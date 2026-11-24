La retirada de un proyecto oficial dejó sin salida normativa al sector en Cali (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La empresa Toro Vive suspendió en forma definitiva la Feria Taurina de Cali de diciembre de 2026, a un mes de la fecha prevista para el inicio del ciclo en la plaza de Cañaveralejo. La decisión dejó a la ciudad sin su temporada taurina y se produjo tras el retiro de un borrador de decreto que planteaba modificar las restricciones vigentes para estos espectáculos.

La compañía había avanzado en la preparación de la programación y afrontaba ya un calendario reducido para la comercialización de abonos. Sin embargo, concluyó que el marco normativo actual impide organizar corridas bajo las condiciones tradicionales, en particular por las limitaciones sobre los tercios que componen el festejo.

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La cancelación interrumpe una programación vinculada a la actividad de la plaza caleña desde hace cerca de siete décadas. También afecta a ganaderías que tenían reses apartadas para el ciclo, cuadrillas, personal de plaza, mayorales, vaqueros y proveedores asociados a la realización de los festejos.

Según informaron medios locales como La Razón y El Tabloide, la empresa tomó la decisión después de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella retirara un proyecto normativo que había sido publicado y que abría la posibilidad de modificar las disposiciones aplicables a la actividad.

Oficialmente, Cali se quedó sin toros para el cierre de 2026, mientras que Manizales definirá su feria el 11 de diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retiro del borrador cerró la vía administrativa

El borrador retirado contemplaba cambios a las restricciones impuestas por el Decreto 0703 de 2026, una norma que limita el uso de puyas, banderillas y espadas, así como la muerte del toro en el ruedo. Para los organizadores taurinos, esas condiciones alteran el formato tradicional de las corridas y hacen inviable la contratación y puesta en marcha de un serial convencional.

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La retirada del texto por parte de la Presidencia dejó sin efecto la alternativa administrativa que esperaba el sector antes de la prohibición definitiva prevista para julio de 2027. La cancelación total está contemplada en la Ley 2385 de 2024, conocida por sus impulsores como Ley No Más Olé.

El movimiento antitaurino celebró el anuncio de Toro Vive. Una de las entidades que se pronunció fue la Plataforma Colombiana por los Animales – ALTO, que indicó que la decisión representa el cierre de una etapa en Cali y afirmó que continuará defendiendo la aplicación de la ley que prohíbe las corridas en el país a partir de 2027.

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La organización también señaló que los promotores de la tauromaquia podrían recurrir a mecanismos judiciales para intentar preservar los espectáculos. La discusión enfrenta las posiciones de quienes defienden las corridas como una expresión cultural y económica con las de colectivos que las consideran una práctica de maltrato animal.

Los colectivos animalistas celebran la decisión (Plataforma ALTO)

Manizales esperará hasta el 11 de diciembre

Mientras Cali confirmó la suspensión, Cormanizales mantiene en evaluación la realización de la Temporada Taurina de Manizales número 72, programada entre el 4 y el 10 de enero de 2027. La empresa fijó el 11 de diciembre como fecha límite para conocer si el Consejo de Estado se pronuncia sobre la demanda presentada contra el Decreto 0703.

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La gestora informó que, si no obtiene para entonces una decisión favorable, convocará a su junta directiva para formalizar la suspensión de la temporada y establecer el proceso de devolución de los abonos. La feria cuenta con más de 4.000 abonados, de acuerdo con el comunicado divulgado por la entidad.

El país continúa dividido por la realización de estas prácticas (Senado de la República)

La vía judicial se ha convertido en la última opción para los promotores de la feria manizaleña luego de la retirada del borrador gubernamental.

Según el diario local La Patria, la incertidumbre alcanza a hoteles, restaurantes, transporte, comercio y trabajadores que suelen participar en el movimiento económico generado por la temporada en Manizales. Si el Consejo de Estado no se pronuncia antes del plazo anunciado, la ciudad también se quedará sin feria taurina en enero.

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