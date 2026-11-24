La actriz se declaró como una persona de centroizquierda y dijo no entender cómo el expresidente sigue teniendo seguidores. (@mevale.eva/IG)

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Marcela Carvajal, recordada por sus papeles en producciones como Hasta que la plata nos separe, dando vida a Alejandra Maldonado, y por su participación en MasterChef Celebrity donde alcanzó hasta ahora el top 8, reveló su postura política y su visión crítica sobre el presidente Gustavo Petro en una reciente aparición en el pódcast Me vale Eva, conducido por Eva Rey.

Durante la conversación, la actriz fue clara sobre su relación con la política: aunque reconoce tener una postura ideológica definida, se niega a comprometerse públicamente con cualquier corriente o movimiento.

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“No me comprometo con nadie”, afirmó Carvajal en el programa. “Hasta que si yo no me comprometo con ese movimiento y lo conozco en sus entrañas, no”, sostuvo, al explicar por qué no presta su nombre a ninguna causa.

Marcela Carvajal dejó clara su posición política y dejó a más de uno sorprendido con su respuesta. (@mcarvajal28/IG)

Carvajal se define como de centroizquierda, pero no presta su nombre a ningún movimiento

La artista se describió como de centroizquierda y enumeró los valores que orientan su pensamiento: la defensa del bien común, la protección de la naturaleza, la educación, la salud y los derechos de la niñez.

“Sí creo en la educación, sí creo en la salud y creo que esas dos cosas no deben ser negocio”, declaró. Añadió que admira a figuras como el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, a quien calificó como “uno de los pocos coherentes que ha tenido este país”.

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Petro nunca le gustó, ni siquiera antes de llegar a la presidencia

La parte más contundente del diálogo llegó cuando Rey le preguntó directamente si el actual presidente la había decepcionado. Carvajal fue tajante: “Petro nunca me gustó. Nunca”. La actriz precisó que su escepticismo hacia el mandatario no es reciente, sino que data de antes de su llegada al poder ejecutivo. “Me sorprendió que, además, después de su alcaldía, siguiera”, indicó.

Marcela Carvajal dijo no entender por qué el expresidente Petro tiene seguidores. (@mcarvajal28/IG)

Ante la pregunta de Rey sobre qué le resulta incomprensible, si que Gustavo Petro continúe en la vida pública o que conserve seguidores, Carvajal respondió sin dudar: “Las dos cosas”. Calificó el respaldo que aún recibe el mandatario como un “sentido de ambición desmedido” que no logra comprender.

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Rey también le preguntó a la actriz si alguna vez le habían ofrecido un cargo o candidatura política. Carvajal confirmó que sí recibió una propuesta en ese sentido, aunque no entró en detalles. Descartó la posibilidad argumentando que dedicarse a la política requiere una entrega total. “Tendría que estar dedicada a eso, porque sí me parece que hay que ser absolutamente consecuente”, explicó.

Varios famosos que votaron por Petro hoy se declaran decepcionados

La postura de Carvajal contrasta con la de varios colegas del mundo artístico colombiano que sí respaldaron a Gustavo Petro en las elecciones de 2022 y que con el tiempo han expresado arrepentimiento o decepción.

Actores, músicos, escritores y figuras políticas que apostaron por el Pacto Histórico han cuestionado públicamente al mandatario por escándalos relacionados con su familia, sus alianzas con partidos tradicionales y el incumplimiento de sus promesas de campaña.

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“¡Después de 200 años! Colombia, mi presidente se llama Gustavo Petro”, Diana Ángel celebra la elección del nuevo mandatario del país. Foto: Twitter @DianAngel01

Entre los actores que votaron por Petro y luego externaron su malestar están Robinson Díaz, Andrés Parra —conocido por protagonizar Escobar, el patrón del mal— y Natalia Reyes, quien apareció en la última entrega de Terminator. Reyes fue captada en un evento público con una expresión de franca decepción al ser consultada sobre el presidente.

Diego Trujillo, también exparticipante de MasterChef Celebrity, fue otro de los que viró su posición. El actor, que declaró su voto por Petro en 2022, después afirmó que “todo se quedó en retórica” y que el gobierno se limitó a “sembrar el odio entre opositores y la gente que lo apoya”.

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Carolina Ramírez, protagonista de La reina del Flow, fue otra de las que apoyaron al mandatario y luego lo cuestionaron públicamente. La actriz le reclamó falta de austeridad al presidente con un mensaje directo en X: “Austeridad. Usted lo dijo, y yo le creí, señor presidente”.