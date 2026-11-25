Keanu Reeves sorprendió a sus seguidores en México con una visita inesperada a una sucursal de Librerías Gandhi, donde firmó ejemplares de sus libros y permitió que algunos lectores se llevaran un recuerdo especial de su encuentro.
La noticia fue compartida por la propia cadena de librerías a través de sus cuentas oficiales, donde destacó la presencia del actor y su faceta como escritor, una de las menos conocidas de su trayectoria artística.
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“En Librerías Gandhi tuvimos una sorpresa muy especial: recibimos la visita de Keanu Reeves, quien se tomó el tiempo de compartir este momento con nosotros y firmar ejemplares de sus libros”, informó el establecimiento.
Pero la visita no se limitó a un encuentro privado. Gandhi anunció que algunos de los ejemplares autografiados estarán disponibles para el público en su sucursal Achar, por lo que los admiradores del actor tendrán la oportunidad de conseguir uno de estos libros con su firma. La librería advirtió que las existencias son limitadas.
Keanu Reeves llegará a CDMX con su banda Dogstar
La visita del actor canadiense coincide con una semana especial para sus seguidores mexicanos, pues también tiene programada una presentación musical en la Ciudad de México junto a Dogstar, la agrupación de rock alternativo que fundó en la década de los 90.
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La banda formará parte del concierto que reunirá a A Perfect Circle y Puscifer, dos proyectos encabezados por Maynard James Keenan, este miércoles 25 de noviembre en el Estadio Fray Nano.
El espectáculo contará también con la participación del comediante y músico Dave Hill, encargado de abrir la jornada. Estos son los horarios anunciados para el evento:
- 16:30 horas: acceso anticipado
- 17:00 horas: apertura de puertas
- 18:30 horas: Dave Hill
- 19:00 horas: Dogstar
- 20:15 horas: Puscifer
- 21:30 horas: A Perfect Circle
Una de las particularidades del concierto será la restricción de teléfonos celulares durante las presentaciones de Puscifer y A Perfect Circle. Music Vibe, promotora del espectáculo, pidió a los asistentes disfrutar de los shows sin grabaciones y advirtió que quienes incumplan la disposición podrían ser expulsados sin posibilidad de regresar.
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La medida no contempla a Dogstar, por lo que los admiradores sí podrán utilizar sus dispositivos para fotografiar o grabar a Keanu Reeves durante la presentación de su banda.
¿Qué libros ha escrito Keanu Reeves? De la poesía a su novela El libro de otro lugar
Aunque mundialmente es reconocido por sus papeles en el cine, Keanu Reeves también ha desarrollado una trayectoria literaria que transita entre la poesía ilustrada, las novelas gráficas y la ficción especulativa.
Su primer acercamiento editorial ocurrió con Oda a la felicidad (2011), un libro ilustrado realizado junto a la artista Alexandra Grant. La publicación utiliza el humor negro para abordar la tristeza y la autocompasión mediante un poema acompañado de ilustraciones en tinta negra.
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Cinco años después, ambos volvieron a colaborar en Sombras (2016), una propuesta de tono más introspectivo que explora temas como la pérdida, la identidad y la aceptación. En esta ocasión, los textos de Reeves se acompañan de fotografías tomadas por Grant.
En 2021, el actor incursionó en el mundo del cómic con BRZRKR, una historia de acción ultraviolenta que coescribió con Matt Kindt e ilustró Ron Garney.
La trama sigue a B, un guerrero inmortal de 80 mil años que trabaja para el Gobierno estadounidense mientras intenta descubrir el secreto de su existencia y encontrar una manera de morir. Su primer número superó los 615 mil ejemplares vendidos.
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Su debut como novelista llegó en 2024 con El libro de otro lugar, escrito junto al británico China Miéville. La obra retoma al personaje Unute, protagonista de BRZRKR, y profundiza en su búsqueda de la mortalidad, la soledad y las consecuencias de vivir eternamente.
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