La gelatina de ponche de frutas transforma la bebida tradicional de las posadas mexicanas en un postre frío sin horno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ponche de frutas es uno de los sabores más representativos de la Navidad mexicana. Sus aromas de canela, fruta cocida y piloncillo suelen acompañar las posadas y las reuniones familiares, pero también pueden convertirse en un postre fresco y fácil de preparar.

La gelatina de ponche de frutas es una alternativa práctica para servir después de la cena navideña. Se puede preparar con anticipación, rinde varias porciones y aprovecha los sabores tradicionales de esta bebida en una presentación distinta.

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Gelatina de ponche de frutas: un postre navideño fácil

Esta receta combina ponche de frutas colado, grenetina natural y trozos de fruta cocida. El resultado es una gelatina firme, aromática y ligera, ideal para quienes buscan un postre sencillo sin utilizar horno.

La preparación requiere pocos ingredientes y varias horas de refrigeración. La clave está en hidratar correctamente la grenetina y evitar que hierva, ya que el exceso de calor puede afectar la textura final de la gelatina.

Puedes preparar el ponche en casa o utilizar el que haya sobrado de una reunión. Si eliges la segunda opción, cuélalo antes de incorporarlo a la receta para retirar semillas, especias o trozos demasiado grandes de fruta.

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Ingredientes para la gelatina de ponche

4 tazas de ponche de frutas, ya colado.

4 sobres de grenetina natural, aproximadamente 28 gramos.

0.5 taza de agua fría.

1 taza de fruta cocida del ponche, cortada en cubos pequeños.

Aceite sin sabor o aerosol antiadherente, el necesario para el molde.

El ponche puede prepararse con frutas como guayaba, manzana, tejocote y caña. También suele llevar canela, jamaica, tamarindo y piloncillo, ingredientes que aportan el aroma característico de la temporada navideña.

Si deseas una gelatina más colorida, coloca la fruta en el fondo del molde antes de añadir el líquido. También puedes distribuirla directamente en la mezcla para que aparezca en diferentes partes al momento de cortar las porciones.

La receta incluye ponche colado, grenetina natural y frutas tradicionales como guayaba, manzana, tejocote y caña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer gelatina de ponche de frutas

Coloca el 0.5 taza de agua fría en un recipiente pequeño. Espolvorea la grenetina sobre el agua y deja reposar durante 5 minutos, hasta que absorba el líquido y tenga una textura esponjosa. Calienta el ponche en una olla a fuego medio durante aproximadamente 5 minutos. No permitas que hierva, porque la preparación debe mantenerse caliente, pero no en ebullición. Derrite la grenetina hidratada en el microondas en intervalos de 10 segundos. También puedes hacerlo a baño María. Evita que hierva y mezcla hasta obtener un líquido transparente. Retira el ponche del fuego. Incorpora la grenetina poco a poco mientras remueves con una cuchara o batidor manual. Continúa mezclando hasta que no queden grumos. Engrasa ligeramente un molde con aceite sin sabor o aerosol antiadherente. Utiliza una cantidad pequeña para que la gelatina pueda desmoldarse sin dejar una capa aceitosa. Agrega la fruta cocida en el fondo del molde o distribúyela dentro de la preparación. Espera a que el ponche esté tibio antes de añadir la fruta, así conservará mejor su forma y textura. Vierte la mezcla con cuidado. Deja que baje un poco su temperatura antes de cubrir el molde. Refrigera durante al menos 4 horas, o hasta que la gelatina esté completamente firme. Para obtener mejores resultados, puedes dejarla en el refrigerador durante toda la noche. Para desmoldar, despega las orillas con los dedos limpios o con la ayuda de un cuchillo delgado. Si la gelatina no sale con facilidad, coloca la base del molde en agua tibia durante 5 segundos y vuelve a intentarlo.

La grenetina requiere hidratación previa y no debe hervir para evitar alteraciones en la firmeza del postre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación y porciones

La elaboración activa toma aproximadamente 20 minutos. El ponche debe calentarse durante 5 minutos, mientras que la gelatina necesita cerca de 4 horas de refrigeración para cuajar.

El tiempo total de la receta es de aproximadamente 4 horas y 35 minutos, aunque la mayor parte corresponde al reposo en frío.

La preparación rinde alrededor de 10 porciones. Puedes servirla en un molde grande o utilizar recipientes individuales. Esta última opción resulta práctica para reuniones numerosas, ya que evita cortar la gelatina al momento de servir.

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Cómo conservar la gelatina

Guarda la gelatina tapada dentro del refrigerador. Puede conservarse hasta 3 días, siempre que permanezca en un recipiente hermético o cubierta con plástico adherente.

Evita dejarla a temperatura ambiente durante mucho tiempo, especialmente si la reunión se realiza en un lugar cálido. La gelatina debe mantenerse fría para conservar su firmeza y frescura.

La receta rinde alrededor de 10 porciones y exige cerca de 4 horas de refrigeración para cuajar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para servirla en Navidad

Sirve la gelatina fría y decórala con trozos pequeños de manzana, guayaba o tejocote. También puedes añadir un poco de crema batida justo antes de llevarla a la mesa.

Si buscas una presentación más festiva, utiliza un molde con forma de estrella, corona o árbol de Navidad. Para porciones individuales, coloca la mezcla en vasos transparentes y añade la fruta en capas.

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La gelatina de ponche de frutas reúne los sabores tradicionales de la Navidad mexicana en un postre sencillo, económico y rendidor. Es una opción ideal para las posadas, las cenas familiares o cualquier reunión de diciembre en la que quieras ofrecer una receta casera sin complicaciones.