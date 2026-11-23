Más de diez millones de trabajadores en Colombia están amparados con el Código Sustantivo del Trabajo - (Luis Eduardo Noriega/EFE)

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Un análisis de la firma Kpmg advierte que ocho decretos laborales expedidos entre 2025 y 2026 podrían ser modificados por el gobierno de Abelardo de la Espriella. La revisión jurídica contempla derogar dos normas y ajustar otras seis, luego de detectar disposiciones que excederían las facultades reglamentarias del Ejecutivo o regularían asuntos que deben definirse mediante una ley.

El Ministerio del Trabajo identificó observaciones sobre técnica normativa, medidas que ya habían sido anuladas por el Consejo de Estado y sanciones que, en ciertos casos, podrían superar hasta 50 veces los límites establecidos por la legislación. La cartera sostuvo que el proceso busca corregir la reglamentación sin afectar los derechos previstos en la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo (CST) ni la Reforma Laboral de 2025.

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De esta manera, las empresas colombianas deben conservar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley, identificar qué contratos y políticas dependen de los decretos bajo revisión y preparar cambios que solo se aplicarán si el Gobierno expide los textos definitivos. Los proyectos estuvieron abiertos a comentarios hasta el 9 de noviembre de 2026 y aún pueden ser modificados, aprobados o descartados.

El Código Sustantivo del Trabajo (CST) de Colombia se estableció en 1950 mediante el Decreto 2663 de 1950, expedido en uso de las facultades del estado de sitio - (Presidencia)

Para la gerente de Servicios Legales en Kpmg, María Camila Ortiz, en Colombia el desafío consiste en diferenciar los mandatos legales que permanecen vigentes de los procedimientos reglamentarios que podrían cambiar. Por eso, recomendó aprovechar el periodo de discusión para revisar las áreas expuestas. Afirmó que “las empresas no deberían actuar como si los decretos ya hubieran cambiado, pero tampoco conviene esperar a que se publiquen los textos definitivos para evaluar su impacto”. Insistió en que “este periodo puede utilizarse para identificar qué contratos, políticas y procedimientos dependen de las normas en revisión y determinar dónde podrían ser necesarios ajustes”.

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Tercerización y contratos con terceros bajo revisión

Uno de los proyectos plantea derogar el Decreto 581 de 2026, que fijó criterios sobre conductas indicativas de tercerización e intermediación laboral ilegal, además de disposiciones sancionatorias. La eventual derogación modificaría el marco reglamentario de control, pero no convertiría en válidas prácticas que oculten una relación laboral.

La contratación de terceros o de trabajadores independientes continúa permitida cuando existe autonomía real en la prestación del servicio. Ante esto, las compañías deberán revisar quién da instrucciones, qué margen de decisión tiene el contratista y cómo se supervisa su labor, pues esos elementos pueden revelar subordinación aunque el vínculo se denomine contrato de prestación de servicios.

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El artículo 23 del CST establece que existe un contrato laboral cuando concurren la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación. Además, el artículo 34, modificado por la Ley 2466 de 2025, prevé responsabilidad solidaria de la empresa contratante por salarios, prestaciones e indemnizaciones adeudadas por sus contratistas cuando se cumplen las condiciones legales.

Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo, aseguró que la cartera busca garantizar las condiciones de los empleados - (Ministerio del Trabajo)

Acoso laboral, pactos colectivos e inspecciones

El proyecto que modificaría el Decreto 1040 mantendría las obligaciones empresariales de prevenir y atender el acoso laboral, la violencia y la discriminación. Sin embargo, eliminaría determinadas presunciones y reglas probatorias que el Ministerio considera materias reservadas a la ley.

Debido a ello, las organizaciones que actualizaron protocolos, rutas de atención o mecanismos internos deberán determinar cuáles de esas medidas tienen respaldo legal directo y cuáles dependen de la reglamentación en revisión. La posible modificación no supone que desaparezca el deber de prevención ni la atención de denuncias dentro de los espacios de trabajo.

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Otra propuesta busca derogar el Decreto 992 y recuperar el procedimiento del Código Sustantivo del Trabajo para el depósito de pactos colectivos. Las restricciones legales para su celebración y las garantías de asociación sindical seguirían aplicándose, por lo que las empresas con sindicatos o negociaciones colectivas tendrían que revisar sus trámites internos. La revisión también alcanzaría las medidas preventivas que pueden ordenar los inspectores de trabajo ante situaciones de riesgo. Los proyectos mantendrían esa facultad, aunque exigirían que las decisiones estén motivadas, sean temporales y revisables, y respeten los recursos previstos por la ley.

Para los empleadores, ese escenario refuerza la necesidad de conservar documentación actualizada y protocolos para responder a visitas, requerimientos y actuaciones de la autoridad laboral. La revisión de los decretos no elimina las facultades de inspección ni las obligaciones que sustentan sus actuaciones.

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La CUT señaló que los cambios que busca el Gobierno tienen un "trasfondo político" - (John Vizcaino/Reuters)

También se incluyen proyectos con asuntos vinculados con la seguridad social de repartidores de plataformas digitales, la protección frente al despido de víctimas de acoso sexual, el trabajo doméstico y las condiciones laborales de periodistas y comunicadores. El alcance concreto para cada organización dependerá de su actividad, su modelo de contratación y la composición de su plantilla.

Cómo pueden prepararse las empresas ante los cambios

María Camila Ortiz recomienda elaborar una matriz de impacto regulatorio que relacione cada proyecto con contratos de tercerización, protocolos de acoso, procedimientos de relaciones colectivas, mecanismos de respuesta a inspecciones y otras políticas actualizadas recientemente. La herramienta permitiría clasificar las obligaciones que continúan por mandato legal, los procedimientos susceptibles de cambio y los controles internos que conviene mantener.

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Planteó que esa distinción debe guiar la preparación corporativa. “Que una norma reglamentaria esté siendo revisada no elimina las obligaciones legales que existen detrás de ella. El ejercicio para las compañías consiste en separar aquello que permanece vigente por mandato de la ley de los procedimientos específicos que podrían modificarse”, apúntó.

Según ella, el margen de acción de las compañías está entre dos riesgos: alterar de forma prematura sus procesos por normas que aún no existen o dejar el análisis para cuando los cambios ya entren en vigor. Mantener las reglas actuales y revisar desde ahora las áreas expuestas permite responder con mayor rapidez a los decretos que finalmente se expidan.

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