Los retratos ilustrados de Ovidio Guzmán López y Fausto Isidro Meza Flores flanquean el mapa de Sinaloa junto a siluetas de aeronaves militares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El operativo que terminó con la captura de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, ya tiene nombre entre los ciudadanos y prensa local: “el Guasavazo”, en referencia directa a los dos “Culiacanazos” que antes sacudieron al estado con la detención de Ovidio Guzmán López. Los tres episodios comparten objetivo y territorio, pero difieren en preparación, magnitud de fuerza y en qué tanto escaló la violencia.

El primer antecedente, ocurrido el 17 de octubre de 2019, terminó en fracaso reconocido por el propio gobierno federal: pese a un saldo oficial de 8 muertos y 16 heridos, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó liberar al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán para evitar una masacre mayor. El segundo, el 5 de enero de 2023, sí logró la captura, aunque dejó un saldo más alto: 29 muertos y violencia extendida a varias ciudades de tres entidades (Sinaloa, Sonora y Nayarit).

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El Guasavazo, ocurrido siete años después del también conocido en Sinaloa como “jueves negro”, cerró con 20 fallecidos y la detención de Meza Flores junto a otros de sus operadores.

De una patrulla rebasada a un operativo con inteligencia estadounidense

Ovidio Guzmán López los Chapitos cualiacanazo Sedena (Ilustración: Infobae/Jesús Avilés)

En 2019, una caravana de apenas 35 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército ubicó a Guzmán López en el fraccionamiento Tres Ríos de Culiacán sin que existiera un operativo de gran escala planeado previamente.

El entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, manejó en un inicio la versión de que se trataba de un patrullaje rutinario atacado por civiles armados, hasta que un día después el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, corrigió la versión y reconoció públicamente que el operativo había sido “precipitado” y que el personal actuó “sin medir las consecuencias”.

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La patrulla fue rebasada por entre 500 y 1,000 hombres armados del cártel. En el caos, 51 presos escaparon del penal de Aguaruto y ocho soldados fueron capturados y después liberados por el propio cártel, lo que obligó al gobierno federal a negociar la liberación de Guzmán López en menos de tres horas.

Remains of a burnt truck blocks the Culiacan-Los Mochis highway in Los Mochis, following the capture of Fausto Isidro Meza Flores, known as "El Chapo Isidro", in Guasave, Sinaloa state, during an operation between Mexico's Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) and US intelligence agencies, Mexico November 21, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS/Stringer

Para 2023, la estrategia cambió por completo. Cresencio Sandoval explicó en la conferencia matutina del 6 de enero que el operativo fue resultado de seis meses de trabajo de inteligencia para ubicar las zonas de acción de Ovidio Guzmán, tomando como experiencia la fallida captura de 2019. En esta ocasión participaron 3,586 efectivos de las Fuerzas Armadas, y la aprehensión se concretó a las 06:20 horas en la localidad de Jesús María, tras establecer un cerco perimetral sobre los vehículos del objetivo.

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El operativo “Centella” contra “El Chapo Isidro” llevó ese esquema un paso más allá. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, detalló en la conferencia del 23 de noviembre que, desde hace tres meses, por acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, México compartió con el gobierno de Estados Unidos información producto del seguimiento al capo, y que una semana antes del operativo se solicitó, a través del Gabinete de Seguridad, el apoyo de aeronaves no tripuladas estadounidenses.

El tamaño de la fuerza desplegada se multiplicó en siete años

Las imágenes muestran la inspección del interior de la vivienda con linternas, la localización de personas en una habitación y el posterior traslado de los detenidos bajo custodia militar a través de una explanada. Video: Defensa

El contraste en la escala de los tres operativos resulta evidente al comparar el personal involucrado. Mientras que en 2019 bastaron 35 elementos para el intento inicial, en 2023 participaron, de acuerdo con Cresencio Sandoval, de 7 a 10 regimientos de la Caballería Motorizada del Ejército, equipos del Cuerpo de Fuerzas Especiales y fuerzas de la 9ª y 4ª Zona Militar, hasta sumar los 3,586 efectivos reportados oficialmente.

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Para el llamado Guasavazo, Trevilla Trejo detalló una fuerza de 361 elementos divididos en tres componentes, con una cronología precisa: a las 19:50 horas del 20 de noviembre el personal militar arribó al área del objetivo, y hasta las 23:20 horas se completó la evacuación de los detenidos.

El componente terrestre integró a la Fuerza Especial Conjunta, conocida como “los Murciélagos”; a la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, “los Lobos”; a la Brigada de Fusileros Paracaidistas y a tropas regulares de Infantería y Artillería. El componente aeromóvil sumó cinco helicópteros UH-60 Black Hawk y un Eco Charlie 725 Cougar, todos artillados, mientras que el componente aéreo operó como reserva estratégica con aviones Texan, aeronaves de transporte pesado y una aeronave no tripulada.

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Washington, presente en los tres casos pero con un papel que cambió con el tiempo

El líder del Cártel de Guasave fue detenido la noche del 20 de noviembre tras un operativo que dejó como saldo 4 militares sin vida. Crédito: Defensa

La relación con Estados Unidos marca una de las diferencias más claras entre los tres episodios. En diciembre de 2021, el gobierno estadounidense ya había ofrecido una recompensa de 5,000,000 de dólares por información sobre Ovidio Guzmán, luego de acusarlo de haber ordenado el asesinato de un cantante mexicano que se negó a presentarse en su boda.

En 2023, López Obrador negó de forma explícita la intervención directa de agencias estadounidenses en la ejecución del operativo. “Actuamos con autonomía, con independencia, sí hay cooperación, y la va a seguir habiendo, pero las decisiones las tomamos como gobierno soberano”, declaró el entonces presidente en su conferencia diaria.

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El esquema cambió de forma notoria para el Guasavazo. Trevilla Trejo confirmó públicamente, por primera vez en este tipo de operativos, el uso de aeronaves no tripuladas estadounidenses solicitadas formalmente a través del Gabinete de Seguridad y el Consejo de Seguridad Nacional, aunque subrayó que la planeación, ejecución y operación corrieron exclusivamente a cargo de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Dos operativos calificados de “exitosos” pese a las bajas, y un fracaso sin matices

Terry Cole, jefe de la DEA, afirmó que los cárteles mexicanos deben "rendir cuentas" por cientos de miles de muertes en EEUU. Captura de pantalla

El desenlace de los tres episodios no admite la misma lectura. El de 2019 no tiene ambigüedad posible: terminó en la liberación del objetivo, un fracaso que el propio gobierno reconoció meses después, cuando trascendió además que la Fiscalía General de la República investigaba a militares que habrían protegido a Guzmán López, de acuerdo con documentos filtrados en el hackeo a la Sedena de 2022.

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El de 2023 sí logró la captura, pero con un costo humano considerable: 29 muertos (10 de las fuerzas del orden, 19 presuntos integrantes del cártel) y 21 detenidos. Entre las bajas se encontró el coronel de infantería Juan José Moreno Orzua, emboscado cuando se trasladaba desde Nayarit para reforzar la seguridad en Sinaloa, y un civil que murió tras ser confundido con un sicario cuando un helicóptero del Ejército disparó por error contra el convoy del subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Carlos Alberto Hernández Leyva.

La violencia llevó a la Embajada de Estados Unidos a clasificar Sinaloa como zona de “Nivel 4, No Viajar”. Pese a ello, el gobierno mexicano presentó el operativo como un golpe contundente contra el Cártel de Sinaloa.

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DEA expresa condolencias a las familias de los militares caídos durante la captura de "El Chapo Isidro". Captura de pantalla.

En el Guasavazo, el secretario Omar García Harfuch calificó el resultado como una muestra de “la fortaleza del Estado mexicano”, al señalar que se cumplió la misión de debilitar la cúpula del grupo delictivo “sin causar daños a la población” y respetando los derechos humanos “en todo momento”. El saldo oficial fue de 20 muertos: 16 presuntos delincuentes y 4 militares, además de la detención de Meza Flores junto con Germán “El Serafín” Gálvez Meza, José Luis Ortiz Murillo y Pánfilo “N”.

A diferencia de los dos episodios anteriores, la captura de Meza Flores generó un pronunciamiento directo del propio presidente estadounidense. Donald Trump escribió en su segunda cuenta alterna en Truth Social que la detención representaba “un gran éxito para las fuerzas de seguridad mexicanas y una señal de compromiso político para combatir a los cárteles”, y añadió que “merece reconocimiento”.

El fiscal general Todd Blanche calificó la operación como “un esfuerzo bilateral para eliminar a los terroristas en México”, mientras el director del FBI, Kash Patel, la describió como la undécima captura de un fugitivo de la lista de los diez más buscados lograda durante la administración Trump. El administrador de la DEA, Terry Cole, la calificó como “una victoria significativa contra una de las redes criminales más violentas de México” y envió condolencias por los cuatro militares mexicanos caídos.