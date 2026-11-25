La gobernadora recorrió las instalaciones afectadas por la explosión y mostró las labores de retiro de escombros, revisión de infraestructura y recuperación de documentos. Además, confirmó que 12 de los 24 heridos ya recibieron el alta médica. (@RafaelaCortesZ/X)

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La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, confirmó que 12 de las 24 personas heridas por el carro bomba en Villavicencio ya fueron dadas de alta. El anuncio lo hizo durante una visita a la sede de la Gobernación, que resultó afectada por la explosión ocurrida la noche del lunes.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que regresó al edificio para acompañar a su equipo de trabajo en las labores de recuperación. Entre las actividades que adelantan se encuentran el retiro de escombros, la recuperación de documentos y la organización de expedientes.

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“Han pasado 24 horas desde el atentado terrorista y aquí estamos, de pie. Volví a la Gobernación donde está mi equipo retirando escombros, recuperando documentos, organizando expedientes y trabajando para seguir atendiendo a nuestra gente”, escribió Cortés.

La gobernadora también expresó su solidaridad con las personas que perdieron bienes y con los comerciantes que comenzaron a recuperar sus establecimientos.

“La Gobernación no se detiene. Tenemos un departamento por sacar adelante y lo vamos a hacer juntos. ¡El Meta se levanta!“, agregó.

La gobernadora del Meta manifestó que, 24 horas después del atentado, su equipo continúa trabajando en la recuperación de la sede de la Gobernación. (@RafaelaCortesZ/X)

En un video publicado desde el edificio afectado, Cortés mostró parte de las labores que realiza el personal de la administración departamental. Durante la grabación, uno de los trabajadores explicó que se adelantó una revisión piso por piso para evaluar las condiciones de la infraestructura y la mampostería.

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El funcionario indicó que en el procedimiento participaron personal de seguros y equipos encargados de la evaluación de riesgos.

En el mismo video, grabado a las 8:55 p. m., la mandataria explicó que también trabajan en la recuperación de expedientes y documentos para mantener las actividades de la administración.

Gobierno Nacional destinará recursos para la reconstrucción

La atención de los daños ocasionados por el atentado también fue abordada durante un consejo extraordinario de seguridad en el que participaron el presidente Abelardo de la Espriella, la gobernadora Rafaela Cortés y los altos mandos de la Fuerza Pública.

Después del encuentro, la mandataria confirmó que el Gobierno Nacional dispondrá de recursos para comenzar la reconstrucción de las viviendas, los establecimientos comerciales y las instalaciones afectadas.

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De acuerdo con la información entregada, se anunció una inversión de $59.000 millones, destinada a la recuperación de infraestructura, el apoyo a empresarios y la reactivación turística.

Cortés agradeció el respaldo del Gobierno Nacional y reiteró que trabajará de manera articulada con las autoridades para atender a los afectados y fortalecer la seguridad en el departamento.

De los $59.000 millones anunciados, $15.000 millones financiarán la recuperación de edificios, viviendas y negocios, mientras se realizarán estudios estructurales para definir las reparaciones.

Los $44.000 millones restantes se distribuirán entre créditos de Bancóldex por $40.000 millones, con tasa de interés del 0%, recursos de Fontur por $3.000 millones para fortalecer el turismo y $1.000 millones de iNNpulsa para apoyar la reapertura de micro y pequeñas empresas.

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Tras el atentado con explosivos que dejó 20 heridos y daños en la Gobernación del Meta, el presidente Abelardo De La Espriella anunció $15.000 millones para reparar las zonas afectadas en Villavicencio y activar ayudas para víctimas, comerciantes y el sector turístico (@ABDELAESPRIELLA/X)

Operaciones militares continuarán en el Meta y Guaviare

Durante el consejo de seguridad, el Gobierno también anunció que mantendrá las operaciones militares y policiales contra las estructuras criminales que operan en el Meta y el Guaviare.

La gobernadora aseguró que no habrá negociaciones con las organizaciones señaladas por estos hechos y que las autoridades trabajarán para prevenir nuevos ataques y llevar a los responsables ante la justicia.

Por su parte, el presidente De la Espriella señaló a alias Antonio Medina como presunto responsable del atentado y afirmó que el ataque sería una retaliación por las operaciones de la Fuerza Pública en ambos departamentos.

El Ministerio de Defensa informó que, mediante labores de inteligencia, las autoridades frustraron nueve atentados terroristas. Además, presentó un balance de las operaciones realizadas desde el 7 de agosto, en el que reportó 42 muertes en operaciones militares, 128 capturas y 73 sometimientos.

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También indicó que se logró la recuperación de 31 menores de edad, la incautación de 4.709 kilos de cocaína, la destrucción de 113 laboratorios y el decomiso de 184 armas.

Mindefensa reportó que la Fuerza Pública frustró nueve atentados terroristas y entregó un balance de las operaciones militares en el Meta y Guaviare. (@mindefensa/X)

Atención a los heridos por el atentado en Villavicencio

Tras la explosión frente a la sede de la Gobernación del Meta, la red departamental de emergencias fue activada para atender y trasladar a las 24 personas lesionadas a diferentes centros asistenciales de Villavicencio.

El atentado afectó cerca del 60% de la sede de la Gobernación, además de la Catedral Nuestra Señora del Carmen, la Lotería del Meta, el Banco de la República, viviendas y establecimientos comerciales.

La secretaria de Salud del departamento, Ana Zenit Argote Pérez, informó que los pacientes recibieron atención médica y permanecieron bajo seguimiento de los equipos de salud.

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Con el último reporte de la gobernadora, se confirmó que 12 de los afectados ya recibieron el alta médica, mientras la administración departamental continúa acompañando a las personas lesionadas.