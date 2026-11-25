Aumento de la inflación en noviembre e 2026 REUTERS/Raquel Cunha/Archivo

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La inflación en México registró un nuevo incremento durante la primera quincena de noviembre de 2026, al ubicarse en una tasa anual de 3.96%, impulsada principalmente por el aumento en los precios de la electricidad, frutas y verduras, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó un nivel de 148.110 puntos, lo que representó un crecimiento de 0.54% respecto a la segunda quincena de octubre. Con este resultado, la inflación general anual se colocó cerca del 4%, por encima del 3.61% registrado durante el mismo periodo de 2025.

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El comportamiento de los precios durante los primeros 15 días de noviembre estuvo relacionado, principalmente, con factores estacionales y el encarecimiento de algunos productos agropecuarios, así como con el ajuste en las tarifas eléctricas en distintas ciudades del país.

Electricidad y productos agropecuarios impulsan la inflación

El Plan de Expansión y Fortalecimiento de la CFE considera un importante inyección de capital privado. Crédito: Adriana Hernández

De acuerdo con el reporte del INEGI, el índice de precios no subyacente presentó un incremento quincenal de 2.72%, convirtiéndose en el principal componente que presionó al alza la inflación general.

Dentro de este rubro, los precios de frutas y verduras registraron un aumento de 5.50%, mientras que los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno subieron 2.35%.

Uno de los factores que explicó este comportamiento fue la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada cálida en 11 ciudades del país, situación que provocó ajustes en los recibos de electricidad de los hogares.

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El encarecimiento de los productos agropecuarios también tuvo un peso importante en el resultado, debido a que este componente registró su mayor incremento para una primera quincena de noviembre, de acuerdo con el análisis de Banamex.

Este comportamiento representa una presión adicional para la economía familiar, particularmente por el impacto que tienen los alimentos y los servicios básicos en el gasto cotidiano de los hogares.

Inflación subyacente registra disminución

Por la inflación se ha encarecido algunos productos agropecuarios (Crédito: Reuters)

En contraste con el incremento de los precios no subyacentes, el índice de precios subyacente presentó una disminución quincenal de 0.10%.

Este indicador permite identificar el comportamiento de los precios con menor volatilidad, al excluir productos y servicios cuyos costos suelen presentar variaciones más pronunciadas por factores estacionales o condiciones particulares del mercado.

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Al interior de este componente, los precios de las mercancías disminuyeron 0.25%, mientras que los servicios registraron un incremento de 0.05%.

La diferencia entre ambos indicadores muestra que el repunte de la inflación durante la primera mitad de noviembre estuvo concentrado principalmente en productos agropecuarios y energéticos, mientras que las mercancías y los servicios tuvieron movimientos más moderados.

Banamex eleva pronóstico de inflación para 2026

Banamex prevé el aumento de la inflación para finales del año (REUTERS/Raquel Cunha)

Ante el comportamiento reciente de los precios, Banamex ajustó sus estimaciones económicas y anticipó que la inflación general cerrará 2026 en 4.0%, frente al pronóstico anterior de 3.9%.

En cuanto a la inflación subyacente, la institución financiera mantuvo su expectativa en 3.7% para el cierre del año.

El banco explicó que la revisión responde al repunte observado en la inflación no subyacente, particularmente por las presiones provenientes de los productos agropecuarios y los energéticos.

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Consumo de productos de primera necesidad

Para 2027, Banamex estima que tanto la inflación general como la subyacente se ubiquen en 3.9%. Sin embargo, advirtió que existen diversos factores que podrían generar presiones adicionales sobre los precios durante el próximo año.

Entre ellos destacan los incrementos acumulados en los costos laborales, el comportamiento de los productos agropecuarios y la depreciación cambiaria registrada desde septiembre.

No obstante, estas presiones podrían ser compensadas por un crecimiento económico moderado y por la disipación del efecto que tuvo el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) durante 2026 en los precios anuales de las mercancías alimenticias.

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Mientras las cadenas de autoservicio como Soriana, Walmart, Chedraui, entre otras, señalaron que los clientes están adquiriendo productos básicos y que evitan gastar en cosas que no requieren, situación que podría mantenerse al cierre del 2026.

De hecho, Chedaui destacó que esta situación se registra más en la zona del sureste, ocasionado por tener menor inversión pública y privada y la desaceleración en el sector turístico.

Con estas estimaciones, el comportamiento de la inflación durante los próximos meses será determinante para conocer la evolución del poder adquisitivo de los hogares mexicanos.

Por ahora, el aumento registrado en noviembre refleja que, aunque algunos componentes de la inflación muestran reducciones, los productos básicos y los servicios energéticos continúan representando factores de presión para el bolsillo de las familias.

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