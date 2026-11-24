Un tamal dulce de guayaba descansa abierto sobre un plato junto a piezas de fruta fresca y una taza de barro en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los tamales de guayaba combinan una masa de maíz tierna con el sabor dulce, floral y ligeramente ácido de la fruta.

El resultado es un bocado suave, aromático y perfecto para el desayuno, la merienda o un postre casero.

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Esta versión incorpora pasta de guayaba y queso crema, una combinación muy habitual en los dulces latinoamericanos. La cocción se realiza al vapor, dentro de hojas de maíz hidratadas.

Varios tamales dulces de guayaba de color rosa reposan sobre hojas de maíz en un plato de barro rodeado de frutas frescas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de tamales de guayaba

Los tamales de guayaba se preparan con una masa dulce de maíz, mantequilla y leche.

En el centro llevan dados de guayaba y queso crema, y después se cuecen al vapor hasta que la masa queda firme y esponjosa.

Tiempo de preparación

Preparación: 45 minutos.

Reposo de las hojas: 30 minutos.

Cocción al vapor: 60 minutos.

Tiempo total: 2 horas y 15 minutos.

Ingredientes

12 hojas secas de maíz para tamales. 500 g de harina de maíz nixtamalizada para tamales. 180 g de mantequilla a temperatura ambiente. 150 g de azúcar. 250 ml de leche templada. 100 ml de agua templada. 250 g de pasta de guayaba. 150 g de queso crema. 1 cucharadita de levadura química. 1 cucharadita de extracto de vainilla. 1 cucharadita de canela molida. ½ cucharadita de sal.

Una mesa de madera reúne los ingredientes medidos y etiquetados para la preparación de tamales dulces de guayaba y queso crema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tamales de guayaba, paso a paso

Hidrata las hojas de maíz. Colócalas en un recipiente grande y cúbrelas con agua caliente. Pon un plato encima para mantenerlas sumergidas. Déjalas reposar durante 30 minutos, hasta que estén flexibles. Escurre las hojas y sécalas con un paño limpio. Reserva las más grandes para envolver los tamales. Prepara la masa. Bate la mantequilla con el azúcar durante 4 o 5 minutos, hasta que quede cremosa y algo aireada. Añade la harina de maíz, la levadura química, la canela y la sal. Incorpora la leche y el agua poco a poco. Mezcla hasta obtener una masa suave, húmeda y fácil de extender. Agrega la vainilla y remueve hasta integrarla. Comprueba la textura. La masa debe poder extenderse sin romper la hoja. Si queda demasiado seca, añade 1 o 2 cucharadas de leche. Prepara el relleno. Corta la pasta de guayaba en dados pequeños. Divide el queso crema en porciones pequeñas. Así será más sencillo repartirlo dentro de los tamales. Rellena las hojas. Coloca cada hoja con la parte más ancha hacia arriba. Extiende 2 o 3 cucharadas de masa en el centro. Deja libres los bordes laterales. Coloca en el centro 2 o 3 dados de guayaba y un poco de queso crema. No pongas demasiado relleno, porque puede romper la hoja durante la cocción. Dobla los laterales de la hoja hacia el centro. Después, pliega la parte estrecha hacia arriba. Repite el proceso hasta terminar la masa y el relleno. Prepara la vaporera. Añade agua sin que llegue a tocar la rejilla. Coloca unas hojas sobrantes en la base. Acomoda los tamales de pie, con el pliegue hacia abajo. No los aprietes demasiado, porque la masa aumenta ligeramente de volumen. Tapa la vaporera con más hojas de maíz y coloca después la tapa. Cuece los tamales al vapor durante 55 o 60 minutos. Revisa el nivel de agua cada cierto tiempo. Si hace falta, añade más agua caliente. Comprueba la cocción. Un tamal estará listo cuando la masa se despegue con facilidad de la hoja. Apaga el fuego y deja reposar los tamales durante 10 minutos antes de servir.

Una guía ilustrada detalla el proceso de elaboración de tamales de guayaba y queso crema, desde la preparación de la masa hasta la cocción al vapor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 12 tamales de guayaba.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por tamal:

Calorías: 330 kcal.

Proteínas: 5 g.

Hidratos de carbono: 43 g.

Grasas: 16 g.

Azúcares: 18 g.

Fibra: 2 g.

Sodio: 180 mg.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los tamales en la nevera dentro de un recipiente hermético durante 3 o 4 días.

Para recalentarlos, colócalos de nuevo en la vaporera durante 10 o 15 minutos. También puedes calentarlos en el microondas, cubiertos con papel de cocina ligeramente húmedo.

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Los tamales también se pueden congelar durante 2 meses. Déjalos descongelar en la nevera y después recaliéntalos al vapor.