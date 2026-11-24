Taylor Swift (REUTERS/Mario Anzuoni)

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El exdirector del Mossad David Barnea indicó que la agencia de inteligencia israelí fue clave para desbaratar un atentado terrorista de inspiración yihadista contra los conciertos de Taylor Swift en Viena en agosto de 2024, en una revelación que por primera vez pone de relieve el papel de Israel en ese operativo.

Barnea hizo el anuncio durante la cumbre organizada por ELNET (European Leadership Network), una organización sin fines de lucro dedicada a fortalecer los lazos entre el Reino Unido, Europa e Israel.

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Allí sostuvo que la operación demostró el valor del intercambio de información entre agencias para enfrentar el terrorismo islamista.

Austria detectó la amenaza y la pasó a Israel, que descifró la red

De acuerdo con el exfuncionario, los servicios de seguridad austriacos fueron los primeros en detectar indicios del complot. Una vez que trasladaron esa información al Mossad, la agencia israelí pudo construir un cuadro más completo de la trama e identificar a sus integrantes.

“La alerta de amenaza inicial vino de nuestros socios austríacos, y una vez que esta información fue compartida con el Mossad, pudimos usar nuestras capacidades únicas para procesar la inteligencia, descubrir la red y lograr el arresto de la célula yihadista global, y así se previno el asesinato masivo de hasta cientos de jóvenes hombres y mujeres”, afirmó Barnea, según The Jewish Chronicle.

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David Barnea, exdirector del Mossad (REUTERS/Amir Cohen)

La cancelación de los shows de la Eras Tour ocultaba un operativo en marcha

El resultado inmediato de las gestiones de inteligencia fue la suspensión de las tres actuaciones programadas de Taylor Swift en Viena como parte de su Eras Tour, antes de que las autoridades completaran las detenciones.

La decisión, anunciada por los organizadores sin mayores precisiones en ese momento, respondía en realidad al avance de un operativo antiterrorista.

Barnea llamó a prepararse para una eventual guerra contra Irán

Más allá del caso Swift, el exjefe del Mossad aprovechó su discurso ante el foro para instar a los países occidentales a contemplar un nuevo enfrentamiento militar con Irán, al que describió como una amenaza que va más allá de Israel.

Barnea argumentó que las ambiciones nucleares de la República Islámica no pueden contenerse por vía diplomática y que, de ser necesario, un tercer conflicto bélico debería apuntar tanto al programa de armas atómicas del régimen como a su propia estabilidad.

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“Necesitamos actuar con velocidad y determinación para provocar la caída de este régimen. Si esto significa ir a la guerra de nuevo, entonces eso es lo que tenemos que hacer”, señaló el exdirector. Y advirtió: “La amenaza hoy es contra Israel, mañana contra Europa”.

El caso tendrá su propia producción audiovisual: el documental Taylor Swift Wien —título de trabajo— está previsto para octubre de 2027. Codirigido por Andreas Pichler y Veronika Kaserer, se estrenará en la cadena alemana ZDF antes de su distribución internacional.