El presidente de la República dijo que no permitirá que en su Gobierno se promuevan corrientes extranjeras que buscarían, según él, menoscabar a las instituciones - crédito Presidencia

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El Consejo de Estado ordenó al presidente Abelardo de la Espriella emitir un pronunciamiento público para reconocer que las personas identificadas con el “wokismo” no son enemigas de los valores de la Nación, tras concluir que sus declaraciones del 15 de octubre de 2026 estigmatizaron a quienes defienden esas posturas. El mandatario tendrá cinco días desde la notificación del fallo para cumplir la orden.

La decisión exige que De la Espriella reconozca que Colombia es un Estado pluralista, obligado a promover la igualdad y la diversidad, y que los espacios culturales estatales pertenecen a todas las personas sin distinción. El mensaje deberá tener un alcance equivalente al de la intervención cuestionada.

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La tutela fue presentada por el ciudadano Héctor Gabriel Rondón Olave, quien pidió proteger sus derechos a la igualdad, la no discriminación por razones políticas o filosóficas, la libertad de conciencia, la libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad. Rondón se identificó como víctima de desplazamiento forzado por motivos políticos.

La tutela fue presentada por Héctor Gabriel Rondón Olave, quien alegó estigmatización y riesgo de revictimización (Consejo de Estado)

El fallo ordena publicar el reconocimiento en canales oficiales

El presidente deberá difundir el pronunciamiento en el portal de la Presidencia de la República, las cuentas institucionales de la Presidencia y del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, además de su canal personal de YouTube.

La providencia también ordenó retirar, dentro del mismo término, los videos que registran el discurso del 15 de octubre de la cuenta personal del mandatario y del canal de YouTube del Ministerio. Las publicaciones corresponden a las transmisiones tituladas “La cultura y el patrimonio de Colombia deben recuperar su lugar, su historia y verdadero significado” y “Visita del Presidente de la Espriella al MinCultura”.

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El documento judicial, compartido por el medio La Silla Vacía —que se puede detallar haciendo clic aquí—establece además que el jefe de Estado debe abstenerse de utilizar expresiones que descalifiquen, discriminen o presenten como una amenaza a personas por sus convicciones ideológicas o de pensamiento.

De la Espriella deberá rectificar sus declaraciones sobre el wokismo tras fallo del Consejo de Estado (Consejo de Estado)

El discurso cuestionado fue pronunciado durante una visita al Ministerio de Cultura

El caso se originó en una intervención de De la Espriella en el Claustro de Santa Clara, durante su primera visita al Ministerio de las Culturas, encabezado por Paola Holguín. Allí, el mandatario calificó el “wokismo” como un “cáncer” que amenazaba la unidad nacional y anunció una “lucha abierta, total, decidida y patriótica” contra esa corriente de pensamiento.

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En esa alocución también cuestionó el lenguaje inclusivo, las discusiones sobre género y aspectos de la educación relacionadas con el tema. Asimismo, pidió retirar de espacios públicos del Gobierno imágenes y obras relacionadas con Carlos Pizarro Leongómez, y señaló que no permitiría que funcionarios de su administración compartieran esas convicciones.

Para la Sala, el problema no radicó en la posibilidad de que el presidente expresara una posición crítica frente a determinadas ideas. La decisión sostiene que sus afirmaciones asociaron de forma generalizada a quienes comparten esas posturas con una amenaza para el país y los excluyeron de los ámbitos institucionales y culturales.

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El Consejo de Estado concluyó que las expresiones del mandatario afectaron derechos de personas identificadas con posturas progresistas (César Carrión/Presidencia de la República)

El tribunal consideró que la crítica ideológica está permitida, pero la estigmatización oficial de personas por sus convicciones no lo está. En ese sentido, señaló que las palabras de un presidente tienen una capacidad de influencia mayor por su condición de jefe de Estado, jefe de Gobierno y máxima autoridad administrativa.

Rondón alegó riesgo de revictimización por sus antecedentes de desplazamiento

En su acción, el ciudadano Héctor Gabriel Rondón Olave explicó que fue víctima de desplazamiento forzado en 2001 debido a sus convicciones políticas. Según expuso, los señalamientos públicos contra quienes se identifican con posturas progresistas podían reactivar un patrón de hostilidad similar al que antecedió los hechos de violencia que sufrió.

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El accionante afirmó que se identifica con causas relacionadas con la igualdad de género, los derechos de las personas Lgbtiq+, la no discriminación, la paz, la memoria de las víctimas y la protección ambiental. A su juicio, el uso del término “wokismo” agrupó y descalificó esas posiciones.

La decisión exige reconocer que Colombia es un Estado pluralista que debe promover la igualdad y la diversidad (Consejo de Estado)

También reportó que él y su familia recibieron amenazas posteriores en las que fueron llamados “petristas”. El Consejo de Estado amparó sus derechos frente al discurso presidencial, aunque negó solicitudes contra la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía al no encontrar, en este expediente, una omisión concreta atribuible a esas entidades.

La decisión previno al Ministerio de las Culturas para que no aplique criterios de exclusión fundados en estereotipos de género, orientación sexual, creencias, cultura o convicciones en convocatorias, estímulos, becas, contrataciones y gestión de espacios culturales.

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