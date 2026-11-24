La exdirectora del Dapre negó evadir a la justicia y reclamó garantías a la Fiscalía (@DapreCol/X - Fiscalía)

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Medios de comunicación comunicaron el 23 de noviembre de 2026, que a exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, no asistió por tercera vez al interrogatorio que la Fiscalía General de la Nación había programado dentro de la indagación conocida como el “Caso de las 48” o “sexocontratos”.

La diligencia hacía parte de una investigación sobre presuntas irregularidades en contrataciones estatales, que habrían incluido intercambios por compañía, asistencia a fiestas o relaciones sexuales.

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El caso también reúne denuncias sobre una posible instrumentalización de mujeres durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Estos señalamientos se encuentran bajo investigación y no implican una decisión judicial contra los mencionados.

El interrogatorio de Rodríguez Fajardo estaba previsto para el 23 de noviembre de 2026. Antes, la Fiscalía había fijado una citación para el 17 de noviembre, pero la actuación se aplazó luego de que la exfuncionaria presentara una incapacidad médica que, según la información aportada, tenía vigencia hasta el 20 de ese mes.

La exdirectora del Dapre remitió un oficio a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. En el documento, comunicó que no rendirá declaración por ahora y elevó una serie de solicitudes previas ante el organismo investigador.

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Angie Rodríguez informó que no rendirá interrogatorio por ahora ante la Fiscalía (Reuters/EFE/Colprensa)

Angie Rodríguez negó que la citación fuera por los “sexocontratos”

Horas después de conocerse la novedad sobre la diligencia, Angie Rodríguez publicó un mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó la divulgación de información relacionada con el expediente y negó que la convocatoria tuviera relación con los denominados “sexocontratos”.

“¿De dónde provienen tantas fugas?”, preguntó la exfuncionaria. También criticó la aparición de lo que calificó como material probatorio y “desinformación” vinculada al proceso.

Rodríguez señaló que una situación similar había sido denunciada días antes por Deicy Jiménez. “Hoy me ocurre a mí”, manifestó, antes de hacer una precisión sobre el alcance de la actuación judicial.

“No me citaron” por asuntos relacionados con los “sexocontratos”, aseguró la exgerente del Fondo Adaptación. La funcionaria sostuvo que sí acudió a la Fiscalía, aunque no para responder el interrogatorio que había sido anunciado, sino para solicitar garantías dentro de las actuaciones que la involucran.

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Según su versión, ella puso en conocimiento del Grupo Investigativo contra la Criminalidad Organizada y la Corrupción hechos vinculados con una presunta red de mujeres varios meses atrás. Rodríguez afirmó que debió asistir en una segunda oportunidad porque su testimonio se perdió durante la primera diligencia.

La exfuncionaria dijo que había mencionado a Gustavo Petro (@Angier_1992/X)

La exfuncionaria dijo que había mencionado a Gustavo Petro

En su publicación, la exdirectora del Dapre aseguró que, durante esa declaración inicial, se refirió al expresidente Gustavo Petro. “¿Y de quién estaba hablando?”, escribió antes de responder: “Del expresidente Petro”.

Rodríguez expresó desconfianza frente al manejo de los procedimientos y afirmó que conoce “cómo opera el sistema”. Por ese motivo, explicó que tomó precauciones y que acudirá a otras instancias judiciales, pues considera que allí puede obtener una respuesta a sus reclamos.

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La exfuncionaria cuestionó que personas sometidas a procesos por hechos que describió como graves puedan aparecer como analistas de opinión, mientras que, según afirmó, quienes han formulado denuncias terminan señalados.

En su caso, dijo que enfrenta acusaciones que, a su juicio, reproducen contenidos publicados en medios. “Por eso en Colombia la gente teme denunciar”, expresó.

Angie Rodríguez dijo que su testimonio sobre una red de mujeres se perdió durante una diligencia (Presidencia)

Rodríguez pidió garantías procesales a la Fiscalía

La exdirectora insistió en que exigir condiciones procesales no equivale a evitar la actuación de la justicia. “Eso no es evadir la justicia”, señaló en el mismo pronunciamiento.

También afirmó que tiene interés en que se conozca “toda la verdad” sobre los hechos que, según indicó, denuncia desde 2025. Rodríguez sostuvo que realizó esos señalamientos mientras aún ejercía funciones dentro del Gobierno nacional.

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La exfuncionaria aseguró que no desistirá de sus denuncias. “No me van a silenciar”, escribió, al anunciar que en los próximos días divulgará un video con pruebas sobre supuestos intentos para impedir que hablara públicamente.

Por último, Rodríguez anticipó que llevará el asunto “hasta las últimas consecuencias jurídicas”.