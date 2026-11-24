La Fiscalía busca determinar si existieron órdenes directas de alias Castor para atacar las sedes de la cadena comercial Olímpica. (Fiscalía General de la Nación)

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La captura de Haider Estiven Pérez Garzón y la aprehensión de un adolescente abrieron una nueva línea en la investigación por los ataques armados contra establecimientos de Olímpica en Barranquilla. Según información preliminar de la Policía Metropolitana, los dos sospechosos integrarían una red que habría ejecutado atentados por órdenes de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, señalado cabecilla de la organización criminal Los Costeños.

Las autoridades investigan si los detenidos participaron en los ataques del 9 y el 18 de noviembre contra supermercados de la cadena, hechos que dejaron tres trabajadores muertos. También analizan la posible intervención de otros integrantes de la estructura, incluidos hombres que, al parecer, coordinaban las operaciones desde centros de reclusión.

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El más reciente caso ocurrió el sábado 21 de noviembre en una Supertienda Olímpica del barrio Chiquinquirá, en el suroriente de la ciudad. Allí, uno de los dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresó al local y disparó cinco veces contra una cajera, quien resultó ilesa.

La reacción policial permitió interceptar a los sospechosos poco después del ataque. Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un revólver calibre 38 con cinco cartuchos percutidos y una motocicleta Suzuki AX4, de placas HJR 66D, que presuntamente fue usada para llegar al establecimiento y escapar del lugar.

La Policía Metropolitana capturó a dos presuntos integrantes de la banda Los Costeños señalados de obedecer directrices de alias Castor en Barranquilla. (Policía Metropolitana de Barranquilla)

Los ataques habrían sido ordenados desde prisión

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, varios integrantes de Los Costeños mantenían comunicación a través de WhatsApp para definir los objetivos, enviar ubicaciones y precisar las rutas de desplazamiento de los ejecutores.

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En esa presunta red aparecen los alias de Camacho y Cadena, que estarían privados de la libertad. Las autoridades creen que “Cadena” habría contactado a los hombres encargados de los ataques y los habría puesto en comunicación con “Camacho”, señalado de participar en la planeación de las acciones.

Los investigadores sostienen que, por medio de mensajes, los presuntos coordinadores enviaron a los ejecutores las direcciones de establecimientos comerciales en los barrios Chiquinquirá y San José. También habrían indicado los recorridos para la llegada y la huida tras los hechos.

La hipótesis todavía debe ser sustentada dentro de los procesos judiciales. Por ahora, la Fiscalía y la Policía buscan establecer el alcance de las comunicaciones, identificar a todos los participantes y determinar si existieron órdenes directas de “Castor” para atacar las tiendas.

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Los investigadores indagan si reclusos coordinaron por WhatsApp los ataques desde centros penitenciarios (Fiscalía)

La estructura habría pagado por cada atentado

La investigación incluye una posible red de apoyo para garantizar alojamiento, transporte y pagos a quienes ejecutaban los ataques. Según la información conocida por las autoridades, los atentados ocurridos el 9 y el 18 de noviembre habrían tenido una remuneración de $800.000 por cada hecho.

En este componente de la operación aparecen dos personas identificadas con los alias de Michel y Wilmer. El primero habría intervenido en la coordinación del alojamiento de los presuntos sicarios después de los ataques, mientras que el segundo les habría facilitado hospedaje.

“Wilmer” también habría retirado el dinero destinado a los atacantes mediante corresponsales de Nequi, según la hipótesis de los investigadores. Las autoridades deberán verificar esos movimientos y establecer si corresponden a pagos relacionados con los atentados contra la cadena comercial.

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Pérez Garzón y el adolescente quedaron a disposición de las autoridades competentes. El adulto es judicializado por su presunta participación en los hechos, mientras el caso del menor avanza bajo los procedimientos previstos para adolescentes vinculados a conductas delictivas.

Los atentados dejaron tres trabajadores asesinados en menos de dos semanas

La estructura criminal pagó 800.000 pesos por cada atentado y utilizó corresponsales de Nequi para transferir el dinero. (@franklincorpas4 / X)

La secuencia de ataques comenzó el 9 de noviembre en una Supertienda Olímpica del barrio Rebolo. Ese día, un hombre armado ingresó al establecimiento y disparó contra la cajera Gellis Julieth Rambao Martínez, de 34 años.

La trabajadora recibió atención médica en el Nuevo Hospital General de Barranquilla, donde permaneció hospitalizada durante cinco días. Murió el 14 de noviembre por la gravedad de las heridas.

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Nueve días después, el 18 de noviembre, un nuevo ataque se registró en otro local de Olímpica, ubicado en el barrio Las Nieves, en la calle 24 con carrera 12. El hecho dejó dos víctimas mortales: el vigilante Nilson Padilla Peinado y Gisela Patricia Rosales Ayola, de 46 años.

La Policía relaciona de forma preliminar a los detenidos con esos homicidios. La justicia deberá definir si existen pruebas para vincularlos formalmente con los asesinatos y con los demás ataques atribuidos a la misma estructura criminal.