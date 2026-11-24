La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reportó la detención de dos personas, entre ellas un menor de edad, presuntamente vinculadas a un grupo delictivo en el Istmo de Tehuantepec. Durante el operativo se aseguraron dosis de hierba con características de marihuana, envoltorios con sustancias ilícitas, cartuchos útiles, equipo táctico y una tabla de madera rotulada. Con estas detenciones suman nueve personas aseguradas relacionadas con la misma organización criminal.

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Autoridades de Oaxaca detuvieron en Juchitán de Zaragoza a dos presuntos integrantes de Los Cromos, con lo que el número de capturas relacionadas con esta célula delictiva ascendió a nueve durante operativos realizados en noviembre. Los hombres fueron asegurados tras una denuncia por una agresión y amenazas con arma de fuego en la colonia Linda Vista.

Los detenidos fueron identificados como M. S. V. L. y un adolescente, cuya identidad quedó reservada por las disposiciones legales de protección a menores. Ambos quedaron bajo investigación por su probable responsabilidad en portación de arma de fuego y delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

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La intervención ocurrió luego de que ciudadanos alertaron que dos sujetos habían agredido y amenazado a una persona con un arma. Elementos de seguridad los localizaron y realizaron el aseguramiento en esa zona de Juchitán de Zaragoza.

Durante la revisión decomisaron un arma de fuego con cargador y siete cartuchos útiles, 60 dosis de una sustancia con características del cristal, hierba seca similar a la marihuana, un chaleco táctico negro, un teléfono celular y una tabla de madera utilizada como castigo que tenía las siglas CJNG.

Con presuntas drogas, los detenidos fueron identificados como M. S. V. L. y un adolescente del sexo masculino, cuya identidad se mantiene bajo reserva Foto: Fiscalía Oaxaca

Nueve personas fueron detenidas en tres operativos de noviembre

Los dos recientes detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía Regional del Istmo, que determinaría su situación jurídica. En las acciones participaron la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la Agencia Estatal de Investigaciones y la Policía Estatal.

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Las capturas se sumaron a siete arrestos realizados en operativos coordinados el 19 y 21 de noviembre. Entre las personas detenidas estuvieron M. U. L., alias “El Migue”; G. Z. L.; C. V. L.; J. T. C., alias “Jafe”; A. I. R. D., alias “El Fili Profe” o “El Profe”; O. H. M., alias “Onorio”, y otro adolescente.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca señaló que entre los arrestados estaba “El Migue”, de 32 años, y un adolescente de 17 años. Las autoridades los relacionaron de manera presunta con el asesinato de un policía municipal y de un comerciante en el depósito Bama Club.

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El primer homicidio ocurrió la noche del 12 de noviembre de 2026 dentro de una estética de la colonia Tierra y Libertad. Dos personas que viajaban en motocicleta dispararon contra el policía municipal activo Jesús López O., de 42 años, quien murió en el sitio.

Dos días después, F. J. L. V., trabajador de 41 años, murió tras recibir múltiples disparos dentro del depósito Bama Club, ubicado en la Carretera Federal Transístmica, frente a un restaurante KFC y a la altura de la colonia Primera Sección. Los agresores escaparon en un mototaxi rojo con lona blanca y sin número de identificación.

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La célula fue señalada por extorsión y ataques contra comercios

Las diligencias posteriores a ese ataque permitieron identificar a los presuntos responsables e intensificar las búsquedas en la región. En otro despliegue, autoridades detuvieron a G. Z. L., de 21 años, y C. V. L., de 19 años, a quienes señalaron por su probable participación en actividades de extorsión de la misma estructura criminal.

En esa operación aseguraron dos armas cortas, droga, cargadores y cartuchos útiles, los cuales fueron incorporados bajo cadena de custodia a las carpetas de investigación. Los cuatro detenidos de ese operativo quedaron a disposición de la autoridad ministerial.

De acuerdo con la fiscalía estatal, la célula vinculada a Los Cromos también habría participado en ataques armados contra comercios locales, en particular establecimientos de climas y lonas. La hipótesis de investigación indicó que esas agresiones habrían sido un mecanismo de presión para exigir pagos de extorsión a comerciantes.

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La ofensiva contra el grupo se desarrolló después de la captura de Iván Sánchez Santiago, alias “El Cromo” o “Comandante Cromo”, quien fue detenido el 14 de octubre en Guadalajara, Jalisco, por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina. Las autoridades lo identificaron como uno de los líderes de la organización.

El presunto líder quedó preso en el penal del Altiplano

Sánchez Santiago enfrentaba dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado relacionadas con tres víctimas, además de otra por un crimen cometido en 2020. Por información que llevara a su localización, las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta 2 millones de pesos.

Un juez federal le dictó prisión preventiva el 17 de octubre por imputaciones de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud en modalidad de posesión con fines de comercio. El presunto líder quedó recluido en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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Las investigaciones estatales ubicaron a Los Cromos como una organización originada en Juchitán que posteriormente habría establecido una alianza con el CJNG. El grupo habría tenido presencia en Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec, El Espinal, Magdalena Tequisistlán y Unión Hidalgo.

A la estructura se le atribuyeron de forma presunta actividades de narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro, portación de armas, producción de drogas ilícitas y trata de personas. También fue investigada por su probable relación con el asesinato de una niña de cuatro años en Juchitán, ocurrido en noviembre de 2025.

La Operación Sable, encabezada por la Marina desde noviembre de 2025, había derivado en más de 250 detenciones, entre ellas las de mandos y operadores financieros. El 28 de septiembre de 2026, las autoridades también detuvieron al entonces alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano.

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