El legislador afirmó que la mayoría legislativa permitió a Morena modificar la Constitución para reformar el Poder Judicial. Crédito: X/ @AccionNacional

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El senador Ricardo Anaya exigió al INE frenar la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados durante la sesión que ya está convocada. En un video publicado este 24 de noviembre, sostuvo que obtuvieron 54% de los votos, pero recibieron 73% de las curules, una diferencia de 19%.

Anaya afirmó que ese reparto permitió a Morena modificar la Constitución para cambiar el Poder Judicial, eliminar órganos autónomos y reducir los contrapesos políticos en México.

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El senador recordó que en 2024 los consejeros del INE argumentaron que debían aplicar la norma en esos términos por certeza jurídica, aunque favoreciera a Morena. También señaló que varios integrantes del organismo, incluida la expresidenta Guadalupe Taddei, responden actualmente a ese partido, una acusación que presenta como parte de su crítica al instituto.

Para comparar el caso, mencionó las recientes elecciones en Estados Unidos, donde la sobrerrepresentación fue de 3%, según su explicación. Anaya pide que el porcentaje de votos obtenido por cada partido corresponda al de sus curules, con una diferencia máxima de 8%, como establece la Constitución.

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Anaya acusa que Morena busca mantener al INE sin presidenta definitiva para influir en 2027

El coordinador panista en el Senado afirmó que el partido gobernante pretende conservar la presidencia interina del organismo electoral durante los comicios. Crédito: PAN

Ricardo Anaya advirtió que Morena buscaría mantener un INE sin presidencia definitiva para influir en el proceso electoral de 2027, ante la falta de una convocatoria de la Cámara de Diputados para reemplazar a Guadalupe Taddei Zavala.

El coordinador de los senadores del PAN sostuvo el pasado 18 de noviembre que el organismo opera con 10 consejerías, una menos de las 11 que integran su Consejo General.

Ante reporteros en el Senado, Anaya Cortés calificó como un INE “mocho” al instituto encabezado de manera interina por Blanca Yassahara Cruz García. El legislador panista cuestionó que Morena no avance en la designación de una nueva consejera presidenta.

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La salida de Taddei Zavala ocurrió en medio de un escándalo por presunta corrupción y conflicto de interés con proveedores, que también habría derivado en la renuncia de más de 60 funcionarios. La Cámara de Diputados todavía no emite el mecanismo para elegir a quien ocupará la presidencia del árbitro electoral.

Anaya acusa una estrategia para mantener la presidencia interina

La oposición parlamentaria rechazó que la presidencia interina de Blanca Yassahara Cruz García continúe durante los próximos comicios. Crédito: INE

El excandidato presidencial afirmó que la oposición exige una persona con capacidad y autonomía para encabezar el instituto. Aseguró que Morena pretendería conservar la actual integración del Consejo General durante la elección de 2027.

“Nosotros tenemos la impresión de que Morena tiene el plan de mantener al INE mocho, sin una presidencia con las características que nosotros estamos exigiendo, para poder manipular el proceso electoral con los consejeros que ellos mismos designaron”, advirtió Anaya.

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El coordinador panista rechazó que la presidenta interina permanezca durante los comicios. “No vamos a aceptar esa trampa y embuste de Morena de querer dejar a la presidenta interina durante el proceso electoral de 2027”, declaró.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado, planteó que debe evaluarse qué ocurriría si San Lázaro decide no expedir la convocatoria. El senador morenista alertó que una prolongación de esa omisión “se deslegitima y afecta la credibilidad del sistema electoral”.

Manuel Añorve Baños, coordinador de los senadores del PRI, también se pronunció contra la posibilidad de que Cruz García continúe al frente del Consejo General. El priista atribuyó a Morena una táctica para conservar el control del proceso electoral.

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El presidente del Senado descarta que la crisis del INE afecte las elecciones federales de 2027

El presidente del Senado aseguró que el INE mantiene su estructura operativa y continúa con los trabajos del proceso electoral.

Higinio Martínez Miranda, el presidente del Senado, aseguró el pasado 23 de noviembre que las investigaciones por presunta corrupción en el INE no comprometen la organización de las elecciones federales de 2027. El legislador sostuvo que, pese a la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del organismo, la estructura nacional y los preparativos electorales continúan en marcha.

El Consejo General opera con 10 consejeros, luego de la ausencia de un integrante, y el Instituto conserva una estructura administrativa y territorial en todo el país, de acuerdo con el senador mexiquense. Para Martínez, esas condiciones permiten mantener las tareas requeridas para los comicios.

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Por su parte, el proceso electoral federal comenzó hace varios meses, por lo que los trabajos ya se encuentran en desarrollo. El presidente del Senado rechazó que la crisis en la presidencia del INE pueda detener o afectar la preparación de la jornada electoral.

Las declaraciones de Martínez ocurren el mismo día en que la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, informó que existen 15 carpetas de investigación por posibles actos de corrupción vinculados con el INE.

Martínez Miranda planteó que las posibles responsabilidades administrativas o penales deben esclarecerse sin poner en duda la viabilidad de los comicios. Consideró que investigar y, en su caso, sancionar a quienes resulten responsables no equivale a cuestionar la capacidad del Instituto para cumplir sus funciones.

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