La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural clasifica a la Nochebuena como una especie perenne originaria de México capaz de sobrevivir varios años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Nochebuena puede vivir años después de Navidad si deja de tratarse como un adorno de temporada. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México explica que la Euphorbia pulcherrima es una planta perenne originaria del país, capaz de conservarse y volver a florecer si recibe cuidados acordes con su ciclo.

El truco está en evitar los excesos después de las fiestas: luz natural abundante, riego prudente, drenaje y protección frente a los cambios bruscos de temperatura. Las guías de Grove Plant Care y Botanicaly coinciden en que la estabilidad del ambiente es decisiva para conservar el follaje y las raíces sanas.

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El exceso de agua es el riesgo más frecuente después de Navidad

La mayoría de las Nochebuenas no se deteriora por falta de riego, sino por una maceta saturada de agua. La Secretaría de Agricultura recomienda evitar el encharcamiento y procurar que el agua sobrante pueda salir con facilidad del recipiente.

La planta necesita un sustrato húmedo, pero no empapado. Antes de regar, conviene revisar la capa superior de la tierra: si todavía conserva humedad, es mejor esperar.

Grove Plant Care aconseja regar solo cuando el sustrato haya comenzado a secarse y permitir que la maceta escurra por completo. El agua acumulada en el plato o en un cubremaceta sin salida puede dañar las raíces.

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El envoltorio decorativo también merece atención. El papel o celofán que acompaña a muchas plantas puede retener el agua drenada, por lo que es preferible retirarlo antes de regar o sacar la maceta interior para que escurra.

El exceso de agua y la falta de drenaje en las macetas representan la principal causa de deterioro de la planta tras las fiestas decembrinas. (REUTERS/Henry Romero)

Una ventana luminosa puede ayudar a conservar sus hojas

La Nochebuena necesita mucha luz, aunque no tolera bien el sol directo intenso. Botanicaly recomienda situarla en un espacio iluminado, cerca de una ventana, donde reciba claridad natural sin exponerse durante horas a los rayos más fuertes.

Una ubicación demasiado oscura puede debilitar la planta y favorecer la caída de hojas. Las brácteas también pueden perder intensidad cuando la Nochebuena pasa demasiado tiempo lejos de una fuente de luz.

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La planta tampoco debe colocarse junto a puertas que se abren con frecuencia, ventanas muy frías, calefactores o equipos de aire acondicionado. La Secretaría de Agricultura advierte que la especie requiere protección frente a los cambios abruptos de temperatura.

Un ambiente estable puede marcar la diferencia entre una Nochebuena que pierde sus hojas en enero y otra que llega verde y firme a la primavera. Las corrientes de aire y el calor directo generan estrés, incluso si el riego parece correcto.

Perder las brácteas rojas no significa que haya muerto

Después de Navidad, las brácteas pueden apagarse y caer. Ese proceso no implica necesariamente que la planta esté perdida, sino que puede formar parte de su transición hacia una etapa de menor actividad.

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La Secretaría de Agricultura señala que la Nochebuena atraviesa ciclos anuales y no termina su vida al concluir las fiestas. Si los tallos permanecen verdes y firmes, todavía conserva posibilidades de rebrotar.

En esa fase, el riego debe reducirse. Una planta con menos hojas consume menos agua, de modo que mantener la misma frecuencia de diciembre puede saturar el sustrato y afectar sus raíces.

Grove Plant Care indica que la Nochebuena requiere un periodo de reposo relativo antes de retomar un crecimiento más activo. La paciencia es parte del proceso: los brotes pueden tardar semanas en aparecer.

La ubicación ideal para la Nochebuena exige luz natural abundante sin sol directo y resguardo de corrientes de aire o calefactores. (foto:Gobierno de México)

La poda de invierno prepara el crecimiento de primavera

La poda ayuda a que la planta genere nuevos tallos y no se vuelva débil o desordenada. La Secretaría de Agricultura propone realizar un primer recorte cuando las brácteas hayan perdido color, durante los meses posteriores a Navidad.

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La recomendación recogida en el material fuente consiste en cortar los tallos y dejar una altura aproximada de entre 10 y 15 centímetros desde la base. El objetivo es estimular una estructura más compacta y favorecer el crecimiento posterior.

Botanicaly también vincula la poda con el reinicio del ciclo vegetativo. Tras el corte, la Nochebuena debe permanecer en un sitio luminoso, con riego moderado y sin exceso de fertilizante.

Es aconsejable utilizar herramientas limpias y guantes. La savia blanca de la planta puede causar irritación en pieles sensibles, por lo que conviene evitar el contacto directo durante el mantenimiento.

La oscuridad de otoño permite que recupere el rojo

Mantener viva una Nochebuena no exige reproducir condiciones especiales de luz. Pero si se quiere que vuelva a mostrar brácteas rojas en la siguiente Navidad, será necesario respetar su respuesta natural a las noches largas.

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Botanicaly y Grove Plant Care explican que la Nochebuena necesita entre 12 y 14 horas continuas de oscuridad cada noche durante varias semanas para impulsar el cambio de color.

La rutina puede iniciarse hacia finales de septiembre o principios de octubre. Durante la tarde y la noche, la planta debe quedar en un lugar sin luz artificial, como una habitación oscura o debajo de una cubierta opaca que no toque el follaje.

Por la mañana, debe regresar a un espacio con buena iluminación natural. La regularidad es determinante: las interrupciones de luz durante el periodo nocturno pueden retrasar el cambio de color de las brácteas.

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El mantenimiento adecuado a lo largo del año permite conservar la planta verde y evita su desecho al término de la temporada navideña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conservar la Nochebuena evita que se convierta en un residuo de enero

La Secretaría de Agricultura recuerda que la Nochebuena es una planta de origen mexicano con una fuerte presencia en los hogares durante diciembre. Su vida útil no termina cuando pierde el color rojo.

Cuidarla durante el resto del año permite dejar atrás la idea de una decoración desechable. La planta puede pasar meses con follaje verde, recuperarse tras la poda y prepararse para un nuevo ciclo.

El cuidado más efectivo no depende de fertilizantes milagrosos. La clave es mantener un equilibrio entre luz indirecta, riego según la humedad real de la tierra, drenaje, temperatura estable y oscuridad prolongada cuando llegue el otoño.

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