre docentes y rectores que participaron en los foros educativos. La entrega de estos reconocimientos hizo parte de las actividades programadas para destacar el trabajo de las comunidades educativas del departamento.

Movilización por la calidad educativa llegó a 153 colegios del Magdalena

La Noche de los Mejores hizo parte de la Movilización Social por la Calidad Educativa 2026, estrategia liderada por la Gobernación del Magdalena, mediante la Secretaría de Educación Departamental, y ejecutada por el Grupo Educativo Operación Éxito, organización que trabaja en el desarrollo del proyecto desde 2020.

Durante 2026, la iniciativa benefició a 80.383 estudiantes y 800 docentes de 153 instituciones educativas, ubicadas en los 28 municipios no certificados del departamento.

El programa contempló procesos de preparación académica, competencias del conocimiento y actividades dirigidas al fortalecimiento de la calidad educativa. Dentro de su programación se desarrollaron las Mega Olimpiadas del Saber, el Desafío de Ajedrez, el Festival de Danza Infantil y diferentes foros educativos.

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Las finales departamentales reunieron a 61 estudiantes y 32 docentes entrenadores de las cuatro subregiones del Magdalena. Estos encuentros permitieron seleccionar a los ganadores de las competencias académicas y artísticas incluidas en la estrategia.

La estrategia llegó a 80.383 estudiantes y 800 docentes de 153 instituciones educativas de 28 municipios del Magdalena. (Suministrada)

Cinco estudiantes ganaron las Mega Olimpiadas del Saber

Las Mega Olimpiadas del Saber tuvieron cinco categorías, cuyos ganadores fueron:

Samuel David García Rangel, de Fundación

María Lucía López Sierra, de Santa Ana

Nhataly Molinares Molinares, de Ariguaní

Luis Alfonso Salazar Padilla, de Plato

Manuel Alejandro Pérez Mejía, de San Sebastián de Buenavista

Los estudiantes recibieron reconocimientos y premios tecnológicos por sus resultados en la competencia, que reunió a participantes de diferentes instituciones educativas del departamento.

La preparación de los concursantes estuvo a cargo de docentes entrenadores, cuyo trabajo fue destacado durante la Noche de los Mejores. Precisamente, los viajes a Argentina fueron uno de los reconocimientos entregados a maestros vinculados a la formación de los estudiantes que alcanzaron los primeros lugares.

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La competencia hizo parte de las actividades académicas de la movilización departamental, que buscó promover la participación estudiantil y fortalecer los conocimientos mediante espacios de evaluación y aprendizaje.

Javid Kjavik Ordóñez Vergara, de la IED María Auxiliadora, obtuvo el primer lugar en el Desafío de Ajedrez. (Suministrada)

Ajedrez y danza también hicieron parte de las competencias estudiantiles

El talento de los estudiantes del Magdalena también fue reconocido en el Desafío de Ajedrez y el Festival de Danza Infantil.

En la competencia de ajedrez, Javid Kjavik Ordóñez Vergara, de la IED María Auxiliadora, obtuvo el primer lugar. Su resultado hizo parte de los reconocimientos entregados durante la ceremonia departamental.

Por otra parte, el grupo Travesía Folclórica por Colombia, de la IED José Benito Barros Palomino, ganó el Festival de Danza Infantil.

Estas actividades se sumaron a las competencias académicas y permitieron incluir espacios para destacar las capacidades artísticas y culturales de los estudiantes de las instituciones participantes.

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El grupo Travesía Folclórica por Colombia, de la IED José Benito Barros Palomino, ganó el Festival de Danza Infantil. (Suministrada)

Reconocieron los mejores resultados en las pruebas Saber 11

Durante la Noche de los Mejores 2026 también se exaltó el desempeño de estudiantes e instituciones educativas en las pruebas Saber 11.

Uno de los resultados destacados fue el de Alfonso José Cantillo Arévalo, de la IED Colombia, ubicada en Fundación, quien obtuvo 396 puntos. En segundo lugar se ubicó Juan Daniel Ramos Pérez, de la IED Bienvenido Rodríguez, con 395 puntos.

En cuanto a los establecimientos educativos, la IED Alfonso López, de San Sebastián de Buenavista, alcanzó la categoría A con 268 puntos.

De acuerdo con la información presentada durante el reconocimiento, esta institución se convirtió en la primera de los 28 municipios no certificados del Magdalena en obtener dicha clasificación.

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