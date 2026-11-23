La intervención se dividirá en 14 unidades funcionales, incluirá dragados para mantener la navegabilidad y contempla recuperación ecológica en dos áreas protegidas, El Corchal y Corales del Rosario y San Bernardo (Ministerio de Ambiente)

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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesión Ecosistemas del Dique firmaron una modificación contractual que habilita el inicio de la fase constructiva del Canal del Dique, una obra de 115 kilómetros destinada a reducir el riesgo de inundaciones y restaurar ecosistemas entre Calamar y la bahía de Cartagena. El proyecto prevé la generación de más de 5.000 empleos.

La suscripción del otrosí llega 16 años después de la ruptura del Canal del Dique, ocurrida el 30 de noviembre de 2010. La emergencia inundó zonas del sur del Atlántico y afectó a cerca de 180.000 personas en Atlántico, Bolívar y Sucre, según los datos divulgados por la ANI.

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El evento también dejó daños en 1.500.000 hectáreas y provocó la muerte de 30.380 animales. Desde entonces, las comunidades de la zona esperaban el comienzo de las obras de recuperación y manejo del sistema hídrico.

La fase constructiva acumulaba dos años de retraso. De acuerdo con la entidad, la Autoridad Ambiental revocó las exigencias que habían dado lugar a reprocesos en el proyecto de restauración de los ecosistemas degradados del canal.

“El trabajo de la ANI permitió consensuar nuevas directrices con la concesión y materializarlas en un otrosí”, afirmó el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Ricardo Ayerbe. El funcionario señaló que las intervenciones buscan mejorar el funcionamiento del sistema y mitigar las inundaciones.

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La ruptura del Canal del Dique ocurrida el 30 de noviembre de 2010 afectó a cerca de 180.000 personas en Atlántico, Bolívar y Sucre (ANI/X)

Dos compuertas regularán los caudales y la intrusión salina

La construcción se organizará en 14 unidades funcionales a lo largo de los 115 kilómetros del sistema hídrico que conecta a Calamar con la bahía de Cartagena. El plan incluye dos compuertas para controlar la entrada de caudales líquidos y sólidos.

Estas estructuras tendrán como objetivo regular las crecientes, disminuir la exposición de las poblaciones a las inundaciones y limitar la intrusión salina en el área de influencia del canal.

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