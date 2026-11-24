La producción de La Granja VIP aún no se pronuncia sobre la polémica que surgió tras la salida de la concursante del programa. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

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El equipo de Kevyn “Bicolor” Contreras respondió en redes sociales a la producción de La Granja VIP 2026 y a Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita, luego de que la influencer anunciara un presunto embarazo del comediante al salir del reality. El comunicado exige una disculpa pública a nivel nacional.

“Como Equipo Bicolor, pedimos a la producción y a Daniela que ofrezca una disculpa pública a nivel nacional por la manera en que se abordó un tema tan delicado en el programa”, escribió el equipo del comediante en sus redes sociales.

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Bebeshita abandonó definitivamente La Granja VIP 2026 como la onceava eliminada tras una conversación tensa con quien fue su pareja dentro de la competencia. Antes de salir del set, lanzó la frase que detuvo la transmisión en vivo: “Te odio más porque me cambiaste la vida. Te veo en nueve meses”.

Kevyn, confundido por la afirmación, insistió en que “no es verdad” mientras ella se retiraba. Hasta el momento no existe confirmación médica del embarazo; la versión se sostiene únicamente en los síntomas que la influencer reportó durante su estancia en la casa y en su declaración de despedida.

El reclamo surge después de que la influencer lanzara la frase "te veo en nueve meses" al abandonar la competencia. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

El equipo de Bicolor lanzó un comunicado tras lo sucedido

El comunicado del equipo del comediante, padre de seis hijos con distintas parejas, también reclamó consideración para su familia y para la imagen que Kevyn construyó dentro del programa. “Pedimos respeto para los niños y sus familias, así como para Kevyn y la imagen que ha construido dentro del reality”, señala el texto.

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El mensaje cierra con una advertencia sobre posibles acciones legales si la situación no se resuelve por la vía del diálogo. “Esperemos que esta situación se atienda con la seriedad que merece, sin necesidad de llegar a instancias legales”, añadió el equipo.

Horas después de su participación en la gala de La Granja, Bebeshita transmitió un en vivo en sus redes y respondió. Argumentó que las dinámicas dentro del encierro no deben trasladarse al terreno personal fuera de cámaras. “Es un reality. En el reality se firma un contrato que tú, las cosas, pon tú, en el contrato casi se firma como de que lo que pasa en el reality... pasa en el reality”, explicó.

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La influencer insistió en que su comportamiento dentro de la competencia no ameritaba algún reclamo. “Yo siento que no hice nada malo. En realidad estuve muy bien con los animales, estuve muy bien con muchas cosas, estuve haciendo mil cosas”, dijo.

El comunicado del comediante advierte sobre posibles acciones legales si la situación no se resuelve mediante el diálogo. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP / @kevyncontrerasbicolor)

Sobre su estado físico tras salir del programa, Bebeshita mencionó síntomas que ya había comentado con otros participantes durante su estancia en la granja. “Tengo muchos problemas hormonales. Tomé medicamentos de varios, no sé si se los debería de contar. Pero aquí tengo mi bolsita de varios medicamentos”, relató frente a sus seguidores.

La influencer también describió un malestar físico que, según dijo, arrastra desde hace días. “La verdad es que estoy con un dolor de cabeza. Tengo una migraña que llevo toda la semana así”, comentó, al tiempo que señaló estar bajo tratamiento con suero por deshidratación.

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“Ya les diré qué onda con lo demás que está pasando. Yo no quiero ni mencionarlo hasta que estar al cien por ciento segura. Porque es algo delicado, con lo que no se juega... es algo mío. Si todo está bien se los contaré”, explico.

La relación entre ambos concursantes estuvo marcada por reclamos previos

El comediante negó la versión de su excompañera de reality mientras su equipo exige que la producción se disculpe por el manejo del tema. (Captura de pantalla )

El vínculo entre Bebeshita y Kevyn “Bicolor” se desgastó públicamente durante las once semanas que ambos convivieron dentro de La Granja VIP. Minutos después de confirmarse la eliminación de la influencer, la producción permitió un encuentro entre ambos, en el que el comediante le pidió disculpas por el trato que mantuvo con ella.

Bebeshita respondió con un reclamo directo sobre el respaldo que no recibió de su compañero en los momentos de conflicto. “No salvarme a mí no estaba mal para ti. O tirarme tierra no estaba mal para ti”, le dijo, antes de calificarlo como “un asco de persona” y afirmar que la humilló durante su paso por el reality.

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En su en vivo, la influencer pidió a sus seguidores que no den por sentado cada comentario emitido dentro de la competencia. “Tampoco se crean tanto todo lo de un reality. La gente me dice: ‘¿qué onda?’. Ahorita estoy tomando un suero porque me siento muy deshidratada”, cerró Bebeshita, sin confirmar ni descartar de manera explícita el presunto embarazo que generó el reclamo del equipo de Kevyn “Bicolor”.