El Gobierno confirmó que el apagón en el suroccidente del país fue provocado por un atentado terrorista y anunció medidas para proteger la infraestructura energética. (AFP y Colprensa)

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Un atentado terrorista provocó el apagón registrado en el suroccidente de Colombia durante la tarde de este martes 24 de noviembre. Así lo confirmó el Gobierno nacional, al informar que el ataque afectó dos circuitos conectados a una subestación eléctrica, lo que interrumpió su enlace con el Sistema Interconectado Nacional y ocasionó fallas en el suministro de energía en varios departamentos.

La confirmación se conoció a través de un comunicado de la Presidencia de la República, después de que habitantes de diferentes municipios reportaran interrupciones del servicio eléctrico en Nariño, Putumayo y Cauca, entre otros territorios de la región.

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El presidente Abelardo de la Espriella ordenó adelantar las acciones necesarias para restablecer el servicio y reforzar la protección de la infraestructura energética. Para ello, los ministerios de Minas y Energía y de Defensa adelantan la evaluación de lo sucedido.

¿Qué provocó el apagón en el suroccidente de Colombia?

De acuerdo con el comunicado oficial, el atentado afectó dos circuitos conectados a una subestación eléctrica, cuya conexión con el Sistema Interconectado Nacional quedó interrumpida.

“El Gobierno Nacional informa que el día de hoy se registró un atentado terrorista que afectó dos circuitos conectados a una subestación eléctrica, interrumpiendo su enlace con el Sistema Interconectado Nacional”, señaló la Presidencia.

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La comunicación, fechada el 24 de noviembre de 2026, no identificó a los responsables del ataque ni precisó el lugar exacto en el que ocurrió. Tampoco entregó detalles adicionales sobre las circunstancias de la afectación a los circuitos.

Según el Gobierno, la evaluación integral de los hechos está bajo el liderazgo de la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, y el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López.

Presidencia confirmó que el atentado afectó dos circuitos conectados a una subestación eléctrica, lo que interrumpió su enlace con el Sistema Interconectado Nacional. (Presidencia)

Abelardo de la Espriella ordenó proteger la infraestructura energética

Tras conocerse las causas de la interrupción eléctrica, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció en sus redes sociales y anunció medidas para atender la emergencia y evitar nuevos ataques contra la infraestructura energética.

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“He dado instrucciones para que se adelanten todas las acciones necesarias para restablecer el servicio de energía eléctrica en el suroccidente del país y se implemente de inmediato un plan especial de defensa y protección de nuestra infraestructura energética”, manifestó el mandatario.

En el mismo mensaje, aseguró que su prioridad es garantizar el bienestar y la seguridad de los ciudadanos y afirmó que el Gobierno no permitirá que las acciones terroristas afecten a la población.

La orden presidencial también contempla reforzar la protección de la infraestructura eléctrica y de gas en el territorio nacional.

Abelardo de la Espriella ordenó adelantar acciones para restablecer el servicio de energía y reforzar la seguridad de la infraestructura energética. (@ABDELAESPRIELLA/X)

Ministerio de Defensa desplegó capacidades de la Fuerza Pública

Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, informó que dispuso el despliegue de las capacidades de la Fuerza Pública para investigar lo sucedido y proteger la infraestructura energética.

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“Por orden del señor presidente Abelardo de la Espriella, he dispuesto el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública para adelantar las investigaciones frente a lo sucedido en el suroccidente del país y proteger nuestra infraestructura energética”, escribió en sus redes sociales.

El funcionario también advirtió que las autoridades actuarán para impedir nuevas afectaciones contra la población y los servicios esenciales.

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, anunció el despliegue de la Fuerza Pública para investigar los hechos y proteger la infraestructura energética. (@generaljmora/X)

El Gobierno calificó el atentado como una respuesta de los grupos terroristas a la ofensiva que adelanta la administración nacional para restablecer el orden y la seguridad en diferentes territorios.

¿Qué departamentos fueron afectados por el apagón?

Las fallas en el suministro eléctrico comenzaron a reportarse durante la tarde del martes 24 de noviembre. Entre los departamentos afectados estuvieron Nariño, Putumayo y Cauca, aunque también se conocieron reportes de interrupciones en otros territorios, como Huila.

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El exdiputado de Nariño Jesús Armando Eraso Yela confirmó los problemas en la prestación del servicio eléctrico en ese departamento.

El gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina Acosta, aseguró que los apagones sí afectaron a otros departamentos e indicó que se espera mayor información sobre lo ocurrido (@TendenciaEnX/X)

Durante las primeras horas de la emergencia no se conocía la causa exacta de la interrupción. Posteriormente, el comunicado de la Presidencia confirmó que el origen estaba relacionado con el atentado contra los circuitos de la subestación eléctrica.

El Gobierno informó que trabaja en la normalización del servicio y que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del ataque.