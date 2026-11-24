La enfermedad por hígado graso metabólica suele avanzar en silencio durante años en personas con diabetes u obesidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La piel puede alertar sobre daño hepático cuando el hígado graso asociado a disfunción metabólica avanza y compromete funciones como la eliminación de bilirrubina, la producción de proteínas y el equilibrio hormonal. Las señales visibles no confirman un diagnóstico, pero justifican una consulta médica, sobre todo si existen obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión o triglicéridos elevados.

La enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica, conocida como MASLD, suele evolucionar sin síntomas durante años. La Mayo Clinic y el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK) advierten que muchas personas descubren el problema en análisis de rutina o durante una ecografía realizada por otro motivo.

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Cuando aparecen alteraciones en la piel, con frecuencia el cuadro ya requiere una evaluación más amplia. La ictericia, el picor persistente, las arañas vasculares, las palmas enrojecidas y los moretones frecuentes pueden relacionarse con enfermedad hepática avanzada, aunque también tienen causas no vinculadas al hígado.

La ictericia puede indicar un problema en el procesamiento de la bilirrubina

La ictericia consiste en una coloración amarilla de la piel, las mucosas y, de forma más evidente, de la parte blanca de los ojos. Ocurre cuando la bilirrubina se acumula en la sangre y se deposita en los tejidos.

El hígado procesa ese pigmento, que se origina tras la degradación de los glóbulos rojos, y lo elimina mediante la bilis. Si existe inflamación intensa, fibrosis, cirrosis o una alteración del flujo biliar, esa función puede fallar.

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Las revisiones clínicas sobre manifestaciones cutáneas de las enfermedades hepáticas disponibles en PubMed Central señalan que la ictericia suele hacerse visible cuando la bilirrubina alcanza niveles elevados. En personas con hígado graso, no es habitual en las primeras fases de acumulación de grasa.

Su aparición puede sugerir que la enfermedad evolucionó hacia una etapa de mayor compromiso funcional. También puede estar relacionada con otros trastornos hepáticos, problemas en la vía biliar o enfermedades de la sangre.

La piel amarillenta cobra mayor importancia si aparece junto con orina oscura, heces más claras de lo habitual, cansancio marcado o picor generalizado. La Mayo Clinic recomienda consultar con rapidez ante un cambio reciente en la coloración de ojos o piel.

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No toda tonalidad amarillenta es ictericia. La carotenemia, asociada a un consumo elevado de alimentos ricos en caroteno, puede dar un tono amarillento a la piel, en especial en palmas y plantas, pero no modifica el blanco de los ojos.

La ictericia surge por la acumulación de bilirrubina en la sangre cuando el hígado sufre inflamación grave o cirrosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El picor persistente sin lesiones visibles merece atención médica

El prurito crónico es otra de las manifestaciones que puede aparecer en las enfermedades hepatobiliares. Se trata de un picor persistente, a veces generalizado, que no siempre se acompaña de una erupción o lesión primaria en la piel.

En los cuadros de colestasis, cuando la excreción de bilis se altera, aumentan en la circulación sustancias que pueden desencadenar el picor. Entre ellas se encuentran los ácidos biliares y otros mediadores que actúan sobre las terminaciones nerviosas.

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Las revisiones especializadas describen que este síntoma puede sentirse con más intensidad en las palmas de las manos y las plantas de los pies. También puede empeorar por la noche e interferir con el descanso.

El rascado repetido deja marcas secundarias: excoriaciones, costras o zonas de piel engrosada. Esos hallazgos no indican por sí mismos una causa hepática, pero pueden orientar la consulta cuando no existe una explicación dermatológica clara.

El picor aislado es frecuente y suele deberse a resequedad, alergias, eccema, medicamentos o irritación cutánea. La señal de alerta aparece cuando se mantiene en el tiempo, no mejora con medidas habituales y se suma a otros cambios corporales.

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Según el NIDDK, la valoración de una enfermedad hepática debe integrar síntomas, antecedentes y estudios complementarios. Un prurito persistente en una persona con diabetes, exceso de peso o alteraciones de los lípidos puede ser un motivo razonable para revisar la función del hígado.

Las arañas vasculares se asocian con enfermedad hepática crónica

Las arañas vasculares, también llamadas angiomas aracniformes, son pequeños vasos dilatados visibles en la superficie de la piel. Tienen un punto rojizo central y ramificaciones finas que se extienden hacia afuera.

Suelen localizarse en la cara, el cuello, el pecho y la parte superior de los brazos. Al presionar el centro, pueden palidecer; luego recuperan su color desde el punto central hacia las ramificaciones.

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Estas lesiones se han asociado con cambios hormonales y circulatorios que ocurren en la cirrosis. El deterioro de la función hepática puede reducir la capacidad del organismo para metabolizar estrógenos y favorecer la dilatación de capilares superficiales.

Las revisiones científicas incluidas en PubMed Central vinculan la presencia de múltiples arañas vasculares con enfermedad hepática avanzada. En el caso de la MASLD, suelen ser más compatibles con fibrosis importante o cirrosis que con una esteatosis simple.

Una araña vascular aislada no permite sacar conclusiones sobre el hígado. También pueden observarse durante el embarazo, en personas sanas, en mujeres jóvenes y en quienes utilizan anticonceptivos hormonales.

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La consulta cobra relevancia si las lesiones aumentan de manera reciente, son numerosas o se presentan junto con ojos amarillos, edema en las piernas, abdomen hinchado, fatiga intensa o palmas enrojecidas.

La aparición de múltiples arañas vasculares en el torso se vincula con alteraciones hormonales derivadas de la cirrosis. (Freepik)

Las palmas rojas pueden reflejar alteraciones vasculares y hormonales

El eritema palmar es un enrojecimiento simétrico de las palmas, más visible en la base del pulgar y del meñique. Por lo general no causa dolor ni picor, por lo que puede pasar inadvertido hasta una exploración clínica.

Este signo se relaciona con la dilatación de los vasos sanguíneos de la piel. Al igual que las arañas vasculares, puede aparecer cuando el metabolismo de determinadas hormonas se modifica por una enfermedad hepática crónica.

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Los estudios clínicos recopilados en PubMed Central lo identifican con mayor frecuencia en personas con cirrosis que en quienes no presentan ese grado de daño hepático. No obstante, su presencia no permite determinar por sí sola la causa de la enfermedad.

Las palmas también pueden enrojecerse por calor, ejercicio, embarazo, artritis reumatoide o una característica individual sin consecuencias clínicas. Por ese motivo, lo relevante es detectar un cambio nuevo y persistente.

En una persona con factores de riesgo metabólico, el hallazgo adquiere otra dimensión si coincide con otras manifestaciones compatibles con deterioro de la función del hígado. La exploración física permite valorar ese conjunto de señales.

Los moretones frecuentes pueden relacionarse con problemas de coagulación

La aparición de hematomas grandes tras golpes leves, petequias o pequeños sangrados puede ser otra expresión de enfermedad hepática avanzada. El hígado produce varios factores necesarios para la coagulación de la sangre.

Cuando el órgano pierde capacidad funcional, puede disminuir la producción de esas proteínas. Además, la hipertensión portal y los cambios en el bazo pueden reducir la cantidad de plaquetas que circulan en la sangre.

Las revisiones sobre signos mucocutáneos de hepatopatías crónicas relacionan las equimosis, las petequias y el sangrado de mucosas con alteraciones de la coagulación. Estos cambios son más frecuentes en cuadros de cirrosis que en etapas iniciales de hígado graso.

Los moretones aislados son comunes, en especial con la edad, la piel fina o pequeños traumatismos inadvertidos. También pueden estar vinculados con aspirina, antiinflamatorios, corticoides, anticoagulantes o enfermedades hematológicas.

El motivo de consulta aparece cuando el patrón cambia: hematomas repetidos, extensos, sin una causa clara o acompañados por sangrado de encías, sangrado nasal, cansancio, hinchazón o cambios en el color de la piel y los ojos.

El enrojecimiento simétrico de las palmas de las manos refleja una dilatación vascular asociada al daño hepático crónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La piel orienta, pero no reemplaza los estudios médicos

Las cinco señales deben interpretarse como alertas y no como un método de diagnóstico. La MASLD puede mantener análisis de enzimas hepáticas dentro de rangos normales incluso cuando existe fibrosis, de acuerdo con la información del NIDDK y la Mayo Clinic.

El estudio médico puede incluir mediciones de enzimas hepáticas, bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina, plaquetas y perfil de glucosa y lípidos. La ecografía abdominal suele ser una de las primeras pruebas utilizadas para detectar esteatosis.

En algunos casos se indica una elastografía para estimar la rigidez del hígado y valorar la posibilidad de fibrosis. El análisis de los resultados depende de la historia clínica, el consumo de alcohol, los medicamentos y otras enfermedades que puedan afectar al órgano.

También existen signos cutáneos que no revelan daño hepático avanzado, pero sí un mayor riesgo metabólico. La acantosis nigricans, caracterizada por áreas oscuras y aterciopeladas en cuello, axilas o ingles, se asocia con resistencia a la insulina.

Ese hallazgo puede ser una oportunidad para revisar el peso, la glucosa, los triglicéridos y la salud del hígado antes de que aparezcan complicaciones. La piel no sustituye a los estudios clínicos, pero puede ofrecer una primera señal para no postergar la consulta.