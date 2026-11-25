Mariana Gómez del Campo y Michel Pesquera. (Instagram)

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El empresario Michel Pesquera, esposo de la panista Mariana Gómez del Campo, murió a los 47 años tras enfrentar un cáncer durante 18 meses. El fallecimiento ocurrió este martes 24 de noviembre de 2026.

Jorge Romero Herrera y Felipe Calderón, entre otros integrantes del PAN, enviaron condolencias a la actual secretaria de Asuntos Internacionales del blanquiazul.

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La tarde de este martes 24 de noviembre, Mariana Gómez del Campo confirmó la muerte de su esposo mediante un mensaje en redes sociales. “Luchamos de la mano contra el cáncer hasta el último instante con amor y mucha fe durante 18 meses”, escribió la panista.

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En su publicación, Gómez del Campo describió a Michel Pesquera como “un hombre inteligente, fuerte, amoroso, generoso y con un corazón gigante”. Agregó que fue “la más afortunada de haber coincidido” con él en esta vida.

La secretaria de Asuntos Internacionales del PAN también agradeció la familia que formó con Pesquera, integrada por su hija y siete perros que quedaron bajo su cuidado. “Honraré tu memoria y que nuestra hija crezca sabiendo lo extraordinario que fue su papi”, escribió.

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Gómez del Campo cerró su mensaje con una despedida personal: “Mi alpinista favorito. Mi fotógrafo favorito. Simplemente mi TODO”. La publicación acompañó fotografías del matrimonio durante actividades de montañismo.

¿Quién fue Michel Pesquera?

Michel Pesquera Aguirre Berlanga se desempeñaba como CEO de STAND FUSION Diseño y Construcción, empresa dedicada al diseño y la construcción de espacios para eventos. Nació el 11 de agosto de 1979 y murió a los 47 años.

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Además de su rol al frente de esa empresa, colaboró con MOVE-ON y BTL Producciones en proyectos de crecimiento y estrategia comercial. Esta doble faceta lo mantuvo activo en distintos frentes de la industria de eventos en México.

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Fuera del ámbito empresarial, Pesquera practicó alpinismo, ciclismo de montaña y fotografía. Se le reconoce como el primer humano en escalar 35 cumbres de más de 4,000 metros en 25 días, una marca que lo distinguió dentro de la comunidad de montañismo mexicana.

Dirigentes del PAN y legisladores expresaron condolencias a Mariana Gómez del Campo

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El Partido Acción Nacional emitió un mensaje oficial de condolencias a través de su cuenta de X. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Michel Pesquera, esposo de nuestra Secretaria Nacional, @marianagc”, señaló la publicación firmada por el partido y su presidente, Jorge Romero Herrera.

Romero Herrera también envió un mensaje personal a Gómez del Campo. “Lamento profundamente el fallecimiento de tu esposo Michel Pesquera. Te expreso mis más sinceras condolencias y acompaño a tu familia en este momento tan difícil”, escribió el dirigente nacional panista.

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El expresidente Felipe Calderón, tío de Gómez del Campo, publicó también un mensaje de pésame. “Mi más sentido pésame a nuestra querida @marianagc y a su pequeña hija por el sensible fallecimiento de su esposo y padre Michel, ‘el güero’ Pesquera. Descanse en paz”, escribió Calderón en su cuenta de X.

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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, envió un mensaje de apoyo personal. “Queridísima Male, no tengo palabras. Que Dios y el Espíritu Santo consuelen tu alma. Nunca dejes de tener FE y recordar que tienes amigos que te queremos y estamos contigo SIEMPRE”, escribió Campos.

Francisco García Cabeza de Vaca también reapareció y expresó condolencias a Gómez del Campo. “Lamento profundamente el fallecimiento de tu esposo Michel Pesquera. En estos momentos difíciles, te envío un abrazo con todo mi afecto y mis más sinceras condolencias”, publicó el legislador.

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Entre las figuras que también enviaron condolencias a Gómez del Campo se encontraron la senadora priista Carolina Viggiano, el senador panista Marko Cortés, el representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón, y la presidenta del Congreso de la CDMX, Olivia Garza.

Mariana Gómez del Campo se desempeña actualmente como secretaria de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y preside desde 2022 la Organización Demócrata Cristiana de América. Su trayectoria legislativa incluyó periodos como diputada local, senadora de la República y diputada federal en la LXV Legislatura, de 2021 a 2024.