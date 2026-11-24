Un avión de la compañía aérea Plus Ultra. (Europa Press)

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El rescate de Plus Ultra debía evitar la quiebra de una compañía golpeada por la pandemia y garantizar su viabilidad a medio plazo. La operación, aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de 2021, supuso la concesión de 53 millones de euros en préstamos públicos. Sin embargo, apenas 16 meses después, la aerolínea ya comunicaba resultados por debajo de las previsiones recogidas en el plan de viabilidad que había sustentado la ayuda. Las desviaciones económicas, el encarecimiento del combustible y los problemas operativos de su flota comenzaron a marcar las reuniones con el organismo encargado de supervisar el rescate.

Así lo reflejan las actas de la comisión de seguimiento creada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que la defensa de Plus Ultra ha incorporado a la investigación judicial que dirige el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional. El escrito, presentado el 20 de noviembre y al que ha tenido acceso Infobae, aporta las copias de las reuniones celebradas entre 2022 y 2025. La compañía las entregó después de que el exdirectivo de la SEPI José Ángel Partearroyo declarase como testigo en la causa el día anterior.

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Los documentos permiten reconstruir cómo evolucionó la relación entre la empresa y el fondo público después de recibir el dinero. En las primeras reuniones, la conversación giraba en torno a la recuperación de la actividad, la disponibilidad de los aviones y el impacto del combustible. Pronto, sin embargo, las cifras empezaron a mostrar una distancia considerable respecto a los objetivos fijados.

Las primeras desviaciones, en 2022

En la reunión del 29 de julio de 2022, el entonces consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, trasladó a los representantes de la SEPI que la compañía había registrado un EBITDA negativo de tres millones de euros, frente al millón negativo previsto en el plan de viabilidad. El presupuesto actualizado, por su parte, contemplaba un resultado positivo de un millón. Roselli atribuyó buena parte de la desviación al incremento del precio del combustible, cuyo impacto negativo cifró en 29 millones de euros, parcialmente compensado por las medidas adoptadas por la empresa.

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La comisión también preguntó por la situación de la flota. Uno de los aviones había quedado fuera de servicio tras sufrir daños por una granizada en Teruel y la compañía calculaba que dejaría de ingresar seis millones de euros durante julio y agosto por la imposibilidad de cumplir determinados contratos. La dirección defendió que los ingresos comerciales estaban evolucionando favorablemente y que la situación de tesorería seguía siendo manejable.

El expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el exCEO de la aerolínea, Roberto Roselli, a su llegada a la Audiencia Nacional. (Reuters / Europa Press)

Las dificultades no desaparecieron en los meses siguientes. En diciembre de 2022, la empresa reconoció que los resultados de septiembre y octubre habían quedado por debajo del presupuesto, principalmente por el coste del combustible y los problemas técnicos de otra aeronave. En las previsiones de cierre, Plus Ultra situaba el EBITDA del ejercicio en torno a los nueve millones negativos y el resultado antes de impuestos en 14 millones negativos. La compañía insistía, no obstante, en que había alcanzado sus objetivos operativos y atribuía el deterioro financiero a factores externos.

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La discusión no se limitaba a las pérdidas. En las actas aparecen también preguntas sobre la deuda con proveedores, la tesorería, las garantías del préstamo y el destino de los fondos públicos. En una de las primeras reuniones, Partearroyo preguntó expresamente por la deuda que la aerolínea mantenía con la petrolera estatal venezolana PDVSA. Roselli respondió que ascendía a 5,8 millones de euros y que la compañía había presupuestado dos millones para amortizarla durante aquel ejercicio.

Las dificultades llegan a las peticiones de aplazamiento

La situación patrimonial volvió a ocupar un lugar central en las reuniones de finales de 2024. En la celebrada el 18 de diciembre, Plus Ultra explicó que necesitaba reforzar su caja para afrontar los vencimientos de los tres años siguientes y puso sobre la mesa distintas alternativas, entre ellas una ampliación de capital de diez millones de euros combinada con una reducción de capital de seis millones, o la suscripción de un nuevo préstamo participativo de 7,5 millones.

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José Luis Rodríguez Zapatero rechaza haber intervenido en el rescate de la aerolínea y sostiene que toda su trayectoria profesional se ha ajustado a la legalidad.

En esa misma sesión, la compañía planteó dos posibles dispensas relacionadas con el rescate: fraccionar el pago de los intereses correspondientes a 2025 y aplazar la cuota de principal prevista para 2026. La respuesta del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) fue que la petición debía acompañarse de una revisión del plan financiero y de nuevas proyecciones que justificasen la viabilidad de las medidas.

Lo que comenzó en el verano de 2022 como una desviación respecto a las previsiones económicas terminó trasladándose, dos años después, a las propias condiciones de devolución del rescate. En diciembre de 2024, Plus Ultra ya planteaba aplazar parte de los pagos del préstamo público y buscaba nuevas fórmulas para reforzar su patrimonio y afrontar los vencimientos de los ejercicios siguientes. La evolución recogida en las actas muestra así cómo las dificultades que la compañía empezó a comunicar poco más de un año después de recibir los 53 millones de euros se prolongaron durante los años posteriores y acabaron afectando a su capacidad para atender los compromisos financieros.

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