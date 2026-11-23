María Vargas, Miss México 2026, en las preliminares de Miss Universo. (Instagram: Miss Universo México)

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María Vargas desfiló este domingo con un vestido de gala rojo y un traje de baño azul durante la Competencia Preliminar de Miss Universo 2026, la gala que define a las 30 semifinalistas antes de la coronación del martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. La representante mexicana compite contra 116 delegadas de cinco continentes por suceder a Fátima Bosch.

La jornada comenzó con el desfile de presentación, etapa en la que cada delegada dice su nombre y país frente al micrófono, momento que el jurado utiliza para calificar la seguridad que proyecta cada candidata desde su primera intervención.

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María Vargas, Miss México 2026, en las preliminares de Miss Universo. (Instagram: Miss Universo México)

Después de la presentación, las delegadas pasaron al desfile de trajes de baño, segmento en el que se evalúa condición física y desempeño en pasarela. Vargas lució un traje de baño en tono azul fuerte, con una sonrisa constante durante su recorrido frente a los asistentes.

Su vestido de gala rojo

El vestido de gala fue diseñado por Fernando Santos, quien describió su creación como “un Ave Fénix, donde la elegancia y la fuerza se convierten en una sola expresión”. La pieza tiene silueta tipo sirena, cubierta de brillo y destellos, complementada con una chalina del mismo tono que aportó movimiento durante la pasarela.

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La elección del color del vestido de gala no es casual. El rojo ha sido utilizado por las cuatro mexicanas que se coronaron Miss Universo: Lupita Jones, Ximena Navarrete, Andrea Meza y Fátima Bosch. De pasar como semifinalista, María Vargas volverá a presentar este mismo modelo en el certamen.

María Vargas, Miss México 2026, en las preliminares de Miss Universo. (Instagram: Miss Universo México)

Esta gala es determinante porque de ella sale el grupo de 30 candidatas que avanzan a la gran final de Miss Universo 2026. El público también participa en el proceso: la concursante con más votos en el sitio oficial obtiene de forma automática un lugar entre las semifinalistas, sin pasar por la evaluación del jurado.

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Los seguidores de Vargas pueden votar por ella en las categorías de Mejor Traje de Gala y Mejor Traje de Baño, disponibles en la plataforma missuniverseorg.com/vote.

En la víspera, Vargas modeló el traje típico Cosmos Wixárika

Un día antes, el sábado 21 de noviembre, Vargas había presentado el traje típico Cosmos Wixárika durante el Desfile de Trajes Nacionales, gala en la que 116 representantes mostraron vestuarios inspirados en la historia y la identidad de sus países.

María Vargas representó a México en la competencia de trajes nacionales de Miss Universo 2026 con el atuendo Imperio Rosa. (Crédito especial. Instagram/ @mariavargas.n)

El diseño, creado por el jalisciense Joel García, ganó la competencia de Traje Nacional el 26 de agosto en Los Cabos, donde superó a las propuestas de Michoacán, Coahuila, Zacatecas y Sinaloa.

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El nombre hace referencia a la cosmovisión del pueblo wixárika, también conocido como huichol, cuya presencia histórica se extiende por Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas. La pieza central es un body de manga larga en malla transparente, cubierto de cristales, lentejuelas y abalorios en tonos de rosa fucsia y pastel.

El tocado incluye un penacho de plumas de avestruz y faisán, mientras que la espaldera —un abanico de grandes dimensiones con plumas de faisán y avestruz— construye la figura de un flamenco en vuelo. Esta silueta generó debate en redes sociales, pues el flamenco no forma parte de la iconografía tradicional huichol de manera directa.

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Entre los trajes que también destacaron esa noche estuvieron el de Brasil, inspirado en el guaraná amazónico; el de Colombia, con formas cristalinas que evocaban esmeraldas, y el de Puerto Rico, basado en la planta moriviví, que recibió una de las mayores ovaciones del público.

¿Cuándo y dónde es la gran final de Miss Universo 2026 y dónde ver desde México?

La Gran Final y Coronación de Miss Universo 2026 se celebra el martes 24 de noviembre en el mismo Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La cobertura previa arranca a las 6:00 p.m. tiempo del centro de México, mientras que la competencia principal comienza a las 7:00 p.m.

Para el público mexicano, la transmisión se puede seguir a través de Telemundo Internacional y la plataforma de streaming Universal+. La conducción de la gala está a cargo de Mario López y R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022, con Jacky Bracamontes y Carlos Adyan al frente de la señal de Telemundo.

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Durante esa noche, las 30 semifinalistas repiten las rondas de traje de baño y vestido de noche frente al jurado final, antes del corte a los últimos lugares y la pregunta decisiva. Fátima Bosch tiene previsto coronar a su sucesora al cierre de la gala.